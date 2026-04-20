Кузнецов играл больным, автор «золотого» гола «Динамо» завершил карьеру. Итоги дня

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 20 апреля 2026 года.

Экс-форвард клубов КХЛ Якуб Клепиш завершил карьеру

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Якуб Клепиш завершил карьеру, сообщает сайт ХК «Млада-Болеслав», где спортсмен станет помощником тренера.

— Насколько сложным для вас было решение завершить карьеру?

— Честно говоря, завершение немного ускорилось благодаря предложению перейти в тренерский штаб. В противном случае я бы, наверное, до сих пор думал о том, что делать дальше, — заявил Клепиш.

41-летний чех выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Лев». В общей сложности Клепиш провёл в КХЛ 337 матчей, набрав 167 (81+86) очков при показателе полезности «+16».

В составе сборной Чехии стал чемпионом мира в 2010 году. Клепиш — обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и московского «Динамо».

Евгений Кузнецов рассказал, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов после столкновения в матче плей-офф с «Локомотивом» поехал в больницу с сотрясением, где в ходе обследования ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шоу Григория Панина.

«Сделали КТ лёгких, потом доктор возвращается и говорит: «У тебя двустороння пневмония», — заявил Кузнецов.

Напомним, форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал. За 26 встреч в составе уфимского клуба с учётом плей-офф Кузнецов набрал 20 (7+13) очков.

КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина — 2026

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов второй стадии плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах раунда с коэффициентом надёжности 0,5. В трёх из четырёх встреч серии с «Салаватом Юлаевым» Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 5 (2+3) очков в четырёх матчах раунда с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Константин Окулов («Авангард»), набравший 7 (4+3) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком стал защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в четырёх встречах раунда с показателем полезности «+2».

«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Михаилом Орловым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 33-летним защитником Михаилом Орловым. Срок соглашения рассчитан на один год. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

В 44 играх регулярного чемпионата прошлого сезона защитник набрал 5 (1+4) очков и заблокировал 92 броска, в плей-офф сыграл пять матчей и заблокировал 13 бросков соперника. Всего на счету Михаила в Континентальной хоккейной лиге 482 матча, 30 заброшенных шайб и 56 голевых передач.

Воробьёв: большая заслуга Овечкина, что хоккей стал настолько популярнее за годы его игры

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Илья Воробьёв поделился мыслями о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с клубом. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Раз Саня никому руки не жал после матчей, значит, он хочет продолжить. И я двумя руками за это. Как это будет – годичный контракт или соглашение с расчётом на то, что он побьет оставшийся рекорд Гретцки, а потом будет думать – это уже второй вопрос.

Уверен, что хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис точно за то, чтобы Овечкин остался. То, что Овечкин сделал для НХЛ, «Вашингтона» и всего мирового хоккея – это дорогого стоит. Это большая заслуга Саши, что хоккей стал настолько популярнее за годы его игры», – цитирует Воробьёва Sports.ru.

Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил дебютный сезон Арсения Грицюка в НХЛ

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о первом сезоне для нападающего Арсения Грицюка.

— Как оцените дебютный сезон в НХЛ для Арсения Грицюка?

— Арсений нас приятно удивил, не хочу его перехваливать, но, в принципе, для первого сезона он оставил очень хорошее впечатление. Он был готов к НХЛ, к скоростям, к борьбе, и исполнительского мастерства у него хватает. Очень было приятно смотреть на его игру в этом году.

— Грицюк приехал уже готовым к НХЛ?

— Не знаю, как он готовился, он был в Москве летом и приехал уже перед тренировочным лагерем. Наверное, он был готов и физически, и морально к этому. Я видел его интервью, где он сказал, что расписание тяжёлое и приходится играть много матчей. В этот раз ещё был олимпийский перерыв, поэтому расписание было очень плотное.

— Отмечают, что Грицюку помогает его общительность и открытость.

— Это очень важно, когда ты не стесняешься. Он такой позитивный парень, и ребята его хорошо приняли. В начале сезона ему, может быть, не хватало знания английского языка, но он всё равно пытался справиться своими силами. В этом плане он молодец, — цитирует Брылина «РБ Спорт».