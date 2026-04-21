Команда Малкина и Кросби терпит бедствие в Кубке Стэнли! Вылет «Питтсбурга» не за горами?

Игра «Питтсбурга» стала одним из главных разочарований в первые игровые дни очередного розыгрыша Кубка Стэнли. «Пингвины» хорошо провели концовку регулярного сезона и получили преимущество домашней площадки в серии с принципиальным соперником – «Филадельфией».

Подопечные Дэна Мьюза многими считались фаворитами в этом противостоянии, однако в первой игре абсолютно провалились – хозяев хватило лишь на две заброшенные шайбы, при этом одна из них была заброшена в самой концовке, когда реальных шансов отыграться со счёта 1:3 практически не оставалось.

Команда Рика Токкета, опыта в плей-офф у которого гораздо больше, нежели у его визави, успешно нейтрализовала преимущества более мастеровитого соперника, а одним из главных героев встречи стал 19-летний новичок «Флайерз» Портер Мартон, чей лазерный по точности бросок оказался победным.

Его же гол стал первым и во втором матче серии – нули на табло держались больше половины основного времени, но вскоре после этого талантливому тинейджеру «лётчиков» удалось первым оказаться на добивании после броска Трэвиса Конечны и распечатать ворота Стюарта Скиннера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ждать следующего гола пришлось гораздо меньше – несколько минут спустя «Пингвинз» получили возможность реализовать численное преимущество. Однако в большинстве в этой серии команды играют просто отвратительно, а вот спецбригады меньшинства процветают.

Роскошную работу по нейтрализации провёл Оуэн Типпетт – он вынудил Скиннера как можно скорее расстаться с шайбой, затем выцарапал её в окружении сразу троих оппонентов и на блюдечке выложил Гарнету Хэтэуэю. Тому оставалось только не промахнуться – и с этой задачей он справился на отлично.

Если в первом периоде «Питтсбург» практически не угрожал владениям Даниэля Владаржа напрямую, то затем игроки хозяев стали гораздо чаще попадать в створ. Впрочем, далеко не все броски были опасными, поэтому чех справлялся с ними без особых проблем.

«Пингвинам» так и не удавалось пробить вратаря соперника, поэтому Мьюз принял решение заменить своего голкипера на шестого полевого. Это действие себя не оправдало – «Филадельфия» выиграла борьбу за шайбу в своей зоне, а затем Хэтэуэй и Шон Кутюрье вывели на пустые ворота Люка Гленденинга, который и поставил точку во втором матче.

3:0 – вторая победа «Флайерз» оказалась ещё более убедительной, нежели первая. Теперь «Питтсбург», который считался фаворитом противостояния, отправится в гости с серьёзным дефицитом. А значит, и с риском вылететь из Кубка Стэнли уже по итогам четырёх матчей.

Кросби, Малкину, Летангу и Карлссону пора проснуться – иначе этот «танец» действительно может оказаться последним.