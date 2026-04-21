Эдмонтон – Анахайм – 4:3 – видео, голы, обзор первого матча первого раунда Кубка Стэнли – 2026, плей-офф НХЛ, Подколзин

Чудо-пас от Подколзина в плей-офф НХЛ! Благодаря ему «Эдмонтон» вырвал победу в концовке
Дмитрий Сторожев
Василий Подколзин
«Анахайм» бился, но проиграл в первом матче серии.

В некоторых парах первого раунда плей-офф НХЛ уже прошли вторые матчи, а противостояние «Эдмонтона» и «Анахайма» только-только стартовало. Несмотря на проблемы регулярного сезона, «нефтяники» – очевидные фавориты серии: всё-таки за плечами у команды есть два финала Кубка Стэнли подряд, да и обладатель «Арт Росса» тоже играет в их команде.

Для «Дакс» же это появление в постсезоне стало первым c 2018 года – да и тогда «утки» не смогли одержать ни одной победы, всухую проиграв серию «Сан-Хосе». Но теперь на стороне калифорнийцев один из лучших тренеров современности Джоэль Кенневилль – а значит, простым первый раунд для «Ойлерз» вряд ли получится.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Уолман, Эмберсон) – 17:21     2:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 18:21     2:1 Терри (Карлссон, Лакомб) – 20:19     2:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 24:38     2:3 Терри (Карлсон, Гранлунд) – 34:29 (pp)     3:3 Дикинсон (Экхольм, Уолман) – 51:30     4:3 Капанен (Подколзин, Драйзайтль) – 58:06    

Об этом говорили и до стартового вбрасывания, и это же стало понятно по ходу первого матча противостояния. Хотя первый период для хозяев завершился отлично – в самой концовке «Эдмонтону» удалось дважды поразить ворота Лукаша Достала и уйти на перерыв с довольно-таки комфортным преимуществом.

Во втором голе принял участие единственный россиянин в составе «нефтяников» Василий Подколзин – вместе с вернувшимся в строй после травмы аккурат под начало плей-офф Леоном Драйзайтлем он ассистировал Каспери Капанену. Эта троица неплохо пошумела в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли и сразу же заявила о себе в новом.

Впрочем, уже во второй двадцатиминутке всё перевернулось с ног на голову – спустя 19 секунд после выхода из раздевалок Трой Терри стал автором первого за восемь лет гола «Анахайма» в плей-офф, и через несколько минут он же помог Лео Карлссону сравнять счёт.

На этом «утки» не остановились – во второй половине периода гости оказались в большинстве, и им хватило всего пяти секунд, чтобы реализовать удаление Дарнелла Нурса. И да, это снова был Трой Терри – справиться с таким броском у Коннора Ингрэма не было ни единого шанса.

За 10 минут до конца основного времени матча счёт на табло был всё ещё в пользу подопечных Кенневилля. И мириться с таким хоккеисты «Эдмонтона» не хотели. А больше остальных — Джейсон Дикинсон, он стал автором первого гола «Ойлерз» в этом плей-офф, и он же помог своей команде восстановить равновесие в матче.

А когда казалось, что дело медленно, но верно идёт к овертайму, к делу вновь подключилось второе звено «нефтяников» – Драйзайтль протащил шайбу через всю площадку и поделился ей с Подколзиным, тот выдал роскошный пас из-за ворот, и Капанен сделал так, чтобы Достал ещё раз достал шайбу из сетки.

Впрочем, дополнительное время ещё было возможно – более того, «Анахайм» едва не отыгрался на последней минуте третьего периода. Убойный шанс продлить матч упустил Микаэль Гранлунд – Лео Карлссон выкатывал передачу уже на пустые ворота, но, кажется, в последний момент нанести бросок финну помешал Маттиас Экхольм, и вместо створа шайба полетела в щиток Ингрэму.

4:3 – «Эдмонтон» удержал минимальное преимущество и забрал первый матч. Однако, судя по всему, от «Анахайма» стоит ждать серьёзного ответа.

