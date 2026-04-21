«У нас два плана — с Овечкиным и без него». Боссы «Вашингтона» — о будущем клуба

Александр Овечкин уже отстрелялся, дав на днях традиционную пресс-конференцию по окончании сезона «Вашингтона». Теперь включён режим ожидания – что будет дальше, не знает никто. Возможно, даже сам Ови. Хотя он и не раз выражал надежду на то, что это ещё не конец его карьеры в НХЛ.

Теперь пришло время держать ответ перед прессой генеральному менеджеру Крису Патрику и президенту по хоккейным операциям Брайану Маклеллану. Неудивительно, что львиная доля их пресс-конференции была посвящена Овечкину.

В руководстве не давят на россиянина с решением и готовы ждать столько, сколько потребуется. «Мы, конечно, могли встретиться с ним на следующий день после окончания сезона, но не думаю, что он был бы готов к разговору. Ему нужно время, просто отдохнуть. Он только что отыграл 82 матча, очень трудный сезон. Ему надо провести время с семьёй, расслабиться, а потом уже обдумывать, что дальше», — сказал Патрик.

«У нас были разговоры – по окончании сезона, незадолго до этого. Владелец клуба общался с ним, я тоже, просто для того, чтобы понять его собственные ощущения», — добавил Маклеллан.

Два плана – с Ови и без него

«Позиция клуба в том, что мы дадим ему время, чтобы он отошёл от сезона, обдумал всё, обсудил с семьёй. А потом мы с Маком с ним встретимся и поддержим его, каким бы ни было его решение.

У нас будет план на межсезонье на тот случай, если он останется, и на случай, если нет. В этом смысле всё как обычно, когда у тебя есть игроки с истекающими контрактами и есть разные пути развития ситуации. С Ови точно так же, хотя он и величайший снайпер всех времён. Если он решит остаться, мы пойдём одним путём. Если решит завершить карьеру – пойдём другим путём. У нас хорошая ситуация с потолком зарплат в это межсезонье, есть пространство для манёвра, чтобы делать разные вещи, которые захотим.

Идеально было бы узнать его решение до драфта, но Овечкин заслужил право поступать так, как сам считает нужным. Поэтому мы просто будем отталкиваться от него», — сказал Патрик.

Задали ему вопрос и о словах Овечкина, который заявил, что на его решение повлияет и то, насколько сильный состав будет у «столичных» в следующем году. Смогут ли они бороться за титул: «На мой взгляд, у нас сейчас открыто окно, где мы пытаемся победить. У нас хорошая команда, и мы надеемся усилить состав, чтобы он был более конкурентоспособным, претендующим на Кубок Стэнли. Это всегда является нашей целью».

«Когда он решит уйти, образуется огромная дыра»

Маклеллан, который был с Овечкиным в «Вашингтоне» на протяжении всего пути, пустился в ностальгические воспоминания. Попытки оценить важность и влияние Ови на «столичных» — это как объять необъятное:

«Потрясает, насколько выросла организация, как стремительно взлетела фанатская база, зрелищность игры. Он каждому матчу придаёт энергии, до сих пор. Это просто невероятно. Он столько сделал для клуба, города, вы сами видите, какое влияние он оказывает на сообщество. Даже не знаю, что тут ещё добавить. Это было очень круто – наблюдать за ним с первого дня и по сей момент».

А затем стал прикидывать возможную роль Ови в команде в новом сезоне. В этой регулярке он в очередной раз стал лучшим снайпером команды, но осенью ему стукнет 41 год: «Это в основном обсуждается между игроком и тренером. Мы смотрим на это так – а что он сам хочет? Какие факторы повлияют на его решение? Что для него самое важное? Надо просто задать ему эти вопросы и понять, как ему будет комфортно. А дальше он обсудит с тренером, и они уже определят его роль в команде.

Его присутствие в команде нельзя переоценить. И когда он решит уйти, образуется огромная дыра и в личностном, и в лидерском плане. Он даёт это команде везде – в самолёте, в раздевалке, в автобусе, на раскатке. Его присутствие чувствуется, и сейчас это его огромный вклад».

За ситуацией внимательно следят и в НХЛ. Лиге тоже надо планировать следующий сезон.

«Думаю, да. Даже если брать телетрансляции, нас в этом году много показывали по национальному телевидению. По сути, из-за Ови», — сказал Маклеллан.

На вопрос, есть ли у него ощущение, что Овечкин затягивает с решением, потому что не хочет устраивать прощальный тур, Маклеллан ответил так: «Не знаю. По моему мнению, любому игроку тяжело даётся завершение карьеры, что уж говорить об игроке такого масштаба. Как ты уйдёшь? Что ты будешь чувствовать? Через это тяжело будет проходить».