«Некоторые в КХЛ считают, что другие крепостные». Главное с пресс-конференции «Салавата»

Сегодня, 21 апреля, состоялась итоговая пресс-конференция «Салавата Юлаева», посвящённая выступлению уфимской команды в сезоне-2025/2026. На вопросы журналистов ответили генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов. «Чемпионат» собрал главное из речей спикеров.

Оценка за прошедший сезон

Баширов: Если давать оценку минувшему сезону по пятибалльной шкале, то твёрдая четвёрка. В сложных условиях и с той командой, что у нас была, мы добились значительного результата, который был выше наших ожиданий. У нас есть удовлетворённость. Мы получили хорошую прессу, и болельщики заполняли стадион. Мы намного глубже знаем, с чем нам пришлось столкнуться, поэтому ставим себе четвёрку – справились с проблемами и получили большую пищу для размышлений. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, исходя из тех задач, которые перед нами поставило руководство.

Козлов: Я согласен с генеральным директором. Тоже поставил бы твёрдую четвёрку. Ребята, которые начинали сезон и которые были с нами в прошлые сезоны, сделали шаг вперёд в своём развитии. Показали хорошие результаты, поэтому согласен, что это четвёрка.

О влиянии пневмонии на вылет из плей-офф

Козлов: Причина поражения кроется во многих деталях. Не скажу, что мы бы прошли «Локомотив» и выиграли у них четыре матча, но, если бы, допустим, Лала [Данил Алалыкин] и Зора [Никита Зоркин] были целы, мы бы покусались. По крайней мере, в пять защитников не играли бы.

Как получить вирус в главный момент сезона? Легко. Когда организм истощён физически и эмоционально, подхватываешь вирусы, которые не зацепились бы за тебя, будь ты крепок. Зора не сыграл ни одного матча, Лала сыграл на температуре, Вязовой практически все матчи с температурой играл, один матч только не сыграл, потому что не мог встать с кровати. Доктор лечил, процедуры делали, Семён на морально-волевых отработал с «Локомотивом», Зора и Лала не смогли. Когда 38℃ температура, был диагноз пневмония – с этим не рискуют. Они бы играть не могли.

О бюджете на следующий сезон

Баширов: Я бы не сказал, что будет значительный рост бюджета. Просто мы ощущаем себя увереннее и можем позволить себе больше, чем год назад. Основной массы долгов уже нет. Сейчас у нас только текущие задолженности, которые мы погасим в конце апреля.

В межсезонье заходим с хорошим настроением и с уверенностью, что у нас будет финансирование. Был у нас разговор и с главой [республики]. Нам добавляют денег. Думаю, к началу нового сезона мы получим дополнительное финансирование. Сейчас бы не хотел говорить о цифрах, но всё будет нормально.

Сможем ли собрать состав уже к началу сезону? Мы работаем над этим. Я об этом и говорил в начале. У нас не будет хаотичных приобретений, как было в этом году. Думаю, всё будет более спокойно. Будем брать время на размышления и дожидаться хороших игроков.

О своём посте в телеграм-канале после вылета из плей-офф и реакции болельщиков «Локомотива», которые приняли его на свою команду

Баширов: Я не имел в виду, что именно эта игра. Просто завершение сезона. Много в лиге происходит, что нам не очень нравится. Мы считаем, что неконкурентная среда присутствует. Открыто говорим об этом с лигой, нас понимают, но не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть свои кураторы, может быть, они и не имеют к этому отношения, однако их подчинённые считают, что остальные крепостные.

Мы будем про это говорить. Все понимают, что обходят регламент, но мы хотим честной игры и честного соблюдения регламента. А для тех, кто это не выполняет, нужны жёсткие санкции. Однако это не значит, что я всё валю на это. Наши проблемы – это наши проблемы. Но когда мы выйдем на проектные мощности, нам придётся с этим столкнуться.

Болельщики «Локомотива» восприняли мой пост, что это про их команду? Мой пост был не про них. Я же пожелал им удачи. Однако мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов – и рукопожатие. А дальше мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают.

О сохранении 40-летнего Панина на сезон-2026/2027

Баширов: Да, безусловно, Григорий остаётся. Мы с ним разговаривали намного раньше. 1000-й матч, но это не главная причина, что он остаётся. Он в прекрасной форме и готов провести полноценный сезон. Мы понимаем, что после пятиминутного удаления его критикуют болельщики. Однако если бы не было Григория, то у нас не было бы и плей-офф в этом году. Важно не это удаление, а то, что он взял на себя большой объём работы, чтобы команда превратилась в коллектив, который с последнего места поднялся на пятое место в регулярке.

Григорий Панин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

О судьбе Кузнецова

Козлов: Евгений Кузнецов пришёл после Нового года. Конечно, он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности. Егор Сучков первый гол забил, когда Евгений ему отдал на пятак из-под двух клюшек. Думаю, ему это придало уверенности. Я бы хотел [чтобы Кузнецов остался], но всё будет зависеть от мнения Евгения Кузнецова – что он хочет. Решение будет принимать он, куда двигаться дальше в хоккее.

О Ремпале и Василевском

Баширов: Сейчас ведётся активная работа. Двум игрокам мы улучшаем действующие контракты и продлеваем их. Надеюсь, завтра начнём говорить по звёздам. Это связано с выработкой дальнейшей философии клуба. Нужно всё сложить в такую мозаику и такой механизм, который точно будет работать. Сейчас мы подбиваем тех, кто у нас точно останется. С кем-то точно расстаёмся. Потом смотрим, какой у нас бюджет, и после этого будем делать предложения Ремпалу, Кузнецову и Василевскому.

О работе с прицелом на Кубок Гагарина

Баширов: Уже много раз говорил сегодня, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение. Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина. У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнём принимать решения по составу, возможно, непопулярные. Будем делать всё, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду исходя из этого. История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы.

О борьбе за Хайруллина, Аймурзина и Воробьёва

Баширов: Запрещены переговоры с игроками на действующих контрактах, но нам звонят агенты и спрашивают о будущем. Мы знаем параметры запросов. Пока не можем себе позволить цифры в 80-90 млн. Если говорить о Хайруллине, то там будет высокая цена.

Конечно, мы бы хотели видеть Аймурзина и Воробьёва, однако вопрос в цене. С Данилом вопрос в том, что, насколько нам известно, Аймурзин собирается поехать в НХЛ и думает только про это. Думаю, как минимум год он там пробудет, попробует свои силы. Потом уже будем с ним говорить. «Северсталь» будет владеть на него правами. Дальше придётся принимать непростые решения, чтобы его вернуть.

Михаил Воробьёв действительно сейчас выходит на рынок. Тоже будем к нему примеряться. Возможно, что при всех равных позициях он и выберет нас.

Данил Аймурзин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О возвращении предсезонного турнира

Баширов: Да, уже принято решение, что у нас будет домашний предсезонный турнир. «Амур», «Барыс» и «Автомобилист» подтверждали участие, но, видимо, в связи со сменой тренера потом отказались. Сделали предложение Челябинску, но если они откажутся, то придётся заставить приехать «Ак Барс». Мы к ним всё время ездим, пора и нам отдать должок.

О продолжении своей работы в клубе

Козлов: У меня контракт с «Салаватом Юлаевым». Другие предложения даже не стану рассматривать.

О тренере на большинство

Козлов: За большинство отвечал я в этом и прошлом годах. Не думаю, что будем кого-то искать. На данный момент понимаю, что нужно делать, как усилить игру в большинстве. На мой взгляд, я справляюсь и с собраниями «пять на пять», и с большинством. По ходу сезона схем много, идей много. Получается, что в прошлом году я также отвечал за большинство, оно было интереснее. Надо исходить из того, какой у нас состав был до прихода Ремпала, потом он пришёл. Ярослав Цулыгин был на розыгрыше, это тоже сказывалось в его возрасте. Игроки на большинство тоже должны собираться.

О поиске защитника на большинство

Козлов: Всё будет зависеть от того, кто будет на рынке, какой будет бюджет. Варианты есть, но, опять же, приедут – не приедут. На хороших хоккеистов хорошие ценники. Конечно, надо усилиться. Миллера из Казани уберите – совсем другое будет большинство. Шарипзянова из Омска уберите – совсем другое дело, у «Магнитки» Пресса уберите… Кто ещё остался? Макар? Макар, что ли, выходит на рынок?

О Вязовом и Жаровском

Баширов: Вязовой и Жаровский имеют ещё по году контракта. Даже сейчас мы будем с ними разговаривать. С Александром сам хочу поговорить. Виктор Николаевич с ним разговаривал. Мы найдём то решение, которое будет полезно для него и для команды. Думаю, что он понимает, над чем ему нужно работать.