Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Леонид Тамбиев стал новым главным тренером московского Динамо, как его выбрали, биография, что ждёт столичный клуб

Сенсация от «Динамо». Новый тренер — Тамбиев. А не Ротенберг и даже не Козлов
Сергей Емельянов
Леонид Тамбиев — главный тренер «Динамо» Москва
Бело-голубые удивили всю хоккейную общественность, но спасёт ли новый тренер их организацию?

После вылета московского «Динамо» из плей-офф КХЛ на протяжении нескольких недель в прессе ходили активные обсуждения, кто станет новым главным тренером бело-голубых. Одним из ключевых претендентов на пост считался входящий в совет директоров Роман Ротенберг. Также существовал вариант, при котором свою должность мог сохранить и Вячеслав Козлов.

53-летний специалист даже разрабатывал концепцию летней подготовки команды к новому сезону, но днём 21 апреля московское «Динамо» совершило совершенно неожиданный ход конём, представив главного тренера команды на сезон-2026/2027. Им стал латвийский специалист Леонид Тамбиев, ранее долгое время успешно работавший в «Адмирале».

Леонид Тамбиев назначен главным тренером московского «Динамо»

По имеющейся у меня информации, это решение было принято большинством голосов на сегодняшнем заседании совета директоров столичного клуба. Как сообщается в пресс-релизе «Динамо», решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.

У Леонида Григорьевича большой опыт работы наставником: специалист долгое время трудился в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», став за это время самым успешным тренером в истории приморского клуба.

В 2023 году под руководством Тамбиева приморский клуб добился лучшего результата за всю историю выступления в КХЛ. «Адмирал» неожиданно вышел во второй раунд плей-офф, сенсационно выбив из борьбы за Кубок Гагарина «Салават Юлаев». На этом «моряки» не остановились, сумев в четвертьфинале Кубка Гагарина навязать ожесточённое сопротивление «Ак Барсу» (2-4).

Леонид Тамбиев в «Адмирале»

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Спустя два года приморцы снова заскочили в плей-офф КХЛ, где в первом раунде истрепали все нервы болельщикам «Трактора». Будущий финалист Кубка Гагарина приложил максимальные усилия, чтобы избежать вылета из плей-офф (4-2 с несколькими сумасшедшими камбэками в ходе серии).

Этот сезон в результате стал последним, который тренер целиком доработал во Владивостоке. В ходе регулярного чемпионата – 2025/2026 руководство «Адмирала» приняло решение об отставке специалиста, подведя черту под эпохой работы Тамбиева на Дальнем Востоке.

— У вас не было накопившейся моральной усталости? Всё-таки четыре сезона в «Адмирале» со всеми вытекающими.
— Да, вы правы. Наверное, и я приелся немножко, и мне приелось. Есть такое, скрывать не буду. Да у любого тренера так, кто больше трёх сезонов в одной команде, – говорил Тамбиев в интервью «Чемпионату» после завершения своей работы в «Адмирале».

Сезон-2025/2026 55-летний тренер завершал в роли помощника главного тренера в СКА. Кстати, именно с появлением Тамбиева в Санкт-Петербурге удивительным образом совпал всплеск результатов армейской команды. Когда латвийский специалист только вошёл в тренерский штаб СКА, она переживала один из худших моментов в своей истории в КХЛ – армейский клуб сначала повторил, а затем установил новый антирекорд по серии поражений.

После того как Тамбиев полноценно появился на тренерской лавке СКА (за первыми матчами он наблюдал с трибуны), армейцы сразу же выдали победную серию, значительно повысив свою результативность и сильно улучшив своё турнирное положение. Заодно армейская команда подтянула свою игру в обороне, что повлияло на рост индивидуальных показателей молодых голкиперов СКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если же подводить итог работы Тамбиева в «Адмирале», где он был главным тренером, то на Дальнем Востоке специалист сделал себе имя как человек, способный добиваться результата в условиях ограниченных возможностей. Кстати, ещё одна деталь. За дальневосточную эпоху Тамбиева «Адмирал» и звёздное «Динамо» провели восемь матчей, четыре из которые завершались победами скромных «моряков». И ни разу бело-голубым не удалось добыть крупной победы: все встречи проходили в напряжённой борьбе.

Но сработают ли методы работы Леонида Григорьевича в топ-клубе? Ох. Это сложнейший вопрос, на который точный ответ даст только время. Если вы зададите Тамбиеву прямой вопрос про его фирменные методы управления коллективом, то он наверняка удивится и скажет вам, что слухи про их жёсткость не соответствуют истине и что он давно изменился со времени своей работы в ВХЛ. Но все, кто в состоянии пользоваться интернетом, без труда найдут информацию про то, как однажды 1 января игроки «Адмирала» были вызваны на тренировку.

«Ничего специального [не было]. Нам завтра лететь долго, и мы не успеваем потренироваться в Новосибирске. Поэтому провели тренировку сегодня. Главный мотиватор — это турнирная таблица», – впоследствии объяснял Тамбиев своё решение.

Сработают ли аналогичные методы с Джорданом Уилом, Диланом Сикьюрой, Игорем Ожигановым и другими высокооплачиваемыми игроками московского «Динамо», которые находятся или на действующих контрактах или только недавно подписали новые соглашения с клубом? Это огромный вопрос.

Люди, которые пристально следили за успешной работой Тамбиева во Владивостоке, отмечают, что наиболее эффективен этот тренер был со своим спортивным директором Павлом Житковым. С другими руководителями возникали трения. А руководители в московском «Динамо» непростые. У проработавшего последний сезон в должности спортивного директора Рафика Якубова не было никаких реальных полномочий для ведения селекционной работы. Этот блок находился полностью в сфере ответственности Сергея Сушко. Смогут ли латвийский и белорусский специалисты ужиться в одной лодке?

Да и в какую сторону станет грести эта лодка? Тамбиев будет работать в московском «Динамо», которое сохранит платёжную ведомость на максимальном уровне потолка зарплат, как это было в последние сезоны? Или столичный клуб в очередной раз меняет вектор развития и уходит в эконом-режим? Так много вопросов и так мало ответов. Каким будет новый тренерский штаб? Даже тут есть большая интрига.

На Дальнем Востоке в течение нескольких лет Тамбиев плодотворно сотрудничал с Ильнуром Гизатуллиным. Вместе они ставили классное большинство, которое было козырем «моряков». Прошлым летом Гизатуллина пригласили в тренерский штаб… московского «Динамо». Но уже спустя несколько недель после начала сезона Алексея Кудашов отказался от услуг тренера. В столичном клубе Гизатуллин не смог совладать с иностранным легионом команды, так как испытывал проблемы с общением на английском языке. После ухода из «Динамо» Гизатуллин вернулся в «Адмирал», где возобновил работу с Тамбиевым. Что теперь будет с этим тренером? Позовёт ли Леонид Григорьевич его вслед за собой в команду, где всё тот же иностранный легион всё ещё на месте. Или пока на месте?

Неоспоримым и медицинским фактом является то обстоятельство, что сам по себе Тамбиев перерос амбиции «Адмирала». А чего уж у московского «Динамо» никогда нельзя было отнять, так это их амбиций. На словах московский клуб каждый сезон ставит перед собой задачу борьбы за Кубок Гагарина. В новом сезоне мы увидим, состыкуются ли между собой тренерские навыки Тамбиева и амбиции его нового клуба.

