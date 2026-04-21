«Шанхай» подтвердил назначение Ковальчука, Панин остаётся в «Салавате». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 21 апреля 2026 года.

Леонид Тамбиев возглавил московское «Динамо»

Леонид Тамбиев назначен главным тренером московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, в сезоне-2026/2027 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера. Решение о формировании нового тренерского штаба будет принято в ближайшее время.

У Леонида Григорьевича большой опыт работы наставником: специалист долгое время трудился в ВХЛ и возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон-2025/2026 закончил в роли помощника главного тренера в СКА.

Прошедший регулярный сезон-2025/2026 «Динамо» начинало с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. По ходу сезона специалист был уволен, а на его место был назначен Вячеслав Козлов. Бело-голубые уступили минскому «Динамо» в четырёх матчах в первом раунде Кубка Гагарина.

Гендиректор «Салавата» — о КХЛ: некоторые команды потеряли приличие

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил свои слова о нечестной игре в КХЛ. Ранее функционер заявил, что «Локомотив», которому «Салават» проиграл в серии второго раунда Кубка Гагарина (0-4), обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, и сетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге не должно быть команд без слабых мест.

«Мой нашумевший пост в телеграм-канале? Я не имел в виду, что именно это игра. Просто завершение сезона. Много в лиге происходит, что нам не очень нравится. Мы считаем, что неконкурентная среда присутствует. Открыто говорим про это с лигой, нас понимают, но не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть свои кураторы, может быть, они и не имеют к этому отношения, однако их подчинённые считают, что остальные крепостные.

Мы будем про это говорить. Все понимают, что обходят регламент, но мы хотим честной игры и честного соблюдения регламента. А для тех, кто это не выполняет, нужны жёсткие санкции. Однако это не значит, что я всё валю на это. Наши проблемы – это наши проблемы. Но когда мы выйдем на проектные мощности, нам придётся с этим столкнуться», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхая»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхайских Драконов». Об этом сказано в пресс-релизе клуба. Должность в структуре «Драконов» введена впервые. Евгений Артюхин занял пост генерального менеджера клуба. «Чемпионат» сообщал, что Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов», а Артюхин займёт пост генменеджера 17 апреля.

«Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждёт интересное время: планируем серьёзно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждём всех в Санкт-Петербурге на «СКА Арене!» — сказал Ковальчук.

Илья Ковальчук завершил карьеру хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он выступал за СКА и омский «Авангард», с которыми суммарно трижды завоёвывал Кубок Гагарина. В НХЛ играл за пять клубов, в составе «Нью-Джерси Дэвилз» доходил до финала Кубка Стэнли.

40-летний Григорий Панин продолжит карьеру и остаётся в «Салавате Юлаеве»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о комплектации состава команды с прицелом на следующий сезон и рассказал о будущем опытного защитника Григория Панина.

«Сможем ли собрать состав уже к началу сезону? Мы работаем над этим. Я об этом и говорил в начале. У нас не будет хаотичных приобретений, как было в этом году. Думаю, что всё будет более спокойно. Будем брать время для размышления и дожидаться хороших игроков.

Судьба Ремпала и Кузнецова? Сейчас ведётся активная работа. Двум игрокам мы улучшаем действующие контракты и продлеваем их. Надеюсь, что завтра начнём говорить по звёздам. Это связано с выработкой дальнейшей философии клуба. Нужно всё сложить в такую мозаику и такой механизм, который точно будет работать. Сейчас мы подбиваем тех, кто у нас точно останется. С кем-то мы точно расстаёмся. Потом смотрим, какой у нас бюджет, и после этого будем делать предложения Ремпалу, Кузнецову и Василевскому.

Панин? Да, безусловно, Григорий остаётся. Мы с ним разговаривали намного раньше. 1000-й матч, однако это не главная причина, что он остаётся. Он в прекрасной форме и готов провести полноценный сезон. Мы понимаем, что после пятиминутного удаления его критикуют болельщики. Но если бы не было Григория, то у нас не было бы и плей-офф в этом году. Важно не это удаление, а то, что он взял на себя большой объём работы, чтобы команда превратилась в коллектив, который с последнего места поднялся на пятое место в регулярке», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Сибирь» объявила о продлении контракта с нападающим Антоном Косолаповым

«Антон Косолапов – игрок «Сибири» ещё на два года! Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 24-летним нападающим Антоном Косолаповым сроком на два сезона. Антон пополнил наш клуб по ходу сезона-2025/2026 в результате обмена с «Торпедо», сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 38 (17+21) очков, став лучшим бомбардиром команды. В плей-офф Косолапов провёл пять игр, забросил решающую шайбу в овертайме четвёртого матча с «Металлургом» и отдал одну передачу. Всего на счету хоккеиста 46 матчей в Континентальной хоккейной лиге, 18 заброшенных шайб и 22 результативные передачи», — сказано в сообщении пресс-службы «Сибири», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.