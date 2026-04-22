«Монреаль» снова добрался до овертайма, но на этот раз проиграл.

«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии

«Тампа-Бэй» и «Монреаль» подарили нам первый овертайм в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Финалисты Кубка Стэнли – 2021 не смогли выяснить отношения в основное время в первом же матче серии, и канадский клуб благодаря усилиям Юрая Слафковски, оформившего хет-трик, смог забрать победу в самом начале дополнительного периода.

«Лайтнинг» не просто так считаются фаворитами этого противостояния, но показывать своё превосходство на льду у подопечных Джона Купера в стартовой игре не получалось – Мартен Сан-Луи очень здорово подготовил свою команду к встрече с «молниями», в составе которых провёл лучшие годы своей игровой карьеры.

Простой жизни у «Тампы» не было и во второй встрече, однако на этот раз хозяева смогли отличиться первыми. Постарался Брэндон Хагель – в его активе был дубль в первой игре, и он же сказал первое слово сегодня, от души приложившись по шайбе после отскока от полборта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это было только начало безумия – несколько минут спустя Хагель наряду со всеми остальными игроками, находившимися на льду, принял участие в массовой потасовке, в результате которой в штрафной бокс отправились обе пятёрки хоккеистов, а Кори Перри отличился больше остальных и получил удаление сразу на четыре минуты.

Его-то и реализовал Лэйн Хатсон – американский защитник находился неподалёку от синей линии, когда получил передачу от капитана «Канадиенс» Ника Судзуки. Щелчок 48-го номера «Хабс» – и вот на первый перерыв команды уходят при равенстве на табло.

Паритет держался почти до самого конца второй двадцатиминутки. Массовых потасовок в это время не было, зато произошла одна драка. И снова в протокол попал Хагель – он вышел на кулачный бой со Слафковски, которого после нескольких пропущенных ударов отправил в нокдаун с первого же попадания.

Несмотря на то что победа в драке была за игроком «Лайтнинг», больший прилив сил получили хоккеисты «Монреаля». Больше остальных вдохновился Джош Андерсон – автор первого гола в этом противостоянии умудрился опередить сразу троих соперников на пятаке у ворот Андрея Василевского и проткнуть шайбу в сетку.

В роли спасителя «молний», не позволившего случиться второму домашнему поражению южан в этом противостоянии, выступил Никита Кучеров. Россиянин не забивал в плей-офф на протяжении 16 матчей – последний раз его гол в Кубке Стэнли мы видели аж в апреле 2023 года.

Но сегодня его засуха наконец-то была прервана – лидер «Тампы» подкараулил отскок от лицевого борта, объехал ворота Якуба Добеша и завёл шайбу прямо за ленточку. Эмоции Никиты после гола говорят сами за себя – форвард очень тяжело переживал этот безголевой отрезок.

Дело снова дошло до овертайма, но на этот раз победителями вышли хозяева – Энтони Чирелли выиграл вбрасывание в зоне атаки, а подхвативший шайбу Янис Мозер проехался с ней до правого круга и оттуда нанёс неотразимый кистевой.

3:2 ОТ – «Тампа» не позволила «Монреалю» увезти сразу две победы из Флориды. Команды переезжают в Квебек при равном счёте в серии – самое интересное здесь ещё впереди.