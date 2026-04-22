«Были травмы, но все игроки «Авангарда» готовятся к полуфиналу». Интервью с Сопиным

«Авангард» впервые за три года добрался до полуфинала Кубка Гагарина и теперь готовится сразиться за выход в финал с ярославским «Локомотивом». Накануне омичи провели открытую для СМИ тренировку, на которой корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с генеральным менеджером клуба Алексеем Сопиным. Тот подвёл итоги четвертьфинальной серии с ЦСКА и высказался о состоянии травмированных игроков команды, а также поделился мнением о выступлении «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов» в ВХЛ и МХЛ соответственно.

«Победа над Игорем Никитиным — оценка работы нашей организации, тренеров «Авангарда»

— Подведите итоги серии «Авангард» – ЦСКА. Ожидали, что так быстро она закончится?

— Честно, не ожидал. Конечно, при счёте 2-0, 3-0 хотелось закончить как можно быстрее, но мы понимали, что это за команда, какой там тренерский штаб. Удивительный для нас сюрприз, что закончили быстро, однако нам это было необходимо, и чтобы отдохнуть ребятам, и чтобы травмированные восстановились.

— Было принципиально важно обыграть Игоря Никитина после прошлого плей-офф?

— Не думаю, что это была самоцель, однако мы понимаем, что Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ, который своей работой всем всё доказал. Так что победа над ним — это оценка работы нашей организации, наших тренеров. Получилось обыграть Игоря Валерьевича с его тренерским штабом, где собраны опытные профессионалы.

— Многие из которых немало поработали в Омске.

— Да, и для них эта серия тоже была очень принципиальной, они хотели обыграть «Авангард». Разные истории, но это люди, очень близкие к Омску.

— Что-то можете сказать о лазарете «Авангарда». Кто-то из получивших травму хоккеистов готов начать серию с «Локомотивом»?

— Вячеслав Войнов уже тренируется в общей группе, Александр Волков и Семён Чистяков присоединятся завтра-послезавтра и будут готовиться к матчам в Ярославле.

Игроки «Авангарда» готовятся к полуфинальной серии с «Локомотивом»

«Давно понимали, что можем сыграть с «Локомотивом» в полуфинале и начать на выезде. Регламент в этом вопросе не за нас»

— Много сейчас дискуссий о перекрёстном плей-офф — хотели уйти от доминирования СКА и ЦСКА, а пришли к доминированию восточных команд. Есть ли у вас мнение, что делать с форматом Кубка Гагарина?

— Знаю, что лига прорабатывает разные варианты, но нет идеального рецепта, идеальной формулы. Прежняя система плей-офф себя изжила, потому что каждый год стали повторяться пары на разных стадиях. От этого ушли. Сейчас анализируют введение разных форматов. Например, систему, при которой после первого раунда будут смотреть на количество очков в регулярке, в зависимости от этого формировать пары четвертьфиналов и так далее. Тяжело судить. Да, у «Авангарда» сложная сетка и в этом году, и в прошлом сезоне играли с «Металлургом», а затем с «Локомотивом». Никто не ожидал в этом сезоне, что низко будут в таблице СКА, ЦСКА, «Динамо» Москва. Небольшой сюрприз преподнесла пара «Северсталь» — «Торпедо» — в прошлые годы такое было сложно представить. Думаю, лига что-то придумает, может, стоит сделать общую таблицу и с первого раунда так играть. Но не нужно при этом забывать про логистику, это всё дорогое удовольствие.

— «Авангард» набрал больше очков, чем «Локомотив», однако начинает полуфинал в Ярославле. Насколько справедливы приоритеты посева при перекрёстном плей-офф?

— Мы обсуждали это с тренерским штабом ещё до нашего последнего выезда в регулярке, тогда уже примерно понимали, что если останемся на втором месте Востока, то в третьем раунде сыграем с «Локомотивом», а если опустимся на третье — то путь ведёт на «Металлург». Но это не стратегические цели, а просто примерно планировали свой путь в плей-офф и понимали, что в таком случае полуфинал начнём на выезде. Победитель конференции имеет преимущество, такой регламент. К сожалению, он не за нас в этом вопросе.

— Джованни Фьоре интересен «Авангарду» и на следующий сезон. Не переживаете, что после такой игры в плей-офф увеличатся финансовые запросы игрока?

— Мы начинаем разговаривать, общаться. Игра Фьоре не стала сюрпризом, он такой кубковый боец и в прошлом плей-офф сыграл здорово. Мы понимаем финансовую сторону вопроса, не боимся, что он теперь попросит кардинально других денег. Знаем, сколько он хочет, сколько стоит, просто сейчас Джованни сконцентрирован на игре, пока этот вопрос не поднимаем.

«У нас есть план по смене формата комплектования «Омских Крыльев». Много ребят из МХЛ должны зайти в ВХЛ»

— Давайте подведём итоги сезона для «Омских Крыльев» в ВХЛ.

— Генеральный менеджер клуба Михаил Бирюков поставил за сезон твёрдую тройку. Мы могли сыграть лучше, но могли сыграть и хуже. Это был волнообразный сезон со взлётами и падениями. Многое сделано, эта команда создавалась с нуля, был новый тренер-иностранец, запустили СКК имени Блинова, потеряли в плей-офф преимущество домашней площадки в первом раунде, пришлось прикладывать дополнительные усилия. Но тут уж как было — так было. С учётом всех вводных ребята сыграли достойно, определённый результат показали. В ближайшее время будем собираться с руководством, думать, в каком направлении двигаться дальше. В принципе, у нас есть мысли, много ребят из МХЛ должны зайти в ВХЛ в следующем сезоне.

Михаил Бирюков, Герман Чистяков и Алексей Сопин

— Как раз перейдём к завершению сезона «Омскими Ястребами».

— Самая молодая команда лиги у нас была. Против нас играли ребята 2005-2006 годов рождения, у «ястребов» же костяк составляли парни 2007-2008 годов рождения. Они получили бесценный опыт в этом сезоне. В моём понимании, мы получим гораздо больше пользы, обкатывая вот такую молодёжь в МХЛ, и тогда через несколько сезонов будем видеть кого-то в главной команде. Но они сделали большое дело, выиграли конференцию — это не так просто. Плюс травмы были — Леонид Левченко, Глеб Бурлак. Могло сложиться по-другому, медали выиграть не удалось, однако штаб Виталия Черночуба проделал колоссальную работу в сезоне в плане развития и обкатки молодых ребят.

— Черночуб точно остаётся в Омске. По-прежнему главным тренером «ястребов»?

— Возможны разные варианты. Мы скоро проведём с ним встречу, будем садиться и обсуждать наше дальнейшее сотрудничество.

— Если я правильно понял, «Омские Крылья» уже в следующем сезоне должны поменять формат комплектования? Больше местных молодых хоккеистов, меньше опытных ребят со стороны на односторонних контрактах.

— Да, у нас такой план. 5-7-8-10 опытных ребят, которые могут показать пример для молодёжи. И порядка 10 молодых парней, здорово показавших себя в этом году в МХЛ. И они должны не просто отбывать номер в команде ВХЛ, а выходить на лидерские позиции и готовиться к переходу на следующий уровень – в команду КХЛ.