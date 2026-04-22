Перекрёстный плей-офф показал тотальную доминацию Востока. Нужно вернуть старую сетку?

Вот уже третий год КХЛ живёт в новом формате, когда со второго раунда начинается перекрёстный плей-офф. На фоне разговоров, что гранды Запада, в первую очередь СКА и ЦСКА, намного мощнее, чем лучшие команды Востока, в руководстве лиги приняли решение свести друг с другом клубы из разных конференций уже во втором раунде.

В теории это должно было открыть двери для армейского дерби в финале Кубка Гагарина, но в реальности ни разу с момента изменения регламента ни СКА, ни ЦСКА не выходили даже в полуфинал. Более того, от Запада на столь поздней стадии мы в принципе видели на регулярной основе только «Локомотив», в то время как остальные команды конференции отлетали от конкурентов с Востока. Стоит вернуть прежнюю схему?

Состав полуфиналистов сезона-2023/2024: «Локомотив», «Автомобилист», «Металлург» и «Трактор». Сезон-2024/2025: «Локомотив», «Динамо» Москва, «Трактор» и «Салават Юлаев». И, наконец, сезон-2025/2026: «Локомотив», «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард». То есть мы видим восемь восточных команд против лишь четырёх с Запада. И три раза это был «Локомотив». Перекрёстный плей-офф не просто продемонстрировал преимущество лучших команд Восточной конференции, речь идёт о тотальной доминации, справиться с которой способен только Ярославль. Причём от Востока в полуфинал пробивались совершенно разные клубы, представлена вся «большая шестёрка». От Запада же в число медалистов попало только московское «Динамо». Как же иронично на этом фоне смотрятся слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка из 2023-го, когда перекрёстный плей-офф только вводили.

«Поймите, хотелось бы всё-таки увидеть борьбу между СКА и ЦСКА за Кубок Гагарина. Это противостояние достойно финала. Знаете, я не хочу ущемлять никого с Востока, там тоже есть хорошие команды. Однако мы видим одно и то же каждый год», – сказал Третьяк после сезона, в котором ЦСКА завоевал свой второй подряд Кубок Гагарина и третий за последние четыре сезона (без учёта недоигранного в ковид). На тот момент действительно казалось, что армейские гранды на голову сильнее всех в лиге. Они катком проходились по всем в регулярном чемпионате, чаще всего не замечали никого в плей-офф до финала конференции, где встречались друг с другом на протяжении пяти сезонов. И все пять раз победа оставалась за москвичами. Остановить ЦСКА восточные клубы смогли лишь дважды – «Ак Барс» в 2018-м и «Авангард» в 2021-м.

При этом часто можно было услышать, что у финалиста с Востока было явное преимущество, поскольку ему не приходилось играть настолько выматывающий полуфинал с главным антагонистом внутри конференции. Да его и не было как такового – состав финала Востока менялся практически каждый сезон, как сменяли друг друга и победители конференции. На Западе же история с доминацией армейских клубов тянулась ещё с 2015 года, с тех пор в это противостояние смог влезть лишь «Локомотив» в 2017-м, а такого, чтобы обе армейские команды вылетели уже во втором раунде, не было ни разу. Вплоть до 2024 года, когда дорога для «финала мечты», по версии Третьяка, оказалась «открыта». ЦСКА проиграл ещё в первом раунде «Локомотиву», так и не сыграв тогда с восточными клубами, а СКА сломил сопротивление «Торпедо», но не смог ничего поделать с «Автомобилистом».

На следующий год оба армейских клуба остановились уже на старте плей-офф. Эпоха Романа Ротенберга в СКА закончилась поражением в серии с московским «Динамо», краткосрочное пребывание Ильи Воробьёва в качестве главного тренера ЦСКА – вылетом по итогам противостояния с минским «Динамо». В этом году мы наконец-то увидели армейское дерби – в первом раунде, однако его победитель без особых шансов уступил во втором раунде «Авангарду». Можно, конечно, сказать, что мы просто попали в такую временную точку, когда обе команды переживают не лучшие времена. ЦСКА так и не смог подстроиться под реалии потолка зарплат и затевает уже третью перестройку, СКА до последнего держался на энтузиазме Романа Борисовича, но, когда боссам «Газпрома» надоело видеть безуспешные попытки Ротенберга на тренерском мостике, пригласили легенду хоккея Игоря Ларионова. Только как тренер он не сказать что хоть чем-то оказался интереснее предыдущего.

Вполне возможно, что лет пять назад схема перекрёстного плей-офф действительно перекрывала бы дорогу в финал командам Востока, но сейчас у нас все шансы, наоборот, увидеть чисто «восточный» финал. Ранее стараниями «Локомотива» Западная конференция ещё держалась, сейчас же ярославцам предстоит в третий раз подряд сыграть против Омска. Но теперь уже «Авангард» смотрится фаворитом: это команда, уже настроенная на максимальный результат, команда, которую Ги Буше перестраивал под себя в течение полутора сезонов. «Локомотив», в свою очередь, хоть и действующий чемпион, однако уже без Никитина. Приход Боба Хартли в команду не прошёл безболезненно, на определённом отрезке чемпионата и вовсе ходили слухи о его отставке или самоотводе. Как показал пример минского «Динамо», в критический отрезок все эти конфликты, возникавшие по ходу регулярки, вполне могут разгореться с новой силой – и стать фатальными.

В то время как во второй полуфинальной паре исключительно восточные гранды. «Металлург» на правах обладателя Кубка Континента хоть и не без проблем, но одолел «Сибирь» и «Торпедо». «Ак Барс» же в противостоянии с минским «Динамо» многие считали андердогом, но в итоге казанцы одержали сухую и крайне убедительную победу. В чём-то этот результат напомнил выступления «Трактора» двухлетней давности, который закрыл «свипом» серию с московским «Динамо», на тот момент чемпионом регулярки. Мы видим, что западным командам будто бы не хватает закалки плей-офф. Ярче всего это заметно по тем же минчанам, «Северстали», «Спартаку». Они могут показывать яркий и интересный хоккей в гладком чемпионате, однако в играх на вылет вся эта магия рассыпается. Характер и командная стойкость есть в конференции только у «Локомотива», вот ему и приходится сражаться с Востоком в одиночку.

Главный вопрос в связи с этим: стоит ли что-то теперь менять или лучше оставить всё как есть? С одной стороны, текущая схема более точно отражает реальную силу команд и лучше с точки зрения спорта. С другой – мы потеряли многие привычные противостояния, на которых держалась лига. Болельщики соскучились по «зелёному дерби» в плей-офф, по матчам СКА против «Спартака». Перекрёстный плей-офф – это также удар и по хоккейному туризму. Не каждый решится лететь из Омска в Ярославль. Второй раунд в этом году провальный и с точки зрения соревновательности. Две серии завершились сухими победами, в двух других победитель отдал только по одному матчу. Ни одна серия не дожила даже до шестой игры – явно не на это рассчитывала команда Алексея Морозова, когда меняла формат проведения Кубка Гагарина.

А теперь представим альтернативную реальность, где на Востоке «Металлург» играл бы с «Салаватом Юлаевым», «Авангард» – с «Ак Барсом», на Западе «Локомотив» – с «Торпедо», а минское «Динамо» – с ЦСКА. Вероятнее всего, мы бы увидели куда более плотную борьбу, хотя состав полуфиналистов наверняка был бы схожим, разве что команда Дмитрия Квартальнова сменила бы одного из неудачников в противостоянии Омска с Казанью. В НХЛ выбрали другую крайность, заставляя команды вплоть до третьего раунда играть внутри дивизионов. Это даёт странное преимущество слабому Тихоокеанскому дивизиону, в то время как гранды с Центрального вынуждены вылетать уже на старте розыгрыша Кубка Стэнли. Каждый год одни и те же пары в первом раунде – это явно перебор, но и схема КХЛ с перекрёстным плей-офф, кажется, не сработала в должной мере. Как минимум сейчас, когда Запад очевидно слабее Востока.