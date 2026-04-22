Лидер «Авангарда» или неувядающий ветеран? 10 лучших игроков первых раундов плей-офф КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в первых двух раундах плей-офф КХЛ, понравился больше всего.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Константин Окулов
Согласитесь, его не могло не быть в этом списке. 14 очков (с отрывом лучший результат среди всех участников плей-офф), результативные действия в 8 из 10 матчей постсезона, три победных гола, два из которых были в серии с бывшей командой – Окулов продолжает доказывать, что «Авангард» попал в точку с его обменом. Пожалуй, пока Константин является главным претендентом на звание MVP Кубка Гагарина – посмотрим, сможет ли он подтвердить этот статус в серии с «Локомотивом».
Майкл Маклауд
Несомненно, один из ключевых игроков «Авангарда», который, помимо достаточно большого результативного вклада в успехи команды – больше него очков в составе омичей набрал только Константин Окулов, – проделывает огромное количество черновой работы. Матч за матчем Маклауд выигрывает большинство вбрасываний (кроме последней игры с ЦСКА), здорово отрабатывает в обороне и забирает себе решающие минуты, когда «ястребам» необходимо удержать счёт.
Александр Радулов
Плей-офф – время Радулова. Александр и в регулярном чемпионате был очень результативен, особенно для человека, которому в июле стукнет 40, но в Кубке Гагарина он набирает очки с ещё бо́льшим темпом – в среднем лидер «Локомотива» совершает больше одного результативного действия за игру. При этом пока он чередует матчи с очками и без них, однако всегда включается в те моменты, когда это больше всего необходимо команде.
Даниил Исаев
В серии со «Спартаком» мы, вероятно, увидели не лучшую версию Даниила, хотя даже там он умудрился «засушить» красно-белых в одном из матчей. А вот противостояние с «Салаватом Юлаевым» для голкипера «Локомотива» получилось абсолютно идеальным – Исаев остался непробиваемым в трёх из четырёх игр, а всего во втором раунде он пропустил лишь две шайбы. Неудивительно, что он был признан лучшим вратарём четвертьфиналов – да и после стартовых этапов Кубка Гагарина он идёт в числе лидеров по всем ключевым показателям.
Михаил Бердин
Михаил провёл всего четыре матча в этом плей-офф, но в них он сделал всё, чтобы серия «Металлурга» и «Сибири» продолжалась как можно дольше. Особенно это касается четвёртой игры противостояния, в которой Бердин отразил 41 бросок и оформил первый шат-аут в КХЛ. Розыгрыш Кубка Гагарина голкипер новосибирцев покинул в качестве вратаря с наибольшим процентом отражённых бросков (94,8%) и третьим коэффициентом надёжности (1,53) среди тех, кто провёл более двух встреч.
Никита Лямкин
Лидер обороны «Ак Барса» был признан лучшим защитником второго раунда, и это звание он получил не просто так. Лямкин набирал очки в каждой из четырёх игр с минским «Динамо», а всего в этом плей-офф он остался без результативных действий лишь в одном матче – первой встрече с «Трактором». Никита проводит на льду почти по 25 минут за игру и, без сомнений, является одной из главных причин успеха казанцев в стартовых сериях.
Александр Барабанов
Если вам нужен игрок, который придёт на помощь в самое необходимое время – вам к Александру. Из четырёх голов, которые Барабанов забил за первые два раунда, три оказались победными – столько же лишь у Константина Окулова. Своевременные голевые передачи он тоже раздаёт – именно с его паса Артём Галимов сравнял счёт на последней минуте основного времени второго матча с минским «Динамо». Настоящий клатчер.
Митчелл Миллер
Американский защитник «Ак Барса» блеснул в серии с «Трактором» – там Миллер набрал шесть очков, благодаря чему был признан лучшим представителем своего амплуа в первом раунде Кубка Гагарина. Его результативность в противостоянии с минским «Динамо» оказалась чуть ниже, но это не мешает ему прямо сейчас делить с партнёром по паре Никитой Лямкиным первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф среди защитников.
Александр Смолин
Если два года назад Смолин со скамейки наблюдал за тем, как Илья Набоков ведёт «Металлург» к победе в Кубке Гагарина, то сейчас уже сам Александр смог выиграть конкуренцию за звание первого номера «сталеваров». Пусть в последнем матче серии с «Торпедо» Андрей Разин и предпочёл пойти с MVP плей-офф 2024 года. Противостояние с нижегородцами ему действительно удалось хуже, но в первом раунде с «Сибирью» он был на высоте. А его суперсейв после броска Антона Косолапова стал одним из украшений той серии.
Даниэль Спронг
У многих болельщиков были сомнения в кубковости Спронга, однако в составе «Автомобилиста» Даниэль оказался едва ли не единственным готовым к плей-офф игроком – приложил руку почти к половине всех голов екатеринбуржцев в серии с «Салаватом Юлаевым» и стал непосредственным автором трети от их общего количества. При этом и забивал нидерландец не в пустые ворота и неважные моменты, а именно тогда, когда это было необходимо. Но его усилий для прохода во второй раунд оказалось недостаточно.