Сумасшествие в плей-офф НХЛ! Фанаты от восторга разбили вдребезги заградительное стекло

«Лос-Анджелес» на флажке забрался в плей-офф НХЛ и в первом раунде получил одного из самых сложных соперников – лучшую команду регулярного чемпионата «Колорадо». Первый матч серии показал, что «короли» способны противостоять зубодробительной атаке соперника с Маккинноном во главе, однако этого всё равно пока не хватает для успеха.

«Мы были хороши. Но чтобы побеждать эту команду, надо играть лучше, чем просто хорошо. Нам надо больше времени проводить в зоне атаки, держаться за шайбу, лучше идти в форчек. Чем больше мы будем держать шайбу, тем больше будем их выматывать. Надо отдать должное сопернику, это лучшая команда лиги по обороне, они мало что тебе позволят. Однако нам надо быть лучше в созидании и удерживании шайбы», — говорил перед второй встречей главный тренер «Лос-Анджелеса» Ди Джей Смит.

Сегодня с созиданием, а точнее, с голами, было ещё хуже, чем в первой встрече, зато хватало необычных и даже безумных событий. Во втором периоде Кейл Макар при игре в большинстве упустил шайбу на синей линии, и ему пришлось фолить, чтобы остановить выход Куинтона Байфилда «один в ноль».

В ворота «Колорадо» был назначен штрафной бросок. И Байфилд вроде бы обманул Уэджвуда, качнул его, но тот в падении всё равно успел выставить ловушку и поймать шайбу.

«Болл-Арена» взревела от восторга и заходила ходуном. Болельщики за скамейкой «Лос-Анджелеса» праздновали так бурно, что вдребезги раскололи заградительное стекло, засыпав осколками всю команду. Полное сумасшествие! Матч, естественно, пришлось остановить.

«Это было странно, как будто настоящий перерыв во время периода. Мы старались, чтобы это не повлияло на наши ноги и настрой. Мы держали фокус, не отвлекались, обсуждали то, что должны делать на льду. Уэджвуд заслужил такую реакцию на свой сейв, он был потрясающим. Да и вообще он здорово играл и в первой игре, и сегодня, и весь сезон», — сказал защитник «Колорадо» Сэм Малински.

Пауза затянулась минут на 20 – и в итоге первые два периода заняли два часа «грязного» времени и закончились по нулям. А на старте третьего «Колорадо» уже думал, что забил, и праздновал гол – после броска Малински шайба застряла в сетке, однако судья быстро разобрался, что она попала туда с внешней стороны ворот.

Настоящего гола пришлось ждать до 54-й минуты, когда «Лос-Анджелес» всё же открыл счёт. Кто же ещё, как не Артемий Панарин? Пока что в этой серии за «королей» забивает только он, и исключительно в большинстве.

Дотерпеть до финальной сирены «короли» не смогли – Скотт Лотон прозевал на пятачке Габриэля Ландескога, и тот замкнул передачу Нечаса из-за ворот, переведя игру в овертайм, а там Николя Руа принёс победу «Колорадо».