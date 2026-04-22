Ковальчук будет поднимать китайский проект в КХЛ. Рассказываем обо всём главном

Новость о скором назначении Ильи Ковальчука президентом «Шанхайских Драконов», а Евгения Артюхина — генеральным менеджером клуба я узнал задолго до её официального объявления. Собственно говоря, именно «Чемпионат» первым дал этот громкий инсайд ещё 17 апреля, накануне же в клубе выпустили релиз и подтвердили нашу информацию. Игорь Варицкий, как и ожидалось, покинул пост генменеджера клуба.

Нынешний сезон для «Шанхайских Драконов» со спортивной точки зрения получился откровенно провальным: команда с солидным бюджетом и отсутствием лимита на легионеров, базирующаяся в Санкт-Петербурге, не смогла выйти в плей-офф в Западной конференции. Более того, к концовке регулярки «драконы» были похожи на старый добрый «Куньлунь», который просто доигрывал сезон и разъезжался по отпускам. Разумеется, высшее руководство и спонсоров китайского проекта подобное положение дел никак не устраивало.

Все возможности для прогресса и роста у «Шанхайских Драконов» есть, но чехарда с главными тренерами и комплектование фактически по остаточному принципу не позволили «драконам» рассчитывать на что-либо серьёзное. В результате в менеджменте произошли серьёзные изменения.

«Рад стать частью семьи «драконов». Впереди нас ждёт интересное время: планируем серьёзно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждём всех в Санкт-Петербурге на «СКА Арене»!» — сказал Ковальчук в своём первом заявлении на новой должности.

Утверждение Ковальчука президентом «Шанхайских Драконов» в целом понятно: Илья — звёздный и уважаемый в хоккейных (и не только) кругах человек, у него есть менеджерский опыт (помните, что он занимал аналогичную должность в сборной России на Олимпиаде-2022). Под Ковальчука точно выделят хороший бюджет, он знаком со многими тренерами и агентами, к нему поедут именитые российские и иностранные игроки. Так что никаких проблем с комплектованием однозначно быть не должно. Артюхин в данной ситуации станет скорее исполнителем, но, разумеется, тоже будет принимать участие в переговорах и поиске потенциальных кандидатов.

Илья Ковальчук/Евгений Артюхин Фото: «Чемпионат»/photo.khl.ru

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. «Вегас» в последние годы добился серьёзных успехов, работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», — заявил Илья.

Что же касается неформального куратора клуба Александра Крылова (официально никакой должности он не занимал), то кто-то говорит, что его в «Шанхайских Драконах» полностью отодвинули от дел, однако, по другой информации, бывший босс «Авангарда» будет отвечать за медийную часть проекта, маркетинг и PR, в то время как вся спортивная часть ляжет на плечи Ковальчука и Артюхина.

Кроме того, не будем забывать, что одна из задач, поставленных перед «драконами» — максимальная и достаточно быстрая интеграция в Китай, вот только этот вопрос пока тоже замедлился. Нельзя же постоянно играть то в Мытищах, то в Санкт-Петербурге.

Посмотрим, как сложатся дела у Ильи Ковальчука в «Шанхайских Драконах» на новой должности. Возможно, она станет трамплином для последующего триумфального возвращения Ильи в родной «Спартак» в качестве топ-менеджера. Такой вариант исключать нельзя, и выглядеть он будет логично.