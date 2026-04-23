Что ждать от полуфиналов плей-офф КХЛ. Полный разбор от Вайсфельда

Плей-офф КХЛ выходит на финишную прямую. В борьбе за Кубок Гагарина остались лишь четыре клуба: «Локомотив», «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс». Все – с победным опытом. Основные расклады и сильные стороны команд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» обсудил известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

«Локомотив» (1) – «Авангард» (2) – старт серии 24 апреля

— На мой взгляд, это противостояние будет интересно тем, что друг против друга сыграют два североамериканских тренера с похожей игровой философией. Разумеется, обе команды сильные. Будет яркая и занимательная серия.

— То есть Боб Хартли против Ги Буше – топовое противостояние двух канадцев в КХЛ?

— Повторюсь, игры действительно должны получиться интересными, потому что у Хартли и Буше одинаковый подход. Например, в серии «Авангард» – ЦСКА он тоже был примерно одинаковый, в этом и заключается главный интерес для меня.

— Можете назвать главные сильные стороны обеих команд?

— Они примерно одни и те же. Очень системная игра как у «Локомотива», так и у «Авангарда».

— Может ли сыграть в пользу «Локомотива» фактор Александра Радулова?

— Безусловно, это очень важный хоккеист для Ярославля, но и в Омске есть мастера. Радулов ещё в прошлом году всё доказал в плей-офф, а в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Александр подтверждает свой уровень.

— Чья вратарская линия сильнее: Исаев у «Локомотива» или Серебряков у «Авангарда»?

— Уровень вратарей у обеих команд приблизительно равный.

Ги Буше и Боб Хартли Фото: Александр Сафонов/Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Металлург» (1) – «Ак Барс» (3) – старт серии 25 апреля

— А эта серия как раз интересна тем, что в ней у клубов разные подходы к игре, тактике, формированию команды. Противоположный подход, если брать серию между Ярославлем и Омском, но интерес не меньше.

— Согласны, что противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» является классикой отечественного хоккея?

— Я не обращаю на это внимание: меняются времена, философия, подходы. Это больше интересно для болельщиков, а для меня интерес заключается в другом.

— «Металлург» – очень малогабаритная команда. Что важнее на такой серьёзной стадии: скорость или умение сыграть жёстко?

— Думаю, козыри есть и там, и там. В этом контексте основным станет тот факт, в каком функциональном состоянии находятся команды. Если кто-то будет подготовлен лучше, то сможет использовать свой козырь. Казань – жёсткость, силовую игру, а Магнитогорск – скорость.

«Металлург» Мг – «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

— «Металлург» все ждали в полуфинале, а «Ак Барс» лично вас удивил?

— Что касается Магнитогорска, то вряд ли стоит отрицать, что у них хорошая сетка плей-офф по сравнению с соперниками. Можно говорить, что повезло, но, с другой стороны, они ведь заняли первое место в регулярном чемпионате. Так что всё справедливо.

По поводу «Ак Барса» могу сказать, что казанцы удивляли меня в регулярке, где они, с моей точки зрения, играли ниже своего уровня. А в плей-офф, особенно в серии с Минском, вышли на пик формы, в результате чего показали свой истинный уровень. Это радует.

— Как оцените вратарскую линию в этой серии?

— Считаю, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер. По Тимуру Билялову из «Ак Барса» у меня один вопрос: как у него со здоровьем, не помешают ли травмы? Максим Арефьев мне очень нравится, однако у него нет кубкового опыта. С другой стороны, у Ильи Набокова из «Металлурга» его тоже не было, но это не помешало ему стать MVP плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Так что здесь всё близко.