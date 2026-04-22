Грандиозный скандал в Швейцарии. Страна-хозяйка ЧМ выгнала тренера за месяц до турнира!

Этой весной Швейцария примет свой первый чемпионат мира с 2009-го — того самого Берна, где Россия оформила «золотой» дубль. За эти 17 лет швейцарский хоккей сильно прибавил: у него появились медали ЧМ, первые номера драфта, а альпийская сборная окончательно превратилась из «одной из» в «первую после топов». Конечно же, на домашний ЧМ приехали бы все свободные звёзды, и для них после многих неудач это станет главным турниром за сборную.

Таким он становился и для Патрика Фишера. Главный тренер сборной возглавлял команду 10 лет, с ЧМ-2016, и с тремя серебряными медалями ЧМ в любом случае оказался самым успешным тренером в истории страны. Домашний турнир для него становился последним: два полных олимпийских цикла не шутки, да и у многих было ощущение, что сборная стала топтаться на месте в ключевые моменты. 0 шайб за два финала ЧМ с Чехией и США были симптомом этого.

Как вдруг случилось нечто необъяснимое. Швейцарское государственное телевидение SRF снимало документальный фильм перед ЧМ: конечно же, в нём принимал участие и Фишер. Как говорили журналисты, они хотели лучше раскрыть личность главного тренера сборной — как вдруг он признался в том, что сфальсифицировал ковидный сертификат перед пекинской Олимпиадой-2022, где вакцинация была обязательна. Как сказал журналист SRF Паскаль Шмитц, они могли бы сохранить эту информацию в тайне, однако решили, что их журналистским долгом будет предать факты огласке.

Прокуратура Швейцарии, как выяснилось, оштрафовала Фишера за это на 38 900 франков (его курс почти идентичен доллару). Никаких последствий на тот момент не наступило, тренер не проинформировал об этом федерацию и ездил на чемпионаты мира дальше. Почему вдруг Патрик решил правдорубить в ситуации, когда он мог бы помолчать буквально полтора месяца и после ЧМ делать что угодно, непонятно, однако он всё это сказал. Возможно, причина этого — некие закулисные конфликты в местной федерации, о которых пишет пресса.

Патрик Фишер после проигранного финала ЧМ-2025 Фото: Andrea Branca/Getty Images

Фишер заявил, что свой штраф выплатил и перед законом чист, руководство швейцарской федерации сообщило, что инцидент на этом исчерпан. Однако местные журналисты начали копать и выяснили, что у тренера в анамнезе есть ещё и большой штраф за нарушение ПДД. Непонятно, стало ли это причиной увольнения, однако через пару дней местная федерация развернула решение на 180 градусов. Фишера уволили.

В пресс-релизе написали: «Доверие и честность являются центральными для нашего спорта и нашей федерации. Если оглядываться назад, наша первоначальная оценка закрытия дела была слишком упрощённой. Речь идёт о ценностях и уважении, которые являются центральными для швейцарского хоккея на льду и которые Патрик Фишер не смог соблюсти в 2022 году. Федерация сожалеет, что уделила этому аспекту слишком мало внимания в первоначальной оценке».

«Ни одно событие в истории нашего хоккея с 1908 года ещё не вызывало такого ажиотажа. Фишер вытеснил из новостных заголовков даже Дональда Трампа — и есть ощущение, что судьба всей западной цивилизации зависит от одного ковидного сертификата», — иронично пишет журналист сайта Watson Клаус Цаугг. И вряд ли он преувеличил, говоря про самое значимое событие. Петицию о том, что Фишера надо помиловать и вернуть в сборную, уже подписали 250 тысяч болельщиков — это в Швейцарии с населением в 9 млн!

Но есть голоса даже более весомые, чем 250 тысяч фанатов. Роман Йози, лидер швейцарской обороны и один из лучших защитников НХЛ в принципе, уже написал письмо в национальную федерацию. Йози не планирует бойкотировать ЧМ, письмо выдержано в спокойном тоне, но капитан сборной делает акцент на том, что в сборной Фишера поддерживают и увольнять его в такой момент не стоило. Пахнуло знакомым духом «письма 14», правда? Впрочем, местные журналисты сообщают, что на сторону Йози встают далеко не все звёзды НХЛ.

В любом случае раскол, который произошёл в федерации и сборной — это чуть ли не худший возможный вариант из всех. Замену Фишеру нашли оперативно: это будет его ассистент Жан Кадьё, который пару лет назад выигрывал чемпионат Швейцарии с помощью хорошо известной нам связки Хартикайнен — Маннинен. Однако экстренная замена тренера за месяц до турнира — это в любом случае форс-мажор, который редко приводит к хорошим последствиям.

Лидеры сборной Швейцарии Фото: Michael Campanella/Getty Images

А теперь посмотрим на дело Фишера с другой стороны: нравится нам это или нет, но КХЛ превратилась в место для людей, у которых возникли те или иные проблемы за рубежом. С учётом того, как Фишер себя повёл, работу в швейцарской лиге он больше может и не получить. И тут мы вспоминаем, что прошлым летом Фишера упорно отправляли в «Локомотив», который в итоге назначил Боба Хартли (и вряд ли об этом пожалел).

Однако Хартли — явно вариант не на перспективу. Боб не работал три года, даже заявлял местной прессе, что завершил карьеру, однако его вернули в КХЛ на немаленькие деньги. Захочет ли ветеран в 65 провести ещё один год в потогонном марафоне регулярки, непонятно. А у «Локомотива» даже есть опыт приглашения бывшего тренера сборной Швейцарии: правда, Шон Симпсон в клубе продержался буквально полтора месяца и ушёл на фоне слухов о внутреннем недовольстве команды.

Тренерский рынок в КХЛ в этом году тоже не поражает воображение. Дмитрия Квартальнова очень активно отправляли в Ярославль на фоне его проблем в Минске — но это, судя по всему, уже не очень актуально. Понятно, что если Хартли захочет остаться ещё на год, то в Ярославле вряд ли будут бежать в неизвестность, но пока этого решения никто не знает. А ведь потенциальные вакансии есть не только в Ярославле.

Правда, резюме Фишера выглядит спорным не только из-за его ковид-теста. На клубном уровне он отработал в «Лугано» лишь два полных сезона и был уволен в начале третьего — и показательно, что с новым тренером «Лугано» впервые за 10 лет попал в финал. При назначении в сборную Патрик не был первым кандидатом и даже вторым, однако добился успеха. Однако (банальная мысль) работа в клубе и в сборной отличаются кардинально. Будет ли Фишер успешен на клубном уровне, пока никто не знает.