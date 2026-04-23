Даже Малкин и Кросби беспомощны! «Питтсбург» на грани вылета из Кубка Стэнли

Старт плей-офф НХЛ получается очень ярким – в каждой серии идёт борьба, ни одна из команд не хочет уступать. Выбивается из этого ряда противостояние между «Питтсбургом» и «Филадельфией» — «лётчики» забрали два гостевых матча и выглядят уверенно и по-спортивному нагло.

При этом данная серия является самой просматриваемой на американском телевидении – только в этих встречах аудитория перевалила за 2 млн человек.

«Флайерз» были хороши в первом матче: больше атаковали, выигрывали много борьбы у бортов и заслуженно победили. Во втором команда Токкета вообще шансов не оставила – перехитовала в полтора раза, забросила три безответные шайбы и ничего не дала создать у ворот Владаржа.

«Филадельфия» очень неудобно играет для «Питтсбурга»: много прессингует, причём достаточно высоко, насыщает среднюю зону так, что «пингвины» с большим трудом её преодолевают, а также выигрывает много единоборств.

Но старт третьей игры «Пингвинз» забрали – Кросби, Раст и Малкин в большинстве организовали размашистую трёхходовку, и Евгений забросил уже вторую шайбу в серии. Кстати говоря, россиянин догнал Кросби и Гретцки по количеству голов в плей-офф в ворота «Филадельфии» — теперь у всех по 15.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако музыка «пингвинов» играла недолго, «Филадельфия» взяла высокий темп и начала душить соперника на каждом участке площадки. Гостям осталось только отбрасываться. А в конце периода полыхнуло – Хэтэуэй во время паузы зачем-то дал клюшкой по лицу Кросби, и Сидни тут же картинно рухнул на лёд. Судья всё видел и выписал обоюдное удаление. Первому – за игру высоко поднятой клюшкой, второму – за симуляцию.

Это настроение перенеслось на второй период, где сразу начали возникать массовые потасовки. После одной из таких арбитры усадили на скамейку штрафников 11 игроков, «Филадельфия» получила большинство и сразу его реализовала – Тревор Зеграс забросил первую шайбу в карьере в плей-офф. Гости начали откровенно разваливаться и пропустили ещё две шайбы в течение шести минут.

На третий период «Питтсбург» вышел как на последний бой, других вариантов не было – устроиться на 0-3 в серии было нельзя. Сидни Кросби мог сократить счёт в большинстве, однако не попал в пустые ворота. Но Матвей Мичков через несколько минут был удалён за грубость, а Эрик Карлссон расчехлил бросок и вернул «пингвинов» к жизни.

Однако долго она не продлилась – Ноа Кейтс реализовал глупейшее удаление Манты, а Оуэн Типпетт забросил в пустые и поставил точку.

Даже Малкин и Кросби оказываются беспомощны! «Питтсбург» на грани вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии становится 0-3.