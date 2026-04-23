Провал «Эдмонтона» и Макдэвида, незавершённый камбэк «Миннесоты». Итоги дня в плей-офф НХЛ

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Денис Лутченко
Итоги дня в плей-офф НХЛ: 23 апреля
«Даллас» победил во втором овертайме и повёл в серии.

Представляем обзор сегодняшних матчей плей-офф НХЛ.

«Филадельфия» — «Питтсбург»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кросби) – 04:18 (pp)     1:1 Зеграс (Драйсдейл, Мартон) – 25:18 (pp)     2:1 Ристолайнен (Юульсен, Кутюрье) – 29:06     3:1 Силер (Юульсен, Кутюрье) – 31:18     3:2 Карлссон (Ракелль, Новак) – 49:39 (pp)     4:2 Кейтс (Зеграс, Драйсдейл) – 52:30 (pp)     5:2 Типпетт (Кейтс) – 58:48    

«Питтсбург» здорово начал матч и сразу реализовал большинство – Кросби и Раст вывели Малкина на бросок, и россиянин не промахнулся. Однако развить успех «пингвины» не смогли, откатившись к собственным воротам и начав играть на отбой.

Долго так продолжаться не могло – в течение шести минут во втором периоде «Филадельфия» забросила три шайбы, которые, как стало известно позже, предопределили результат матча.

«Питтсбург» попробовал вернуться в третьем периоде, отыграл одну шайбу, но затем пропустил ещё две. «Пингвинз» уступают в серии со счётом 0-3, следующий матч может стать для них последним в сезоне.

«Миннесота» — «Даллас»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Робертсон, Дюшейн) – 01:25 (pp)     0:2 Робертсон (Дюшейн) – 13:48     1:2 Юханссон (Бринк) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 25:00     3:2 Маккэррон (Фолиньо, Бродин) – 37:25     3:3 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 50:18 (pp)     3:4 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 92:10 (pp)    

«Миннесота» ужасно начала встречу, позволив «Далласу» завладеть преимуществом. «Звёзды» такой подарок приняли и уже к 14-й минуте повели со счётом 2:0 – голами отметились Рантанен и Робертсон, который забил в третьем матче подряд.

Однако «Уайлд» тяжёлое начало игры не прибило, ещё до перерыва один гол был отыгран – Юханссон бросил по воротам, и шайба после двух рикошетов залетела в сетку. Во втором периоде Болди нарисовал роскошную передачу, и Эрикссон Эк сравнял счёт. А в конце периода хозяева и вовсе вышли вперёд – Маккэррон бросил со входа в зону и попал.

Вот только удержать преимущество не удалось, потому что «дикари» продолжили бесконечно удаляться – Дюшейн перевёл игру в овертайм. Где «Уайлд» вновь подвёл штраф – Юров в простой ситуации выбросил шайбу за пределы площадки, а Уайатт Джонстон отправил всех по домам, подставив клюшку на пятаке. Завершить камбэк «Миннесоте» не удалось.

«Эдмонтон» — «Анахайм»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58     1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp)     1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44     1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp)     2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46     2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh)     3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48     4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51     4:5 Готье – 55:08     4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50    

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а Василий Подколзин набрал уже третье очко в серии. Но вторую двадцатиминутку его команда провалила, как и два дня назад. «Эдмонтон» прижался к воротам, начал много ошибаться и пропустил четыре шайбы за 20 минут. Провалился даже Макдэвид, который при игре в большинстве не глядя сделал передачу на соперника – «Дакс» этим тут же воспользовались.

Но не всё было так плохо для хозяев – они сами забросили две шайбы во втором периоде и ушли на второй перерыв, уступая с разницей лишь в один гол. Её удалось отыграть на 54-й минуте – Самански точно бросил от борта в дальний верхний угол.

Дело катилось к овертайму, однако «Эдмонтон» допустил ещё один провал, пропустил, а потом дал сопернику забить и в пустые ворота. «Анахайм» сравнял счёт в серии.

