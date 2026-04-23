Провал «Эдмонтона» и Макдэвида, незавершённый камбэк «Миннесоты». Итоги дня в плей-офф НХЛ

Представляем обзор сегодняшних матчей плей-офф НХЛ.
«Филадельфия» — «Питтсбург»
«Питтсбург» здорово начал матч и сразу реализовал большинство – Кросби и Раст вывели Малкина на бросок, и россиянин не промахнулся. Однако развить успех «пингвины» не смогли, откатившись к собственным воротам и начав играть на отбой.
Долго так продолжаться не могло – в течение шести минут во втором периоде «Филадельфия» забросила три шайбы, которые, как стало известно позже, предопределили результат матча.
«Питтсбург» попробовал вернуться в третьем периоде, отыграл одну шайбу, но затем пропустил ещё две. «Пингвинз» уступают в серии со счётом 0-3, следующий матч может стать для них последним в сезоне.
«Миннесота» — «Даллас»
«Миннесота» ужасно начала встречу, позволив «Далласу» завладеть преимуществом. «Звёзды» такой подарок приняли и уже к 14-й минуте повели со счётом 2:0 – голами отметились Рантанен и Робертсон, который забил в третьем матче подряд.
Однако «Уайлд» тяжёлое начало игры не прибило, ещё до перерыва один гол был отыгран – Юханссон бросил по воротам, и шайба после двух рикошетов залетела в сетку. Во втором периоде Болди нарисовал роскошную передачу, и Эрикссон Эк сравнял счёт. А в конце периода хозяева и вовсе вышли вперёд – Маккэррон бросил со входа в зону и попал.
Вот только удержать преимущество не удалось, потому что «дикари» продолжили бесконечно удаляться – Дюшейн перевёл игру в овертайм. Где «Уайлд» вновь подвёл штраф – Юров в простой ситуации выбросил шайбу за пределы площадки, а Уайатт Джонстон отправил всех по домам, подставив клюшку на пятаке. Завершить камбэк «Миннесоте» не удалось.
«Эдмонтон» — «Анахайм»
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а Василий Подколзин набрал уже третье очко в серии. Но вторую двадцатиминутку его команда провалила, как и два дня назад. «Эдмонтон» прижался к воротам, начал много ошибаться и пропустил четыре шайбы за 20 минут. Провалился даже Макдэвид, который при игре в большинстве не глядя сделал передачу на соперника – «Дакс» этим тут же воспользовались.
Но не всё было так плохо для хозяев – они сами забросили две шайбы во втором периоде и ушли на второй перерыв, уступая с разницей лишь в один гол. Её удалось отыграть на 54-й минуте – Самански точно бросил от борта в дальний верхний угол.
Дело катилось к овертайму, однако «Эдмонтон» допустил ещё один провал, пропустил, а потом дал сопернику забить и в пустые ворота. «Анахайм» сравнял счёт в серии.
- 23 апреля 2026
