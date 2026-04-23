Расписание спортивных матчей 24 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф НХЛ и НБА и Рублёв в Мадриде
Михаил Георгиев
Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Во втором матче серии «Атланта» совершила приличный камбэк и полностью перевернула ход игры за пару минут. В итоге счёт в противостоянии на данный момент равный — 1-1. «Нью-Йорку» теперь предстоят две непростые встречи на выезде. Справится ли фаворит с давлением?

Кого теперь невзлюбили в Нью-Йорке?
И тишина. Как Си Джей Макколлум поставил на место обезумевших фанатов «Нью-Йорка»

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: сделает ли «Каролина» третий шаг к четвертьфиналу плей-офф?

На домашнем льду «Каролина» одержала две подряд победы, захватив уверенное преимущество в серии с «Оттавой». Теперь серия переезжает на домашний лёд «сенаторов». Смогут ли Александр Никишин, Андрей Свечников и их партнёры сделать ещё один шаг в направлении следующего раунда плей-офф НХЛ?

Как стартовал плей-офф НХЛ?
Кубок Стэнли начался с драки, гол Малкина не спас «Питтсбург». Итоги дня в плей-офф НХЛ

🏀 3:00: «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: дома и стены помогают?

В Кливленде у «Торонто» не вышло практически ничего — команда без особой борьбы проиграла два матча. Причём главная звезда «Рэпторс» Ингрэм провёл ужасную последнюю встречу, набрав всего семь очков за 36 минут, реализовав лишь три броска из 15. Есть ли шансы на возвращение в серию у домашней команды или же «Кливленд» поведёт 3-0?

Подробнее о втором матче серии:
«Кливленд» ведёт у «Торонто» 2-0. Но до образа чемпиона они не дотягивают

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: важнейшая игра для клубов

«Миннесота» по ходу второго матча проигрывала с разницей в 16 очков, но команда во главе с Эдвардсом собралась и выгрызла победу со счётом 119:114. Счёт в серии равный — 1-1, а противостояние переезжает в Миннеаполис. Теперь настала пора Йокичу и Мюррэю показывать свою мощь, хоть и тяжело будет это сделать на выезде. За кем останется третья игра?

Как Йокич и Ко отдали победу?
Команда Йокича растеряла солидное преимущество и проиграла дома. Что пошло не так?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто поможет Артемию Панарину?

В гостях «Лос-Анджелес» навязал отчаянное сопротивление одному из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В обоих случаях «Колорадо» одержал минимальные победы со счётом 2:1. Проблема «королей» заключается в том, что в двух первых матчах в их составе забивал один игрок – российский нападающий Артемий Панарин. Сможет ли кто-то из партнёров прийти на помощь российской суперзвезде?

Исход второго матча серии решился за пределами основного времени. Как это было?
Сумасшествие в плей-офф НХЛ! Фанаты от восторга разбили вдребезги заградительное стекло

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Вит Коприва (Чехия), Мадрид, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

24 апреля 2026, пятница. 16:30 МСК
Интрига: как Рублёв приспособится к кортам в Мадриде после успешной недели в Барселоне?

Андрей Рублёв первым из российских мужчин начинает борьбу на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин пару дней назад приехал из Барселоны, где на местном «пятисотнике» добрался до финала, но уступил там французу Артюру Фису. А первым соперником россиянина в испанской столице будет чех Вит Коприва. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Душан Лайович — Артур Риндеркнеш.

Андрей рад вернуться в столицу Испании, где уже брал титул:
«В финале играл более раскованно и рискованно». Рублёв — накануне «Мастерса» в Мадриде

24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Интрига: кто победит в первом матче полуфинала Кубка Гагарина?

Долгожданная пауза между вторым и третьим раундами плей-офф КХЛ наконец-то подошла к своему завершению: в пятницу стартуют полуфинальные противостояния. Первыми на лёд выйдут игроки «Локомотива» и «Авангарда». Ярославский клуб защищает звание обладателя Кубка Гагарина. Смогут ли омичи остановить команду Боба Хартли?

В каком состоянии подопечные Ги Буше подошли к одной из самых интересных серий сезона?
«Были травмы, но все игроки «Авангарда» готовятся к полуфиналу». Интервью с Сопиным

24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интрига: «Наполи» заберётся на второе место?

«Наполи» борется за второе место в Серии А с «Миланом» и «Ювентусом». После двух осечек подряд команда Антонио Конте опустилась на третью строчку. Но в случае победы над «Кремонезе» неаполитанцы временно вернутся в топ-2. А с учётом того, что «Милан» и «Ювентус» зарубятся между собой, у «Наполи» есть хорошие шансы остаться вторыми по итогам 34-го тура.

Президент «Наполи» предлагает радикальные изменения в правилах футбольных матчей

24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интрига: «Ланс» сохранит интригу в чемпионской гонке?

«Ланс» на четыре очка отстаёт от «ПСЖ» в Лиге 1. С учётом очного матча это не самая критическая ситуация. Однако команде Пьера Сажа точно нельзя оступаться. Только пять побед на финише (в том числе над «ПСЖ») позволяют помечтать о золоте. В следующем туре «Ланс» сыграет в гостях с недавним участником Лиги чемпионов от Франции — «Брестом». Сейчас клуб занимает 12-е место в Лиге 1 и просто доигрывает сезон. Поэтому «Ланс» просто обязан забрать три очка на удвоенной мотивации.

«Ланс» разгромил «Тулузу» и вышел в финал Кубка Франции

24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Интрига: «Реал» приблизит «Барсу» к золоту?

«Реал» за шесть туров до финиша Примеры отстаёт от «Барселоны» на девять очков. Шансы догнать конкурента и так остаются лишь теоретическими. А если мадридцы где-то потеряют очки, то могут позволить каталонцам стать чемпионами за несколько туров до финиша. Впереди у команды Альваро Арбелоа тяжёлый выезд к борющемуся за топ-5 «Бетису». Последние три гостевых матча для «Реала» на «Ла Картухе» заканчивались неудачно (две ничьих, одно поражение). Удастся закончить серию?

AS: Жозе Моуринью предложил свои услуги «Реалу»
Новости. Хоккей
