Топ-события пятницы: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф НХЛ и НБА и Рублёв в Мадриде

За чем следить 24 апреля: «Бетис» — «Реал», Панарин против Маккиннона в Кубке Стэнли и Йокич против Эдвардса в Кубке Ларри О’Брайена!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

Во втором матче серии «Атланта» совершила приличный камбэк и полностью перевернула ход игры за пару минут. В итоге счёт в противостоянии на данный момент равный — 1-1. «Нью-Йорку» теперь предстоят две непростые встречи на выезде. Справится ли фаворит с давлением?

🏒 2:30: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: сделает ли «Каролина» третий шаг к четвертьфиналу плей-офф?

На домашнем льду «Каролина» одержала две подряд победы, захватив уверенное преимущество в серии с «Оттавой». Теперь серия переезжает на домашний лёд «сенаторов». Смогут ли Александр Никишин, Андрей Свечников и их партнёры сделать ещё один шаг в направлении следующего раунда плей-офф НХЛ?

🏀 3:00: «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: дома и стены помогают?

В Кливленде у «Торонто» не вышло практически ничего — команда без особой борьбы проиграла два матча. Причём главная звезда «Рэпторс» Ингрэм провёл ужасную последнюю встречу, набрав всего семь очков за 36 минут, реализовав лишь три броска из 15. Есть ли шансы на возвращение в серию у домашней команды или же «Кливленд» поведёт 3-0?

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, третий матч

Интрига: важнейшая игра для клубов

«Миннесота» по ходу второго матча проигрывала с разницей в 16 очков, но команда во главе с Эдвардсом собралась и выгрызла победу со счётом 119:114. Счёт в серии равный — 1-1, а противостояние переезжает в Миннеаполис. Теперь настала пора Йокичу и Мюррэю показывать свою мощь, хоть и тяжело будет это сделать на выезде. За кем останется третья игра?

🏒 5:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто поможет Артемию Панарину?

В гостях «Лос-Анджелес» навязал отчаянное сопротивление одному из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В обоих случаях «Колорадо» одержал минимальные победы со счётом 2:1. Проблема «королей» заключается в том, что в двух первых матчах в их составе забивал один игрок – российский нападающий Артемий Панарин. Сможет ли кто-то из партнёров прийти на помощь российской суперзвезде?

🎾 16:30*: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Вит Коприва (Чехия), Мадрид, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв приспособится к кортам в Мадриде после успешной недели в Барселоне?

Андрей Рублёв первым из российских мужчин начинает борьбу на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин пару дней назад приехал из Барселоны, где на местном «пятисотнике» добрался до финала, но уступил там французу Артюру Фису. А первым соперником россиянина в испанской столице будет чех Вит Коприва. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Душан Лайович — Артур Риндеркнеш.

🏒 19:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в первом матче полуфинала Кубка Гагарина?

Долгожданная пауза между вторым и третьим раундами плей-офф КХЛ наконец-то подошла к своему завершению: в пятницу стартуют полуфинальные противостояния. Первыми на лёд выйдут игроки «Локомотива» и «Авангарда». Ярославский клуб защищает звание обладателя Кубка Гагарина. Смогут ли омичи остановить команду Боба Хартли?

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Кремонезе», Серия А, 34-й тур

Интрига: «Наполи» заберётся на второе место?

«Наполи» борется за второе место в Серии А с «Миланом» и «Ювентусом». После двух осечек подряд команда Антонио Конте опустилась на третью строчку. Но в случае победы над «Кремонезе» неаполитанцы временно вернутся в топ-2. А с учётом того, что «Милан» и «Ювентус» зарубятся между собой, у «Наполи» есть хорошие шансы остаться вторыми по итогам 34-го тура.

⚽️ 21:45: «Брест» — «Ланс», Лига 1, 31-й тур

Интрига: «Ланс» сохранит интригу в чемпионской гонке?

«Ланс» на четыре очка отстаёт от «ПСЖ» в Лиге 1. С учётом очного матча это не самая критическая ситуация. Однако команде Пьера Сажа точно нельзя оступаться. Только пять побед на финише (в том числе над «ПСЖ») позволяют помечтать о золоте. В следующем туре «Ланс» сыграет в гостях с недавним участником Лиги чемпионов от Франции — «Брестом». Сейчас клуб занимает 12-е место в Лиге 1 и просто доигрывает сезон. Поэтому «Ланс» просто обязан забрать три очка на удвоенной мотивации.

⚽️ 22:00: «Бетис» — «Реал» Мадрид, Примера, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» приблизит «Барсу» к золоту?

«Реал» за шесть туров до финиша Примеры отстаёт от «Барселоны» на девять очков. Шансы догнать конкурента и так остаются лишь теоретическими. А если мадридцы где-то потеряют очки, то могут позволить каталонцам стать чемпионами за несколько туров до финиша. Впереди у команды Альваро Арбелоа тяжёлый выезд к борющемуся за топ-5 «Бетису». Последние три гостевых матча для «Реала» на «Ла Картухе» заканчивались неудачно (две ничьих, одно поражение). Удастся закончить серию?