«Питтсбург» идёт к сенсационным 0-4 в первом раунде. Почему «Филадельфия» сильнее?

«Питтсбург» перед серией с «Филадельфией» казался фаворитом — и не только из-за того, что занял в таблице место выше, чем оппонент. Для «последнего танца» Кросби, Малкина и Летанга этот сезон всё-таки был скромен, однако атакующая игра команды Дэна Мьюза впечатлила многих — особенно на фоне того, что «лётчики» бо́льшую часть сезона спотыкались и зашли в зону плей-офф уже после олимпийской паузы.

Из 30 журналистов The Athletic лишь двое поставили на то, что дальше пройдёт «Филадельфия». Даже сами обозреватели сайта удивлялись такому мощному перевесу — и пока что эти прогнозы блистательно проваливаются. «Филадельфия» ведёт 3-0 и в очередной раз наглядно демонстрирует разницу между хоккеем плей-офф и хоккеем регулярного чемпионата.

Часто говорится, что хоккей регулярки не работает в плей-офф — но интересно, что работает и обратное. Многие считают, что тот же «Торонто» Крэйга Берюбе со своим подбором игроков и стилем пошумел бы в плей-офф, если бы туда попал. Беда лишь в том, что для 82-матчевого марафона и семиматчевого спринта с увеличенным числом силовых нужны совершенно разные качества, и их у «Торонто» не оказалось.

И тот хоккей, который ставил Рик Токкет, зачастую было сложно смотреть в регулярном сезоне. «Аризоне» он никакого ускорения не дал, а «Ванкувера» хватило на один сезон. Если бы не ковид, «койоты» в 2020-м наверняка вывалились бы из плей-офф, но в плей-ин они обыграли «Нэшвилл» и уступили в разы более сильному «Колорадо». «Ванкувер» спустя четыре года даже с третьим вратарём прошёл всё тот же «Нэшвилл» и после пяти встреч вёл у «Эдмонтона». Главное в таком стиле — хоть как-то дойти до плей-офф, а там уже легче.

Рик Токкет до игроков докричался Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Банально, но во многом разницу делают вратари. «Хороший вратарь «Филадельфии» уже давно звучит бессмыслицей типа «смешная российская комедия», однако подписание бэкапа «Калгари» Даниэля Владаржа внезапно стало идеальным. Чех в этом сезоне отразил 22,6 гола сверх xG: с момента появления этой статистики в сезоне-2007/2008 это лучший результат «Филадельфии» с приличным отрывом. Да, в нынешней системе «Флайерз» много по воротам бросать не дают, но в хорошей системе вратари прогрессируют.

Ну а «Питтсбург» выиграл обмен Джерри — Скиннер с точки зрения полученных активов и расчистки места под потолком — однако всё-таки Скиннер вряд ли выглядит тем вратарём, с которым можно далеко идти в плей-офф. Можно ли сказать, что Скиннер проваливается? Нет, и в домашних матчах он даже подтаскивал команду, но не к победе — а вот Владарж выручает с учётом того, что по опасным голевым моментам у «пингвинов» в серии небольшое преимущество (28-25).

В плане физики «Питтсбург» тоже попал на максимально неудобного соперника. Даже после обмена Егора Чинахова, Эльмера Сёдерблома и небольшого омоложения «пингвины» остаются возрастной командой, большинство лидеров которой ещё прекрасно помнят чемпионские времена. «Филадельфия» же выходит из перестройки, и возрастных игроков в её составе довольно мало. Кроме того, Токкет был ведущим ассистентом «Питтсбурга» в чемпионские годы и прекрасно знает слабые и сильные места лидеров команды, которые за эти годы не стали моложе и круче.

Правда, больше всего неприятностей в последнее время «Питтсбургу» доставляет четвёртое звено, где играют Шон Кутюрье (33 года), Гарнет Хэтэуэй (34) и Люк Гленденинг (36) — все самые опытные форварды команды. Кутюрье после пропуска целого сезона уже не тянет минуты в топ-6 — но иметь такого центра в четвёртом звене является настоящей роскошью. Хэтэуй и полученный на дедлайне специалист по вбрасываниям Гленденинг — типичные ролевики для злого хоккея Токкета, и такие игроки обычно прекрасно у него раскрываются.

Более молодая «Филадельфия» лучше в прессинге и в единоборствах, плотнее действует в средней зоне, а ещё просто бьёт возрастных звёзд «Питтсбурга». «Удушающая» — это слово чаще всего применяется при описании игры «лётчиков» в защите, отборах и силовой борьбе. Ещё одним воплощением этого стал Оуэн Типпетт: типичный форвард Токкета — большой, бьёт и бросает. Во второй встрече именно Оуэн стал главным героем, когда в меньшинстве оставил в дураках Криса Летанга и организовал гол для Хэтэуэя.

Конечно же, нынешней сборке «Филадельфии» удобнее в игре, где надо в первую очередь бить в соперника, а не в шайбу. Во втором периоде третьей встречи после разборки судьи отправили на скамейку штрафников всех, кто находился на льду. Брайан Раст сравнил происходящее на льду с реслингом, а в «Питтсбурге» были крайне недовольны судейством и тем фактом, что Кросби выписали удаление за симуляцию.

Оуэн Типпетт — ролевая модель современного «лётчика» Фото: Emilee Chinn/Getty Images

В результате одна из самых забивающих команд в регулярке не может придумать, как обойти эти ловушки от «Филадельфии». Мьюз отмечается тасовкой звеньев: в состав вернули габаритного Джастина Бразо, отправили Егора Чинахова в третье звено, но результата от этого нет. За три матча «пингвины» забросили лишь одну шайбу в равных составах (кстати, она на счету Малкина). Получается, в плане физики «пингвинам» не помогло и решение дать отдых многим лидерам в концовке сезона.

И теперь в Питтсбурге стали задумываться над перспективами будущего сезона. «У «Питтсбурга» было 10 месяцев, чтобы предложить Малкину новый контракт — и он не сделал этого. Евгений выглядел плохо в этой серии, а его принятие решений и скорость — даже хуже. Летанг не раз и не два выглядел ужасно на фоне соперников — и после 20 лет, когда он был достойным воином обороны, он выглядит скорее слабым звеном, чем решением проблемы», — пишет журналист Джош Йохе.

Ну а «Филадельфии» будет крайне сложно проиграть такому «Питтсбургу» четыре раза подряд. Команде можно уже задумываться о сопернике по второму раунду и болеть за параллельный камбэк «Оттавы». «Каролина» пока выглядит непроходимым соперником: она ставит на те же ценности в игре без шайбы, однако при этом намного более сыгранна, опытна и продуктивна в атакующем плане. Пока, впрочем, надо как минимум закончить эту серию.