ЦСКА сохранил ведущего защитника, «Автомобилист» анонсировал изменения. Итоги дня в КХЛ

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 23 апреля 2026 года.

Директор «Автомобилиста» высказался о трансферной политике клуба

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о трансферной политике клуба, отметив, что в этом году команду ждут масштабные изменения.

«Думаю, что костяк, который завоевал бронзу, нуждается в реформировании. Нужно новое издание состава команды. В прошлые межсезонья было три-четыре трансфера, а в этом году будут более масштабные изменения, которые станут соответствовать взглядам нового главного тренера. Будут люди, чьи контракты истекут, возможно, кого-то коснётся трансферная история среди людей на действующих контрактах. Это обсуждается с тренерским штабом», — сказал Рябков.

Защитник Никита Охотюк продлил контракт с ЦСКА на три года

Защитник Никита Охотюк продлил контракт с ЦСКА на три года, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2028/2029. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

25-летний игрок обороны пополнил состав армейского клуба перед началом сезона-2024/2025. В прошлом регулярном сезоне Охотюк провёл 67 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 10 встреч и две результативные передачи. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он стал лидером команды по показателю полезности и количеству блокированных бросков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Охотюк сыграл 145 матчей, в которых записал на свой счёт 26 (4+22) очков с показателем полезности «+11».

Третьяк ответил, сможет ли Ротенберг совмещать работу в клубе КХЛ и сборной «Россия 25»

Трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможности совмещения постов Романа Ротенберга в клубе КХЛ и сборной «Россия 25».

— Если Роман Ротенберг как главный тренер возглавит клуб КХЛ, сможет ли он совмещать это с тренерством в сборной России?

— Об этом ходит много слухов. Я не хочу их комментировать. Пусть сначала примут решение, что Роман куда‑то назначен.

Но тут идёт речь о сборной «Россия 25». Она собирается два раза в году. Он совмещал, когда был главным тренером СКА. И найти выход можно. Никаких проблем тут не вижу. У нас уже это было, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Новосибирск в третий раз подряд примет Кубок Будущего

С 14 по 17 мая 2026 года в Новосибирске третий год подряд пройдёт международный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего».

«В нём выступят четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Турнир традиционно объединяет сильнейших молодых хоккеистов и рассматривается как важный этап подготовки ближайшего резерва национальной команды.

Проведение Кубка Будущего в Новосибирске продолжает формировать устойчивую традицию проведения в регионе крупных хоккейных событий и даёт болельщикам возможность первыми увидеть тех, кто уже завтра будет определять лицо российского хоккея», — сказано в сообщении Федерации хоккея России.