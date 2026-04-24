Симуляция Маккиннона, «Каролина» и «Колорадо» повели 3-0. Итоги дня в плей-офф НХЛ

Итоги дня в плей-офф НХЛ, Колорадо и Каролина повели со счётом 3-0, Баффало обыграл Бостон, симуляция Маккиннона

Максим Макаров
Итоги дня в плей-офф НХЛ: 24 апреля
«Баффало» одержал волевую победу в матче с «Бостоном» и вышел вперёд в серии.

Представляем обзор сегодняшних матчей плей-офф НХЛ.

«Бостон» — «Баффало»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Жанно (Макэвой) – 23:26     1:1 Байрэм (Эстлунд, Пауэр) – 30:58     1:2 Так (Кребс, Байрэм) – 44:03     1:3 Эстлунд (Куинн) – 58:36    

После поражения во втором матче серии Линди Рафф выпустил в старте Алекса Лайона. В первом периоде у него работы было предостаточно, но со всеми угрозами он справился. А вот во втором отрезке кистевой бросок Жанно взять не смог.

Чуть позже случился ключевой момент в матче – «Бостон» получил право на штрафной бросок, однако Виктор Арвидссон реализовать попытку не сумел. Уже через минуту гости счёт сравняли – Байрэм бросил от синей, и шайба после рикошета залетела за ленточку.

«Баффало» владел преимуществом и смог добиться своего в начале третьей двадцатиминутки – Алекс Так сместился в середину и точно бросил. Этот гол стал победным, в конце матча Эстлунд установил окончательный счёт. «Сэйбрз» повели в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» — «Каролина»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Холл, Робинсон) – 05:13     1:1 Батерсон (Казинс) – 36:06     1:2 Блейк (Миллер, Холл) – 37:29    

«Оттава» начала матч самым ужасным образом – дала сопернику сразу повести в счёте. Причём в третьем матче подряд счёт открывает один человек – Логан Стэнковен. Тейлор Холл нашёл партнёра диагональной передачей, а тот броском в касание отправил шайбу в ворота.

Хозяева смогли отыграться только в конце второго периода – Дрейк Батерсон переложил шайбу на неудобную руку, оказавшись один на один с вратарём, и направил её в цель.

Но не прошло и полутора минут, и «Каролина» снова забила и вышла вперёд – Миллер сделал глубокую диагональную передачу на Блейка, а Джексон в касание точно бросил.

В третьем периоде «Оттава» пыталась спастись, Брэди Ткачук едва не получил пятиминутное удаление из-за чрезмерной заряженности, но «Каролина» спокойно удержала преимущество. «Ураганы» повели 3-0 и находятся в шаге от выхода во второй раунд.

«Лос-Анджелес» — «Колорадо»

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Руа, Мэнсон) – 05:29     1:1 Мур (Байфилд, Лаферрье) – 25:55     1:2 Макар (Тэйвз, Лехконен) – 32:12     1:3 Лехконен – 47:39 (sh)     2:3 Кемпе (Панарин, Лаферрье) – 55:57 (pp)     2:4 Нельсон – 57:42    

Первые два матча получились малорезультативными, однако сегодня всё изменилось. В дело вмешался фактор случайностей. К середине матча команды обменялись голами, но оба были забиты с рикошетами – Ландеског направил шайбу в лицевой борт, она вылетела на пятак и от конька вратаря залетела в ворота, а Мур замкнул передачу, пожертвовав своим лицом.

Далее первую шайбу в нынешнем розыгрыше забросил Кейл Макар, однако главный момент матча случился чуть позже – Натан Маккиннон явно нырнул в средней зоне и получил две минуты за симуляцию. Вчера подобным отметился близкий товарищ канадца Сидни Кросби.

Победную шайбу «Колорадо» забросил в меньшинстве – Лехконен делал передачу на партнёра, попал в конёк Кемпе, и шайба скользнула мимо Форсберга. «Кингз» одну шайбу отыграли при помощи роскошной передачи Артемия Панарина, но сразу пропустили в пустые. «Эвеланш» в шаге от выхода во второй раунд плей-офф.

