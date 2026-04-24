Сюрприз от Овечкина для фарма «Вашингтона»! Пришёл на игру плей-офф и зарядил на победу

Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ. «Вашингтон» в плей-офф не попал, и, пока лучший снайпер в истории лиги продолжает раздумывать о продолжении карьеры, он вместе с тем отлично проводит время.

Овечкин посетил первый домашний матч «Херши» в нынешнем плей-офф, чем не только обрадовал игроков фарм-клуба «Вашингтона» и его болельщиков, но и сам, судя по всему, получил немалое удовольствие.

Визиту Ови в «шоколадный город» уделили много внимания. «Херши» приготовил его любимые закуски – острые «Читос» и сэндвич «Сабвей». То, что россиянин всегда берёт с собой в самолёт на выездах.

Угощения для Овечкина на матче «Херши» Фото: Соцсети «Херши Бэрс»

Овечкин пришёл не один – вместе с ним был и Алексей Протас, чей младший брат Илья разрывает АХЛ и был признан лучшим новичком лиги, набрав 66 (29+37) очков в 69 матчах регулярки. Кроме того, он уже успел ярко дебютировать в НХЛ, где набрал 4 (1+3) очка в четырёх матчах.

Алексей Протас и Александр Овечкин на матче «Херши» Фото: Страница «Херши Бэрс» в соцсетях

Во втором матче серии с «Бриджпортом» Илья отметился передачей, «Херши» выиграл 5:2 и оформил выход во второй раунд, победив в серии со счётом 2-0.

«Последний раз я был здесь в своём дебютном сезоне, за это время они выиграли много титулов, тут много талантливых ребят. Протас, Миро [Мирошниченко], Кристалл – вся эта молодёжь будет очень хороша. Они очень быстрые и сильные. Если я останусь, то буду пытаться не уступать им по скоростям и по уровню», — сказал Овечкин.

Ови показывали на кубе, он как заправский болельщик махал плей-оффным полотенцем, а в конце даже выдал фирменный «хершевский» рык медведя. После чего заглянул в победную раздевалку.

Александр Овечкин в раздевалке «Херши» после матча Фото: Страница «Херши Бэрс» в соцсетях

Игроки «Херши» увидели в Ови победный талисман – и теперь хотят, чтобы он приходил на все их домашние матчи в плей-офф. А главный тренер команды даже рассчитывал на появление суперснайпера на льду в форме команды.

«Это очень круто, когда величайший снайпер всех времён смотрит твой матч. Думаю, Илья Протас знал, что Ови придёт, и я в шутку сказал ему: «Теперь понятно, чего ты был таким заведённым с самого начала игры». Было весело, классно, что Овечкин был на матче», — сказал нападающий Эндрю Кристалл.

«Мы видели, как он машет полотенцем и всё такое. Большому О теперь надо приходить на каждый наш матч. Ну, поглядим. Было приятно впервые с ним встретиться», — отметил нападающий Сэм Биттен.

«Я надеялся, что мы подпишем с ним пробный контракт или что-то такое, чтобы можно было заявить его в состав или чтобы он хотя бы вышел на раскатку. Но всё равно было здорово. Поэтому его и называют величайшим. Человек такого масштаба приехал сюда, поддерживал нас на матче, пришёл в раздевалку после победы. Это многое о нём говорит», — сказал главный тренер «Херши» Дерек Кинг.