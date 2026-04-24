«Меня очень задело, что нас обыграли и избили». Главные итоги сезона для минского «Динамо»

24 апреля состоялась итоговая пресс-конференция минского «Динамо» по завершении сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный директор клуба Артём Каркоцкий и главный тренер Дмитрий Квартальнов. «Чемпионат» приводит для вас главные моменты из общения спикеров с прессой.

«Всегда идёт переоценка ценностей»

Артём Каркоцкий ответил на вопросы о будущем Квартальнова, кадровых решениях в течение года и новых контрактах для лидеров.

– Сезон, к сожалению, подошёл к концу. Вроде только-только всё начинается, но в один день всё пролетает. Понимали, что должны были сделать шаг вперёд. Шли к этому. Так получилось, что шаг сделали минимальный, однако для этого было потрачено ещё больше средств. Есть над чем подумать.

– Остаётся ли Квартальнов?

– Ситуация поменялась. Все к этому причастны, включая многочисленную армию болельщиков. Наша арена является одной из лучших. Болельщики очень трепетно относятся к каждому эпизоду игры. Мы очень это ценим, им огромное спасибо. По поводу тренерского штаба все решения будем принимать до 31 мая. Сезон получился интересным. Концовка оставила двоякое впечатление. Чтобы подвести итоги, нужно время. До конца мая будем этим заниматься.

– Как оцените работу Квартальнова за три года?

– Для подведения итогов нужно время. Это работа не одного года. Говорим, что эти три года получились у нас при движении вперёд. Очень много было достигнуто. Но подводить итоги ещё рановато.

Дмитрий Квартальнов Фото: hcdinamo.by

– Как реагируете на слухи об игроках, какая работа ведётся?

– Очень много мнений в интернете, очень спокойно реагируем. Работа ведётся круглосуточно, всегда ищутся варианты для улучшения, чтобы мы могли двигаться вперёд и прибавлять во всех компонентах. Все переходы в работе.

– Изменится ли билетная политика в следующем году?

– 38 аншлагов было не просто так. Прилагаются очень большие усилия, чтобы болельщик на арене получал всё, что нужно. Мировая практика показывает – чем выше результат, тем больше растут цены. После первого поднятия услышали просьбы болельщиков. Нас признали народной командой, поэтому не стали никуда двигаться. Оставили скидку владельцам абонементов 25%. Подняли цены на лучшие места, остальные остались в том ценовом сегменте, который сравнивался с другим досугом – кинотеатры, аквапарки. Хотя то зрелище, которое проходит на нашей арене, – бесценно.

– Почему был подписан Спунер? Согласовывали трансферы с тренерским штабом?

– Мы приложили все усилия, чтобы подписать игроков, которые были нам нужны. Какие-то сделки не срослись, какие-то не могли себе позволить, цены высокие. Двигались и делали всё так, как могли позволить.

– Нельзя было подождать с увольнением Горбенко до конца сезона?

– Понимал, что у Дмитрия Вячеславовича Квартальнова есть мнение на этот счёт, мы его уважаем. Но коллегиально было принято такое решение. Чё ворошить, что было? Как говорится, кто старое помянет… Решение было принято.

– Был ли Антоненко прав, когда вышел в прессу после заявлений Квартальнова?

– Никто не вправе давать оценку кому-то. Это такое дело неблагодарное, да и мы не имеем на это право. Это произошло уже. Сор из избы выносить никогда не стоит. Это индивидуальный момент, кто-то действует на эмоциях, кто-то — специально. Рассуждать можно долго. Ситуация была, она была погашена. Шли дальше, продолжая свою работу.

– Готовы ли вы увеличивать контракты лидеров – Лиможа, Смита?

– Это ежегодная проблема. Когда игроки такого уровня приезжают и выходят на высокий уровень, нам с рынком тяжело тягаться. Селекционный отдел работает постоянно. Он уже не раз доказал, что может находить эти бриллианты, которые приезжают в Минск и становятся украшениями всей лиги. Лимож – рекордсмен, который приехал и набрал рекордное количество очков для игрока в первом сезоне. Будем прилагать все усилия, чтобы оставить костяк команды.

– Были ли моменты в сезоне, в которых нужно было поступить по-другому?

Каркоцкий: Всегда идёт переоценка ценностей. Если решение принималось, то нет.

Квартальнов: Можно ремарку? Может, взять в штаб гадалок? Чтобы предвидеть это всё. И тогда вообще будет всё легко. Играть будет неинтересно.

Каркоцкий: Все решения были тщательно взвешены. Всё было долго обдумано, поэтому жалеть не о чем. Ошибки всегда есть, без них нет роста. Они позволяют подумать, что сделал не так, и исправить. Главное – делать правильные выводы.

– Будет ли изменена политика церемоний перед матчем?

– После всех церемоний, которые проводили, мы побеждали. Поэтому предпосылок отменить церемонию в честь Стася не было. Это согласовано с лигой. Прекрасно понимали, что та церемония выпала на плей-офф. Но когда ещё будет белорус, который проведёт 1000 матчей в КХЛ? У нас в команде играют профессионалы, которых церемонии не должны отвлекать от хоккея. Учтём какие-то моменты, это тоже опыт.

«Топ-момент сезона — 0-4 от «Ак Барса»

Дмитрий Квартальнов не стал раскрывать карт насчёт своего будущего и ещё раз подвёл итоги серии с «Ак Барсом»:

– Как сказал после такого фиаско, всегда на последние вещи обращаем внимание. Так сложилось, есть много причин. Не смогли. Всё будет оправданием, но очень много для этого было сделано. Команда стала совершенно другой. На неё стали по-другому реагировать. Я работал против Минска и с Минском. Начало первого года работы и сейчас – две разные команды. Где-то мы прибавляем в финансовом плане, но мы большие вещи перевернули. Появились наши ребята, которые играли ведущие роли. Такого здесь не было. Их нужно подготовить, доверить им. Целей, которые были поставлены, мы достигали. Нужно отдать должное ребятам. Что не получилось, это другая история.

– Как на вас сказалось увольнение Горбенко?

– С Игорем я работал – и, надеюсь, буду работать – давно. Все знают его плюсы и минусы. Иногда в увольнениях тренера логики нет. Вы, журналисты, говорите одно. Понятно, что Юрич нам бы помог. Но есть такое решение – мы не обсуждаем, пошли дальше. Его не было, и мы сыграли так, как сыграли.

– У вас много эмоций. Пытались проработать этот момент в плей-офф?

– Вы про какие эмоции?

– Когда Липского толкнули, например?

– Проигрывать никто не любит. Каждый тренер разный. Я, может, эмоциональный человек. Но ничего персонально против… Даже не помню, где Данила толкнул. Где-то, может, надо эмоции убрать, согласен с вами. Однако мы все живые люди, не хотим проигрывать.

– В чём был провал в плей-офф?

– Давайте как тренер вам скажу – у нас после Нового года пошёл спад в играх на выезде. Нам не хватает глубины, здоровья. Где-то не получилось взять игроков – тяжело это сделать в середине сезона. С Казанью это красной нитью было – не хватило глубины и здоровья.

– Как оцените молодых игроков?

– Здорово, что мы идём к этому. Ребята — молодцы, хотят попасть в команду. Кто-то даже и не был готов к уровню КХЛ, но мы их ставим. Ребята растут, момент нижней линии прошёл. Они будут идти вперёд, радовать, расти как игроки.

– Хотели бы вы продолжить работу с этой командой?

– Сейчас хочу отдохнуть. Пока не готов ответить на этот вопрос.

– Какие топ-моменты сезона назовёте?

– Вы же меня знаете. Топ – 0:4 от «Ак Барса». Тоже топ, но немного в другую сторону. Всё было хорошо, однако в конце не получилось. Из позитивного – рекорды, второй результат по количеству голов. Атака у нас была интересная.

– В чём сила Энаса?

– Его не обучишь. Животные по лесу идут, у них интуиция развита. Сэм играет на интуиции. Он знает, где будет шайба. У него животный инстинкт, не у каждого такое есть. Есть хороший резкий бросок, но само чтение игры – на животном уровне. Для него это очень легко, он не парится из-за этого.

– Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

– 4-0 в первом раунде тоже сказались. Вся пресса давала нам очень большие шансы. У нас много молодых ребят, но много и опытных. Третья игра была самой важной в серии. Говорил, что мы проявили бесхарактерность. Но в ответе всегда главный тренер. Значит, я не смог убедить, настроить, чтобы они сыграли плотно, дерзко. Меня очень сильно задело, что нас обыграли и избили. Не ставлю никогда хоккеистов отдельно от себя.

– Как оцените возможности «Ак Барса» в этом плей-офф?

– Вперёд, у них есть шанс. Хорошая команда, центральная ось сумасшедшая. Они в хорошей форме, здоровье есть. Где-то нам этого не хватило. Они разберутся. Будем надеяться, что они выиграют. Потому что нас обыграли.

– Как для себя оцените трёхлетний период?

– Это вас интересно почитать, послушать. Была совершенно другая команда в первый год, он реально был тяжёлый. Затем руководители что-то увидели, начали вместе ближе работать. Сейчас понимаем, что нужно, чтобы идти дальше и становиться хорошим клубом. Однако работы очень много. Нужно много поработать местным молодым ребятам.