«Металлург» Разина — клиент «Ак Барса» Гатиятулина? Казань выглядит мощнее Магнитогорска

В финале Кубка Гагарина гарантированно сыграет кто-то от Востока – в одной полуфинальной паре сошлись друг с другом магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Самые титулованные клубы конференции – в погоне за рекордным четвёртым чемпионством в КХЛ, и, несмотря на то что логика говорит о преимуществе уральцев, на деле всё не так однозначно.

Магнитогорская команда хоть и стала с запасом лучшей командой регулярного чемпионата, в плей-офф не сказать, чтобы убедила. Серии с «Сибирью» и «Торпедо», с командами с гораздо меньшими возможностями, получились для подопечных Андрея Разина весьма напряжёнными и выявили целый ряд игровых проблем. Насколько точно сможет теперь в них бить Анвар Гатиятулин, чья команда, наоборот, близка к пику своих возможностей?

«Ак Барс» большинство экспертов дружно похоронили ещё до старта серии с минским «Динамо». Якобы казанцы не убедили в противостоянии с челябинским «Трактором», в то время как минчане легко разобрались с московскими одноклубниками. Реальность оказалась шокирующей – команда Дмитрия Квартальнова не смогла взять у подопечных Анвара Гатиятулина ни одной встречи. Прямо сейчас найти слабые места у клуба из Татарстана – задача не из лёгких. У команды прекрасная вратарская линия с опытным и надёжным Тимуром Биляловым, которого вообще без потери в качестве может сменить молодой и талантливый Максим Арефьев. Отметим и плотную линию обороны, создающую и должную опасность впереди. И, наконец, едва ли не самое сбалансированное в лиге нападение. Третье звено, где играют Григорий Денисенко с Дмитрием Яшкиным – повод для зависти всей КХЛ.

Потенциал этой команды понимали многие, другое дело, что в регулярном чемпионате раскрыть его полностью не получалось. В серии с минчанами мы увидели тот самый «Ак Барс» на пределе своих возможностей. И справиться с таким соперником будет крайне непросто даже магнитогорскому «Металлургу». Уральцы будто бы, наоборот, уже давно на спаде. Вопрос с Кубком Континента магнитогорцы де-факто разрешили ещё до начала весны, поэтому оставшиеся до плей-офф матчи проводили в энергосберегающем режиме, а иногда – и в полурезервном составе. Но и в играх на вылет вернуться на пик «Металлург» не смог. Возможно, не захотел – ни «Сибирь», ни «Торпедо» не смогли заставить Владимира Ткачёва и компанию выдать свой максимум. Так что, по существу, мы до сих пор не знаем реальную силу команды Разина.

В серии с «Ак Барсом» магнитогорцам придётся впервые за долгое время выжимать из себя ради результата всё и даже больше. Ведь игры с тем же Нижним Новгородом в очередной раз выявили слабые стороны «Металлурга». Например, неумение играть по счёту. Эта проблема тянулась за ними ещё с осени, но если в регулярке её ещё получалось компенсировать за счёт результативной игры в атаке, то в плей-офф, когда каждая шайба на счету, регулярно отдавать в концовке матчи, где ты ведёшь в два и более гола – это уже проблема. Выявили нижегородцы и трудности Магнитогорска при плотной силовой игре. Если учитывать тотальное преимущество Казани в габаритах – это колокол для Андрея Разина. Обратный плюс легковесности «Металлурга» разве что в скорости, но и по катанию «Ак Барс» не сильно от них отстаёт.

Магнитогорцы при всём разнообразии различных опций в атаке по чистому мастерству состава даже в нападении казанцам, скорее, уступают. В отсутствие Дмитрия Силантьева место в первом звене занимает Андрей Козлов. И хотя не сказать, что портит картину, уровень лидерского звена претендента на Кубок Гагарина удерживает с трудом. Вопросы вызывает и вратарская бригада «Металлурга». Илья Набоков откровенно проваливает сезон. Первым номером стал Александр Смолин, но насколько он будет успешен в длительной серии с соперником экстра-класса, нам только предстоит узнать. Как и оценить перспективы обороны магнитогорцев, где достаточно мастерства, но будто бы так же, как и с нападающими, не хватает цепкости и стойкости. А ведь «Ак Барс» наверняка продолжит выжигать на чужом пятачке, и к этому нужно быть готовым. Минск как свой, так и чужой «пятак» проиграл вдрызг – результат видели все.

Готовность Андрея Разина меняться – ещё один важный вопрос, без ответа на который трудно говорить о шансах «Металлурга» выйти в финал. В серии с Новосибирском казалось, что его команда продемонстрировала возможность действовать успешно в любой игровой модели, однако с «Торпедо» всё это опять куда-то делось, и только беспечность самих нижегородцев помешала им продлить серию хотя бы до шестой игры. А ведь статистически именно против Казани Анвара Гатиятулина Разину играть тяжелее всего. В прошлом сезоне его команда уступила во всех четырёх очных встречах с «Ак Барсом». На этот раз команды обменялись победами в регулярном чемпионате, и всё-таки суммарное послевкусие от тех встреч осталось прежним. Гатиятулину удобно играть против Разина, он знает, куда и как нужно бить. Если учитывать, что Анвар Рафаилович — человек принципиальный, гибкость Андрея Владимировича может перевернуть серию.

Но даже тренерский гений Разина не сможет по щелчку решить фундаментальные проблемы «Металлурга», которые преследовали команду весь сезон и из-за которых команду, несмотря на отличные результаты в регулярке, не считали главным фаворитом Кубка Гагарина. «Ак Барс» таковым тоже не называли, но если брать в расчёт именно впечатление от команд и текущую форму по итогам второго раунда, то Казань смотрится даже убедительнее Магнитогорска. Другое дело, что между раундами вновь длительная пауза, и этот фактор также может сыграть важную роль в ходе предстоящей серии. Задача Гатиятулина – не дать лучшим тройкам Разина чувствовать себя вольготно и выстраивать игру от себя. Это будет настоящая борьба взглядов на хоккей и стилей – такого противостояния систем в КХЛ не было давно.