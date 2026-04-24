Такого не ждал никто! «Авангард» уверенно вынес «Локомотив» на старте полуфинала КХЛ

На одной из пресс-конференций главный тренер омичей Ги Буше удивился, почему его команда, набрав больше очков по итогам регулярного чемпионата, начинает серию в гостях. Но дело в том, что «Локомотив» выиграл Западную конференцию, в то время как «Авангард» стал вторым на Востоке. Так что всё согласно регламенту, который Буше мог бы и изучить. Именно Ярославль заработал возможность открывать этот яркий и непредсказуемый со всех точек зрения полуфинал.

«На мой взгляд, это противостояние будет интересно тем, что друг против друга сыграют два североамериканских тренера с похожей игровой философией. Разумеется, обе команды сильные. Будет яркая и занимательная серия.

Повторюсь, игры действительно должны получиться интересными, потому что у Хартли и Буше одинаковый подход. Например, в серии ЦСКА с «Авангардом» он тоже был примерно одинаковый, в этом и заключается главный интерес для меня», — заявил мне известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Действительно, стили работы Буше и Хартли очень похожи, да и в эмоциональном плане оба специалиста постоянно на виду: соскучиться с ними не получится ни у хоккеистов, ни у судей, ни у журналистов. Пропагандируемый Буше и Хартли стиль хоккея даёт свои плоды, но не будет забывать, что у ярославцев сохранился чемпионский костяк, а «ястребы» укомплектованы едва ли не лучше всех в лиге.

На первый матч «Авангард» вышел без Семёна Чистякова и Александра Волкова, зато с Вячеславом Войновым в качестве седьмого защитника.

Что касается первого периода, то сначала Пономарёв выиграл борьбу у правого борта, уехал за ворота и через ближнюю штангу сделал передачу на пятак, где шайба после рикошета от клюшки Береглазова оказалась за ленточкой.

Затем, уже в концовке, Потуральски у лицевой нанёс неожиданный бросок с разворота, к которому Исаев оказался не готов. Шайба залетела под перекладину за 0,6 секунды до сирены. Просто какая-то фантастика!

Во второй двадцатиминутке гости реализовали большинство. Сначала Шарипзянов исполнил наброс от синей линии, Исаев отразил шайбу, но не зафиксировал. Маклауд навязал борьбу на пятаке, Потуральски протолкнул шайбу вдоль ворот, а Лажуа быстро сориентировался и добил в ближний открытый угол.

Далее Маклауд выиграл вбрасывание в чужой зоне, Рашевский сделал скидку на синюю линию, откуда Чеккони нанёс прицельный кистевой бросок.

После этого Алексеев и Лажуа, оформивший дубль, обменялись голами, а Шалунов не позволил состояться разгрому. Максим здорово подкараулил отскок шайбы от лицевого борта и из левого круга бросил под перекладину. Серебряков при броске от синей линии выкатился за краску и на это добивание среагировать не сумел.

В концовке «Локомотив» получил шанс поиграть в большинстве, однако счёт на табло так и не изменился. 2:5 — очень неприятное и бьющее по авторитету и дальнейшим турнирным перспективам поражение. Такого счёта, пожалуй, не ожидал никто. Но, не сомневаемся, всё в этой серии только начинается. Впереди ещё много всего интересного.