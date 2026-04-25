«Бывают шутки Разина, которые сложно понять». Интервью с лидером «Металлурга»

В Магнитогорске стартует вторая полуфинальная серия – местный «Металлург» выиграл Кубок Континента и на пути к финалу Кубка Гагарина постарается остановить «Ак Барс». Одним из ключевых действующих лиц в серии будет защитник Робин Пресс. На этом шведе – большинство, меньшинство, важнейшие минуты в концовке матчей.

Робина отыскал Андрей Разин в 2021-м ещё для «Северстали», а затем перевёз вместе с другими лидерами из Череповца на Урал. Сейчас Пресс – не просто редкий для наших лет швед в КХЛ, а ещё и один из самых стабильных и полезных легионеров. В интервью «Чемпионату» Робин поделился своими ожиданиями от полуфинала плей-офф, рассказал о жизни в Магнитогорске и даже ответил на вопрос о забавной фамилии.

Робин Пресс Фото: photo.khl.ru

«Ак Барс» — полная противоположность нам, они большие и сильные, но у нас свои козыри»

– Какие у вас ощущения после одной из последних тренировок перед полуфинальной серией?

– Всё здорово. Мы очень соскучились по хоккею, ждали больше недели, чтобы вернуться в игровой ритм, мне кажется, что все ребята рады тому, что плей-офф возобновляется. Играть всегда интереснее, чем тренироваться.

– Как вы в принципе переносите такие большие паузы между раундами плей-офф? Это тяжело?

– На самом деле, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, вы получаете время для отдыха. Некоторые ребята восстанавливаются, если у них есть какие-то проблемы со здоровьем, набирают форму, всё это важно. Да и нам всем нужно разгрузиться было. Но в этот раз, конечно, нужно ждать слишком долго. Это уже тяжело. Сейчас нам просто хотелось вернуться в игру.

– В Северной Америке «плавающее» расписание игр плей-офф, в зависимости от того, как быстро завершился предыдущий раунд. Это хорошее решение?

– На самом деле, это неплохая идея, особенно если учитывать, как всё сложилось в этом году. И первый раунд прошёл быстро, и второй. Не только у нас, весь плей-офф довольно короткий, все играют по четыре-пять матчей. Так что, думаю, это может быть хорошей идеей.

– Как вы оцените первые два раунда для «Металлурга»? Есть ощущение, что они выявили ряд существенных проблем в вашей игре.

– На самом деле, нам стоит себя в первую очередь похвалить. Всё-таки у нас восемь побед и только два поражения, так что я думаю, что мы играем неплохо. Конечно, нам есть куда расти, но впереди у нас ещё половина дистанции на пути к главной цели, так что будем развиваться.

– Вы согласны с тем, что для команды даже в плюс испытать ряд трудностей на ранних стадиях плей-офф? Например, что важно доводить матч до победы, если ведёте 2:0 в третьем периоде…

– Безусловно. Мы увидели ряд нюансов в нашей игре, над которыми будем работать, но если вы говорите о таких вещах, как удержание преимущества в счёте, то это очевидно, мы всё это знали ещё до этих двух раундов. Были огрехи, можем играть лучше. Надеюсь, что в следующих раундах плей-офф у нас будет ситуация с тем, чтобы контролировать ход матчей и доводить их до победы стабильнее.

– Что вы думаете об «Ак Барсе»? Какое впечатление оставила о себе команда в регулярном сезоне?

– Это хорошая команда. Они большие, физически сильные. Я бы сказал на самом деле, что «Ак Барс» – полная противоположность нам. В плане хоккея, в который они играют, в плане комплектации составов. Так что это будет интересная серия, посмотрим, как всё сложится.

– Многие эксперты говорят как раз, что проблема «Металлурга» в том, что команда серьёзно уступает в габаритах «Ак Барсу». Вы так не считаете?

– Хоккейные эксперты могут говорить, что это проблема, если хотят, если они так видят ситуацию. Посмотрим, как всё будет. Как я уже сказал, в этой серии будет две довольно разные команды, но мы всё равно должны бороться за победу.

Очевидно, что они сильнее физически, но у нас есть своё видение хоккея, свои козыри. И наша задача — просто качественно делать то, что мы умеем. Так что надеюсь, мы найдём способ, чем ответить на преимущество соперника в физическом давлении.

«Магнитогорск — отличное место для игры в хоккей, а я здесь ради хоккея»

– Вам удалось посмотреть игры «Ак Барса» в предыдущих раундах?

– Нет, не видел, только результаты и нарезки, которые подготовили для нас тренеры. На самом деле, я не очень много смотрю хоккей, когда нахожусь вне катка. Хочется иногда отдыхать от него, выберу, скорее, фильм. Бывает, что хочется и хоккей посмотреть, но не сейчас, когда у меня у самого идёт сезон. Поэтому – максимум хайлайты, редко когда нахожу время посмотреть полноценно матч.

– Чем тогда занимались в паузу между раундами?

– Тренируюсь! У нас было несколько выходных, а дальше – плотные тренировки. Когда есть свободное время, общаюсь со своей невестой, с ребятами. В основном — с легионерами из команды, некоторыми русскими ребятами. Просто расслабляемся и восстанавливаем силы.

– Вы уже третий год в Магнитогорске. Как вам город?

– Всё хорошо. На настроение чаще всего влияют результаты, атмосфера в команде. А у нас отличный коллектив, и мы всегда играем на победу, за Кубок. Так что это значительно упрощает всё. За эти три года не было никаких проблем, клуб всегда на связи, готовы помочь.

– И всё-таки Магнитогорск – не самый большой город, где большинство людей работают на заводе. Трудно найти интересные места, где можно провести время?

– На самом деле, нет. Есть несколько мест, куда можно сходить с друзьями, семьёй. В городе много ресторанов, есть ещё места для развлечений, так что находим, чем заняться. Если хочешь развлечься – всегда найдёшь места. Как я уже сказал, это были хорошие три года в Магнитогорске.

– Трудно было найти ресторан с персоналом, который владеет английским языком?

– Не сказал бы, у большинства официантов, которых я встречал, всегда неплохой английский. У некоторых даже меню на английском, так что это совсем не проблема. И, конечно, если нужно, всегда можно воспользоваться онлайн-переводчиком. Но обычно нас понимали сразу, и мы их тоже понимали.

– Есть что-то общее между Магнитогорском и Череповцом, где вы жили и играли ранее?

– Безусловно, это очень похожие друг на друга города. С той лишь разницей, наверное, что Магнитогорск немного больше.

– То есть переезд в другой город не стал для вас проблемой? Всё уже привычно?

– Нет, это часть хоккейного бизнеса, так что всё в порядке. Будучи хоккеистом, ты всегда должен быть готов к переезду, смене обстановке. Сложности определённые всегда есть, если уже освоился, привык ко всему.

Причём, когда речь идёт о переезде в другой город, то дело часто не столько в самом городе, сколько в команде. И в этом плане мне повезло, «Металлург» – отличное место для игры в хоккей. А я в Магнитогорске ради хоккея.

«У нашей команды уникальный стиль, мало команд в лиге, которые играют, как мы»

– С кем ближе всего общаетесь в команде?

– С другими легионерами, понятное дело, но только потому, что нет языкового барьера. Стараемся держаться вместе и помогать друг другу. Но и с русскими ребятами общаюсь, у нас есть парни, которые очень хорошо говорят по-английски. Вместе проводим время, когда есть возможность.

– Как вы общаетесь с главным тренером Разиным, напрямую или через переводчика?

– У нас есть штатный переводчик в команде, который помогает и всё разъясняет, но какие-то хоккейные вещи я стараюсь и сам понимать на ходу. Мы можем и поговорить с тренером один на один, если есть необходимость.

– Разин – это человек, который много шутит. Эти шутки бывает непросто перевести на другой язык, вам помогают их понять партнёры, переводчик?

– Я наслышан о его чувстве юмора, конечно. Бывают шутки, которые сложно перевести и понять. Но в первую очередь идёт перевод именно тех вещей, которые важны на льду, хоккейных моментов, установок на тренировку и матч.

Что касается каких-то новостей и цитат из интервью, то до меня иногда что-то доходит в разговорах с партнёрами по команде, но в целом мы стараемся не сильно за этим следить. Однако важнейшие новости до всех, разумеется, доходят.

– Вы много лет работаете вместе с Разиным. Какой он человек?

– Это важный для меня тренер, безусловно, мы сблизились с ним, поскольку проработали вместе уже пять лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Полностью друг другу доверяем. Поэтому просто стараемся сделать всё возможное, чтобы у нас всё получилось как можно лучше.

Андрей Разин Фото: photo.khl.ru

– В хоккейной прессе можно услышать мнение, что «Металлург» Разина стилистически очень похож на «Северсталь» под его руководством, только лишь с игроками выше классом. Это действительно тот самый хоккей, что был у вас и в Череповце?

– Во многом, это та же система. Если сравнивать нашу команду с «Северсталью» тех времён, когда я там играл, то действительно очень много схожего. Всё-таки тот же самый тренер, он видит хоккей определённым образом, теперь реализует эти идеи уже в новой команде, с другими задачами.

Но все двигаются вперёд, в том числе и Разин, за эти годы какие-то его взгляды могли поменяться, адаптироваться. Детали меняются, а общая концепция остаётся. Мне нравится, что у нашей команды есть уникальный стиль, мало команд в лиге, которые играют так же, как мы.

– По вашим ощущениям, у команды в этом сезоне большие шансы на Кубок Гагарина?

– Мы уже в полуфинале, в четвёрке лучших команд сезона. То есть как минимум 25% вероятность есть, что мы станем чемпионами. А так, посмотрим, как всё сложится. Не хочется загадывать лишнего.

– Будете следить за второй полуфинальной парой – «Локомотива» и «Авангарда»?

– Как я уже говорил, стараюсь не смотреть слишком много хоккея, пока идёт сезон. Стараюсь расслабиться и не думать о работе слишком много. Примерно я понимаю, что это за команды и в какой хоккей они будут играть.

Если попаду на их матч по телевизору, конечно, посмотрю, но нам точно не стоит сейчас думать о потенциальном сопернике по финалу. Все мысли должны быть только о нашей собственной серии.

Матч «Локомотив» — «Авангард»

«В России любят автомобили Volvo — они надёжные и простые в ремонте»

– По окончании сезона поедете домой в Швецию?

– Разумеется, я всегда провожу лето дома, чтобы повидаться с семьёй и друзьями.

– Тяжело быть вдали от близких на протяжении целого сезона?

– Конечно, это не просто, но это часть нашей работы, к этому привыкаешь. Я даже не помню, как долго я играю вне дома, уже лет 12-14, даже когда был в Швеции, приходилось уезжать надолго от родителей. Так что привык, и близкие привыкли, тем приятнее встреча с родными после долгой разлуки с ними. Приехать и всех увидеть – лучшее время в отпуске.

– Швеция и Россия похожи или отличаются друг от друга?

– Конечно, есть некоторые различия. В плане быта, менталитета, как устроены наши города. В некоторых моментах есть серьёзные отличия, но на самом деле я бы сказал, что наши страны куда больше похожи друг на друга, чем может показаться на первый взгляд. Между нами много общего, точно больше, чем вы думаете.

– Раньше шведы любили ходить в других странах в IKEA, если скучали по родине. Сейчас у вас есть возможность почувствовать связь со Швецией?

– IKEA в России больше нет, это грустно, конечно. Все мы любим этот магазин, приятно встретить его в другой стране, прогуляться, перекусить. И просто побыть дома ненадолго. Но даже сейчас я встречал в некоторых магазинах шведские продукты.

Шведов в России не так много, но в «Северстали» у меня был партнёр по команде швед, мы вместе иногда готовили шведские закуски, отмечали праздники. Самое шведское, что здесь можно встретить – машину Volvo. Кажется, в России их любят, и я понимаю почему. Они надёжные и простые в ремонте, то, что надо.

– Вы говорили, что мало смотрите в свободное время хоккей. Но Олимпийские игры наверняка смотрели?

– Разумеется, это было большое событие, так что я следил за Олимпиадой, болел за Швецию. И другие виды спорта по возможности тоже смотрел, когда было время, находил трансляцию.

Матч сборной Швеции и США на ОИ в Милане

– В чём, на ваш взгляд, была причина поражения Швеции в четвертьфинале ОИ?

– Это был овертайм. Они играли против хорошей команды. Всё могло качнуться куда угодно, когда две сильные команды встречаются друг с другом и всё решается в дополнительное время, решают разные нюансы, рикошет, случайность.

Сложно говорить, сейчас можно говорить уже всё что угодно, но я буду говорить просто как болельщик, как обыватель. Я не был там с ребятами, не был в той раздевалке, поэтому самое правильное будет сказать, что я не знаю. В плей-офф Олимпиады нет слабых команд, Швеция играла неплохо, но ей немного не хватило удачи.

С другой стороны, США в итоге стали чемпионами, так что, получается, уступили в равной борьбе только лучшим. Вообще, многие матчи на этой Олимпиаде закончились овертаймами, в одну шайбу. Это говорит об уровне хоккея и плотной борьбе. Тем и интереснее было следить.

– Последний вопрос, скорее, забавный. Вас никогда не путали с журналистами? Вы же буквально ходите в джерси, на котором написано «Пресса».

– Действительно, на эту тему часто шутят. Можно сказать, что у меня на каждой арене, куда я не приеду, есть личное парковочное место, как для журналиста. Если не верят, могу показать паспорт, там буквально будет написано – пресса. Порой партнёры по команде шутили, конечно.

– Думали над тем, что это, возможно, знак судьбы и в будущем вам стоит попробовать себя в журналистике? В качестве комментатора?

– Всё может быть, почему нет? Посмотрим, мне было бы интересно, но сейчас я и сам хочу играть в хоккей. У меня ещё неплохой возраст вполне, так что рано думать над завершением карьеры и тем, что делать после неё.