Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Анахайм — Эдмонтон — 7:4 — видео, голы, обзор третьего матча первого раунда Кубка Стэнли — 2026, Макдэвид, Подколзин

Русский защитник помог Макдэвиду прервать «засуху»! Но «Эдмонтон» вновь проиграл
Максим Макаров
Василий Подколзин забросил первую шайбу в нынешнем плей-офф.

Серия «Эдмонтона» и «Анахайма» получается такой, какой и ожидалась – яркой, результативной и бесшабашной. Матчи команд не похожи на кубковые, а напоминают больше игры регулярки, где результат так сильно не давит и можно себе позволить чуть больше.

Одна из аномалий этой серии – провал Коннора Макдэвида. В Северной Америке ходят слухи, что капитан «Эдмонтона» может играть с травмой, но это не оправдывает то, как выглядит канадец. В первой встрече он чрезмерно сбился на индивидуальную игру, не замечал партнёров вокруг себя, а также постоянно терял шайбу. В одном большинстве игроки «Анахайма» остановили аж пять раскатов Макди, раз за разом оставляя его не у дел.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин – 13:12     1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18     2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp)     2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39     3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37     4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53     5:3 Карлссон (Терри) – 43:35     5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp)     6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57     7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27    

Серия переехала в Калифорнию при счёте 1-1, и предпосылок к тому, что она станет более осторожной, не было. Так, впрочем, и произошло. Уже в первом периоде было заброшено три шайбы, автором одной из которых оказался Василий Подколзин, метко пульнув в ближний угол. Это уже четвёртое очко в плей-офф россиянина, он один из лучших игроков «Ойлерз». Правда, на перерыв гости ушли, проигрывая в счёте.

Во втором периоде звено Драйзайтля организовало и вторую шайбу, Подколзин был на льду, однако результативных действий не совершил, а затем Коннор Макдэвид набрал первое очко в плей-офф, отдав вторую передачу. «Эдмонтон» мог забивать ещё, у Макдэвида было несколько верных моментов, один раз он не попал в пустые. Но продлилось это давление недолго – до перерыва счёт сравнял Алекс Киллорн.

В третьем периоде «Ойлерз» показали, почему они испытывают в этом сезоне такие большие проблемы. Два жутких обреза ведущих защитников команды, Бушара и Экхольма, поставили гостей в ужасное положение.

Однако надежда появилась, когда «нефтяники» получили первое в матче большинство. У Макдэвида вновь было несколько моментов, и он всё-таки прервал «засуху»! А помог ему в этом Павел Минтюков, от клюшки которого шайба влетела в ворота.

Вскоре «Эдмонтон» получил возможность сравнять счёт, но ужасно сыграл в большинстве, Макдэвид получил удаление, а как только Коннор отбыл штраф, «Анахайм» забросил шестую. Чуть позже «утки» добавили ещё одну в пустые.

«Эдмонтон» вновь проиграл и уже уступает в серии «Анахайму». Несмотря на то что «Дакс» заходили в серию в качестве аутсайдера, они ничуть не хуже звёздного соперника.

