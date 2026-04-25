Драйзайтль сравнялся с Овечкиным по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли.

«Тампа» проиграла «Монреалю», «Юта» победила с 12 бросками. Итоги дня в плей-офф НХЛ

25 апреля в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» шайбы забрасывали Александр Тексье, Кирби Дак и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой.

У гостей отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Первый забил с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Российский вратарь Андрей Василевский сделал 26 сейвов (89,66%).

Все три встречи этой серии закончились за пределами основного времени, «Монреаль» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Монреале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юты».

В составе хозяев забивали Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер, а также Лоусон Круз, который записал на свой счёт дубль. Отметим, что «Маммот» за матч нанесли всего 12 бросков в створ.

У гостей забивали Джек Айкел и Ник Дауд. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился в этом матче результативной передачей.

Четвёртая встреча серии между командами пройдёт 27 апреля. Начало — в 5:00 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель. Российский защитник Павел Минтюков в этом матче не отметился результативными действиями.

У гостей отличились российский нападающий Василий Подколзин, а также Коннор Макдэвид (1+1), Каспери Капанен и Райан Ньюджент-Хопкинс. Леон Драйзайтль и Эван Бушар оформили по два ассистентских дубля.

Отметим, что Макдэвид набрал первые очки в нынешнем розыгрыше плей-офф, а Драйзайтль сравнялся по количеству очков в розыгрышах Кубка Стэнли с Александром Овечкиным (147).

Таким образом, «Анахайм» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч состоится в Анахайме 27 апреля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.