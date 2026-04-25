Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Тампа» проиграла «Монреалю», «Юта» победила с 12 бросками. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в плей-офф НХЛ: 25 апреля
Комментарии
Драйзайтль сравнялся с Овечкиным по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли.

25 апреля в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» шайбы забрасывали Александр Тексье, Кирби Дак и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой.

У гостей отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Первый забил с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Российский вратарь Андрей Василевский сделал 26 сейвов (89,66%).

Все три встречи этой серии закончились за пределами основного времени, «Монреаль» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Монреале.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 04:30 МСК
Юта Маммот
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
1:0 Уигар (О'Брайен, Ямамото) – 12:59     2:0 Гюнтер (Кули, Келлер) – 17:45 (pp)     3:0 Круз (Шмальц, Уигар) – 24:06     4:0 Круз (Келлер) – 29:48     4:1 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 33:20     4:2 Дауд (Смит, Смит) – 56:52    

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юты».

В составе хозяев забивали Маккензи Уигар, Дилан Гюнтер, а также Лоусон Круз, который записал на свой счёт дубль. Отметим, что «Маммот» за матч нанесли всего 12 бросков в створ.

У гостей забивали Джек Айкел и Ник Дауд. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился в этом матче результативной передачей.

Четвёртая встреча серии между командами пройдёт 27 апреля. Начало — в 5:00 мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Окончен
7 : 4
Эдмонтон Ойлерз
0:1 Подколзин – 13:12     1:1 Мактавиш (Хеллесон, Хайндс) – 16:18     2:1 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 17:45 (pp)     2:2 Капанен (Драйзайтль, Мёрфи) – 23:57     2:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 25:39     3:3 Киллорн (Гранлунд, Карлсон) – 32:37     4:3 Сеннеке (Гранлунд) – 42:53     5:3 Карлссон (Терри) – 43:35     5:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 48:36 (pp)     6:4 Вьель (Уош, Лакомб) – 56:57     7:4 Лакомб (Гранлунд) – 58:27    

Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой домашней команды со счётом 7:4.

В составе хозяев шайбы забрасывали Микаэль Гранлунд (1+2), Лео Карлссон (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Мэйсон Мактавиш, Беккетт Сеннеке, Алекс Киллорн и Джеффри Вьель. Российский защитник Павел Минтюков в этом матче не отметился результативными действиями.

У гостей отличились российский нападающий Василий Подколзин, а также Коннор Макдэвид (1+1), Каспери Капанен и Райан Ньюджент-Хопкинс. Леон Драйзайтль и Эван Бушар оформили по два ассистентских дубля.

Отметим, что Макдэвид набрал первые очки в нынешнем розыгрыше плей-офф, а Драйзайтль сравнялся по количеству очков в розыгрышах Кубка Стэнли с Александром Овечкиным (147).

Таким образом, «Анахайм» вышел вперёд в серии (2-1). Следующий матч состоится в Анахайме 27 апреля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android