Ветеранский максимум. 12 возрастных звёзд НХЛ без Кубка Стэнли

Они провели в лиге уже достаточно времени, но до сих пор не подняли над головой чемпионский приз. Кому повезёт в этом году?

В американской хоккейной среде давно придуман термин OGWAC (Old guy without a Cup – старикан без Кубка). Кто подпадает под это определение, легко понять: заметный хоккеист, который давно и успешно играет в НХЛ, но чемпионом не становился. Однако с какого возраста хоккеиста можно считать ветераном? В НХЛ есть чёткая отсечка: в 35 лет игрок получает право подписывать особый контракт с особыми условиями.

В этом розыгрыше плей-офф таких ветеранов тоже достаточно — и если «Лос-Анджелес» не совершит чудо, к ним через год будет отнесён и 34-летний пока Артемий Панарин. Но сегодня мы поговорим о других хоккеистах.

Маттиас Экхольм (35 лет), «Эдмонтон»

Один из самых стабильных защитников-универсалов НХЛ, который поздно раскрылся и всегда был чуть на втором плане и в сборной, и в клубе. Однако Матиас ниже определённого уровня никогда не опускался и стабильно давал 30-40 очков, много времени в меньшинстве и уверенную игру в своей зоне. Обмен шведа в «Эдмонтон» не исправил всех проблем клуба, но закрыл зиявшую в обороне дыру. «+32» Экхольма в этом сезоне — лучший с отрывом показатель в «Ойлерз», а ведь ему приходится играть с Эваном Бушаром, который зачастую «привозит» очень и очень много.

Фредерик Андерсен (36 лет), «Каролина»

Кажется, датчанин совсем недавно играл за «Торонто» и выглядел человеком, который разрешил вратарский кризис команды: показательно, что после его ухода дела в воротах команды лучше не стали. Однако Андерсен уже пять лет играет за «ураганов», и четыре из этих сезонов в той или иной степени были испорчены травмами. В этом году датчанин выдал свой худший процент сейвов в карьере (87,3%), но показательно, что продвинутая статистика намного лучше — просто «ураганы» слишком много позволяли на контратаках. Логично, что «Каролина» решила идти с тем же вратарём и в плей-офф, ведь проблема была не в нём.

Матс Цуккарелло (38 лет), Ник Фолиньо (38 лет), Джефф Питри (38 лет), Маркус Юханссон (35 лет) и Джаред Сперджен (36 лет), «Миннесота»

Команда, которая за свою 25-летнюю историю лишь трижды проходила первый раунд, собрала хоккейную версию «Неудержимых» для того, чтобы попытаться сделать это в четвёртый раз, причём в окружении убийственно сложных соперников.

Случаи здесь разные. Капитан Сперджен проводит в «Миннесоте» свой 16-й сезон и наглядно показывает, как защитник ростом в 175 см может быть актуальным в современной НХЛ, причём не проваливаться в собственной зоне. Именно Сперджена называют человеком, который помог раздевалке прийти в себя после неудачного старта этого сезона. Цуккарелло играет в «Уайлд» уже седьмой сезон, и один из главных модников НХЛ уже неразрывно связан как с клубом, так и с играющим с ним в одном звене Кириллом Капризовым.

Матс Цуккарелло Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Фолиньо и Питри пришли в команду на дедлайне. Ник, который больше всего прославился в России своими обнимашками с Сергеем Бобровским, бо́льшую часть своей честной карьеры проводил в командах, которые ни на что не претендовали — а теперь он получил возможность не только поиграть в сильной команде, но и быть одноклубником брата Маркуса. А вот один из лидеров защиты «Монреаля» 2010-х Питри в финале Кубка поиграл, но туда «Монреаль» зашёл в статусе аутсайдера. Летом Джефф на минималку подписался во «Флориде», однако из-за травм команда на чемпионский хет-трик не зашла.

Карьера Юханссона же заставляет вспомнить навязший в зубах футбольный мем про вершины и «Тоттенхэм». Швед всегда держал нормальный уровень, ниже него не опускался, но и второй раунд в своей карьере проходил лишь раз — в 2019-м, когда играл с «Бостоном» в финале Кубка. В 2023-м «Миннесота» приобрела Маркуса на дедлайне и после этого уже никуда не отдавала.

Джейми Бенн (36 лет) и Мэтт Дюшейн (35 лет), «Даллас»

Совсем недавно «Даллас» ехал на звене Бенн — Сегин — Радулов, а теперь «звёзды» провели успешную плавную перестройку, и на первом плане там совсем иные люди. В этом году живой символ «Далласа» вообще играет на минимальном контракте в $ 1 млн (пусть и с бонусами сверху) и вживается в новую для себя роль игрока нижних звеньев, который проводит 13-14 минут за игру.

Дюшейн давно заработал себе репутацию игрока, который набирает очки, но его команде это особо не помогает. «Нэшвилл» выкупил его контракт пару лет назад даже с учётом того, что Мэтт стабильно забивал и отдавал передачи. Многие тогда ждали, что Дюшейн возьмёт большие деньги в аутсайдере, однако он сделал скидку «Далласу» ради шанса поиграть за Кубок. Пока, правда, особенно помочь не получалось: год назад Дюшейн умудрился заработать в плей-офф полезность «-16», когда команда вышла в финал конференции.

Клод Жиру (38 лет), «Оттава»

«Филадельфия» 2010-х, лидером которой был Жиру, явно была способна на большее, чем два прохода первого раунда за 10 лет — мешали суматошность менеджмента и традиционный для «лётчиков» хаос в воротах. В 2022-м Жиру получил шанс пойти за Кубком в составе «Флориды», но «пантеры» оглушительно провалились и радикально сменили концепцию. После этого Клод перешёл в команду из города, где рос, только вот её в претенденты на Кубок никто за это время не записывал. Этим летом у Жиру с учётом пустоты на рынке будет богатейший выбор: оставаться дома или гнаться за ускользающим призраком чемпионского перстня.

Клод Жиру Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Эрик Карлссон (35 лет), «Питтсбург»

Молодой ЭК65 до сих пор вызывает ностальгические вздохи у болельщиков «Оттавы»: юные «Сенс» начала 2010-х в целом были очаровательны и могли бы добиться сильно большего, если бы не скупость тогдашнего владельца. Однако потом судьба (и желания самого игрока) дважды отправляли шведа в клубы с одинаковой ситуацией: стареющий костяк, где уже есть альфа-самец в линии защиты (Летанг и Бёрнс). Естественно, оба раза ничего хорошего не получалось, и с учётом 0-3 в серии «Питтсбург» может сильно задуматься об обмене Эрика с его истекающим контрактом.

Брент Бёрнс (41 год), «Колорадо»

В лиге, которая давно страдала от отсутствия ярких личностей, Бёрнс выделялся всегда — и бородищей, и беззубой улыбкой, и ярким стилем одежды. Американские соцсети очень любят публиковать, как Бёрнс менялся от года к году на официальных снимках лиги — там обычный блондинистый парень превращается в некий аналог йети или Чубакки из «Звёздных войн». Впрочем, если бы не регулярные геройства на льду, всё это оставалось бы на втором плане.

Один из лучших атакующих защитников эпохи и обладатель шикарного броска провёл лучшие годы в «Сан-Хосе», лидеры которого ничего не выиграли, а теперь повторяет путь Рэя Бурка, который примерно в таком же возрасте отправился в «Колорадо» за первым перстнем в карьере. Калибр у Брента, пожалуй, поменьше Бурка, но в случае его чемпионства сложно будет найти людей, которые лично за Бёрнса не порадуются.