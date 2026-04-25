«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала

Если первые два раунда плей-офф КХЛ не радовали ни сенсациями, ни хотя бы затяжными сериями, то в полуфиналах уж точно должна быть настоящая заруба. Фавориты тут уже чисто номинальные, как в серии «Локомотива» с «Авангардом», так и в отчётном противостоянии «Металлурга» и «Ак Барса».

«Магнитка» на пути к полуфиналу в пяти матчах справилась с «Сибирью», а затем, также в пяти встречах, разобралась с «Торпедо». «Ак Барс» отдал лишь один матч «Трактору», а минское «Динамо» выбил в четырёх играх.

«Думаю, козыри есть и у «Ак Барса», и у «Металлурга». В этом контексте основным станет тот факт, в каком функциональном состоянии находятся команды. Если кто-то будет подготовлен лучше, то сможет использовать свой козырь. Казань – жёсткость, силовую игру, а Магнитогорск – скорость», — разбирал пару перед стартом серии известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

«Основные факторы игры в плей-офф – это дисциплина, самоотверженность, характер и неуступчивость в каждом моменте. Готовимся к первому матчу, он будет самым важным. Важно серию начать уверенно. Готовимся. Смотрели, разбирали соперника. Обращаем внимание на всё, доносим до ребят. «Металлург» – это быстрая и мастеровитая команда, у которой хороший атакующий потенциал. На это обращали внимание. Но в первую очередь фокус держим на своей игре», — говорил главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин.

С первых же минут встречи было видно, что на «Ак Барсе» недельная пауза не сказалась вообще никак. Гости взяли быка за рога и действовали максимально агрессивно, обрушивая на ворота Смолина одну атаку за другой. Отличный момент создали Дыняк с Кателевским, а вскоре Илья Сафонов открыл счёт, подставив на пятачке клюшку под передачу Митчелла Миллера.

Пока «Магнитка» всё пыталась очухаться и включиться в игру, Дыняк отличным броском увеличил преимущество гостей. Полное доминирование гостей как на табло, так и на льду. Только при счёте 0:2 у «Металлурга» стало получаться выравнивать игру и даже забить гол.

Но шайбу Паливко, впрочем, быстро отменили. Видеобригада казанцев работает в этом плей-офф на 200% — так навскидку уже и не вспомнить, сколько успешных просмотров они инициировали этой весной.

Ближе к перерыву Нэйтан Тодд в контратаке довёл счёт до 3:0 – «Ак Барс» полностью с ходу смял «Металлург», фактически обеспечив результат. Во втором периоде характер игры изменился. И «Ак Барс» стал действовать больше по счёту, и «Магнитка» прибавила в агрессии, хотя в равных составах всё равно мало что выходило – слишком мало пространства давал соперник. Однако, получив большинство, хозяева смогли размочить счёт.

Но следом всё равно прозевали ещё одну контратаку казанцев, и Хмелевски в ближнем бою расправился с Набоковым, который вышел на замену Смолину при счёте 0:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В середине третьего периода «Ак Барс» схватил ещё одно удаление – Разин поменял вратаря на шестого полевого, и этот риск оправдался – Петунин сократил отставание. Но тут же Артём Минулин нивелировал все старания, неаккуратно сыграв клюшкой по носу Яшкину. Казань показала, что большинство у неё тоже работает как часы – Хмелевски оформил дубль.

Для чемпионов регулярки первая встреча полуфинала стала холодным душем, ведь в первых двух раундах они не испытывали таких проблем. Первый матч всегда стоит особняком, на вторую игру команда Разина наверняка выйдет более готовой. Однако и «Ак Барс» уже почувствовал вкус крови. И забрал себе преимущество домашней площадки.