Почему Локомотив и Металлург проиграли стартовые матчи полуфинала плей-офф КХЛ, мнение

Щелчок по носу. Почему «Локомотив» и «Металлург» вчистую проиграли первые матчи?
Максим Макаров
Боб Хартли и Андрей Разин
Ярославцы и магнитогорцы предстали в непривычном виде.

Первые два раунда плей-офф КХЛ прошли необычайно быстро. В этом сезоне поставили антирекорд по матчам на первых двух этапах – их было сыграно всего 58. Больше всего жаль нейтральных зрителей – они рассчитывали на борьбу и сенсации, а получили лишь одну серию больше пяти встреч. А их было сыграно 12.

Но перед полуфинальными сериями появилось мнение из разряда «ложка мёда в цистерне дёгтя». Адепты этой идеи начали утверждать, что таким образом мы получили самые сумасшедшие полуфиналы из возможных. И в этом есть доля правда, причём немалая.

Противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» успело стать своеобразной классикой, а «Локомотив» и «Авангард» после введения перекрёстного плей-офф встречаются каждый год, благодаря чему нажили историю соперничества, которая переносится даже на предсезонные игры.

Однако, несмотря на все огромные ожидания, борьбы в первых матчах полуфинала мы не получили – «Авангард» и «Ак Барс» уверенно разобрались с соперниками, щёлкнув им по носу, и повели в серии. Но почему так случилось? Может быть, есть какие-то общие причины? Есть, о них кратко и поговорим.

Для «Локомотива» и «Металлурга» только сейчас начался плей-офф

«Первые два раунда можно сигареты курить, только в финале конференции начинаешь напрягаться», — сказал Артемий Панарин про плей-офф КХЛ в далёком 2018 году.

Казалось бы, от лиги, на вершине которой стоят два армейских гранда, мы ушли, однако некое чувство дежавю возникло.

Ярославцы в первом раунде встречались со «Спартаком», который, как кажется, навязал борьбу «Локомотиву» и даже заставил понервничать. Но это мираж, ничего не имеющий общего с реальностью. Команда Хартли самостоятельно проваливала отдельные отрезки, однако, когда надо было включиться, делала это совершенно спокойно. Так были выиграны первый, третий и пятый матч.

Во втором раунде «Салават» не оказал даже такого сопротивления – «Локомотив» засушил три встречи из четырёх, пропустив за серию две шайбы. Но и там был виден огромный запас, который ярославцы намеренно не выпячивают. Серия была выиграна спокойно и прагматично.

У «Металлурга» была похожая ситуация – и «Сибирь», и «Торпедо» близко не находятся на уровне магнитогорцев. Новосибирцев команда Разина перемолотила в первых трёх играх, с нижегородцами было то же самое. Да, по одному матчу было проиграно, но там проблемы «лисы» создали сами себе – в Новосибирске психанул Смолин на 5+20 и было загублено много моментов в овертайме, а в Нижнем Новгороде были отданы 2:0 на старте третьего периода.

Что объединяет «Локомотив» и «Металлург»? Они не прочувствовали вкуса плей-офф, им не надо было в полном смысле бороться за полуфинал, потому что соперники были на совершенно ином уровне.

В это же время «Авангард» серьёзно закалился с ЦСКА, а «Ак Барс» прошёл «Трактор», выиграв три овертайма, и сломал хребет системному минскому «Динамо».

Гол в ворота «Металлурга»

Гол в ворота «Металлурга»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Неготовность к системным командам

Выше уже шла речь о том, что «Локомотив» и «Металлург» проваливали отдельные отрезки, однако никто не мог наказать победителей Запада и Востока по итогам регулярного чемпионата. А «Авангард» и «Ак Барс» смогли.

Провалены были примерно одни и те же отрезки. «Локомотив» неплохо начал матч, однако до первого перерыва успел трижды пропустить, но засчитано было всего две шайбы. «Металлург» тоже дал трижды отличиться сопернику.

Василий Пономарёв

Василий Пономарёв

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Проблема в том, что ни «Авангард», ни «Ак Барс» не дали совершенно ничего сделать. «Провалил отрезок – забудь о победе», — прошептали омичи и казанцы.

Об этом же на пресс-конференции сказал и Андрей Разин: «Нельзя так начинать игру, это прокатывало ещё с «Торпедо» и с «Сибирью», когда начинали так первые смены третьего периода, но здесь нас наказали».

«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала
«Ак Барс» смял «Металлург» на старте! Чемпион регулярки проиграл первый матч полуфинала

Нервная игра вратарей

Стоит сразу оговориться, что никто не собирается вешать поражения на Исаева и Смолина, но сыграли они значительно ниже своего уровня. И касается это именно уверенности в себе.

Все привыкли к тому, что Даниил Исаев подтаскивает почти всё, что удаётся создать сопернику, остальную работу на себя забирает пятёрка обороняющихся. «Локомотив» хоть и не был образцом при игре в защите, но просто так человек, только что засушивший три матча из четырёх, четыре шайбы за полчаса не пропускает. Да и по голам Потуральски и Чеккони остались вопросы.

В Магнитогорске спрос со Смолина пониже, чем с Исаева в Ярославле, однако кубок «Металлург» брал два года назад благодаря очень уверенной игре Набокова. Александр первый тест не прошёл и оказался не готов к той бросковой нагрузке, которую «Ак Барс» устроил на первых минутах. Корни пропущенных шайб от Дыняка и Тодда идут оттуда. Хотя канадец ещё и превосходно попал.

