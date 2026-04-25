Щелчок по носу. Почему «Локомотив» и «Металлург» вчистую проиграли первые матчи?

Первые два раунда плей-офф КХЛ прошли необычайно быстро. В этом сезоне поставили антирекорд по матчам на первых двух этапах – их было сыграно всего 58. Больше всего жаль нейтральных зрителей – они рассчитывали на борьбу и сенсации, а получили лишь одну серию больше пяти встреч. А их было сыграно 12.

Но перед полуфинальными сериями появилось мнение из разряда «ложка мёда в цистерне дёгтя». Адепты этой идеи начали утверждать, что таким образом мы получили самые сумасшедшие полуфиналы из возможных. И в этом есть доля правда, причём немалая.

Противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» успело стать своеобразной классикой, а «Локомотив» и «Авангард» после введения перекрёстного плей-офф встречаются каждый год, благодаря чему нажили историю соперничества, которая переносится даже на предсезонные игры.

Однако, несмотря на все огромные ожидания, борьбы в первых матчах полуфинала мы не получили – «Авангард» и «Ак Барс» уверенно разобрались с соперниками, щёлкнув им по носу, и повели в серии. Но почему так случилось? Может быть, есть какие-то общие причины? Есть, о них кратко и поговорим.

Для «Локомотива» и «Металлурга» только сейчас начался плей-офф

«Первые два раунда можно сигареты курить, только в финале конференции начинаешь напрягаться», — сказал Артемий Панарин про плей-офф КХЛ в далёком 2018 году.

Казалось бы, от лиги, на вершине которой стоят два армейских гранда, мы ушли, однако некое чувство дежавю возникло.

Ярославцы в первом раунде встречались со «Спартаком», который, как кажется, навязал борьбу «Локомотиву» и даже заставил понервничать. Но это мираж, ничего не имеющий общего с реальностью. Команда Хартли самостоятельно проваливала отдельные отрезки, однако, когда надо было включиться, делала это совершенно спокойно. Так были выиграны первый, третий и пятый матч.

Во втором раунде «Салават» не оказал даже такого сопротивления – «Локомотив» засушил три встречи из четырёх, пропустив за серию две шайбы. Но и там был виден огромный запас, который ярославцы намеренно не выпячивают. Серия была выиграна спокойно и прагматично.

У «Металлурга» была похожая ситуация – и «Сибирь», и «Торпедо» близко не находятся на уровне магнитогорцев. Новосибирцев команда Разина перемолотила в первых трёх играх, с нижегородцами было то же самое. Да, по одному матчу было проиграно, но там проблемы «лисы» создали сами себе – в Новосибирске психанул Смолин на 5+20 и было загублено много моментов в овертайме, а в Нижнем Новгороде были отданы 2:0 на старте третьего периода.

Что объединяет «Локомотив» и «Металлург»? Они не прочувствовали вкуса плей-офф, им не надо было в полном смысле бороться за полуфинал, потому что соперники были на совершенно ином уровне.

В это же время «Авангард» серьёзно закалился с ЦСКА, а «Ак Барс» прошёл «Трактор», выиграв три овертайма, и сломал хребет системному минскому «Динамо».

Неготовность к системным командам

Выше уже шла речь о том, что «Локомотив» и «Металлург» проваливали отдельные отрезки, однако никто не мог наказать победителей Запада и Востока по итогам регулярного чемпионата. А «Авангард» и «Ак Барс» смогли.

Провалены были примерно одни и те же отрезки. «Локомотив» неплохо начал матч, однако до первого перерыва успел трижды пропустить, но засчитано было всего две шайбы. «Металлург» тоже дал трижды отличиться сопернику.

Проблема в том, что ни «Авангард», ни «Ак Барс» не дали совершенно ничего сделать. «Провалил отрезок – забудь о победе», — прошептали омичи и казанцы.

Об этом же на пресс-конференции сказал и Андрей Разин: «Нельзя так начинать игру, это прокатывало ещё с «Торпедо» и с «Сибирью», когда начинали так первые смены третьего периода, но здесь нас наказали».

Нервная игра вратарей

Стоит сразу оговориться, что никто не собирается вешать поражения на Исаева и Смолина, но сыграли они значительно ниже своего уровня. И касается это именно уверенности в себе.

Все привыкли к тому, что Даниил Исаев подтаскивает почти всё, что удаётся создать сопернику, остальную работу на себя забирает пятёрка обороняющихся. «Локомотив» хоть и не был образцом при игре в защите, но просто так человек, только что засушивший три матча из четырёх, четыре шайбы за полчаса не пропускает. Да и по голам Потуральски и Чеккони остались вопросы.

В Магнитогорске спрос со Смолина пониже, чем с Исаева в Ярославле, однако кубок «Металлург» брал два года назад благодаря очень уверенной игре Набокова. Александр первый тест не прошёл и оказался не готов к той бросковой нагрузке, которую «Ак Барс» устроил на первых минутах. Корни пропущенных шайб от Дыняка и Тодда идут оттуда. Хотя канадец ещё и превосходно попал.