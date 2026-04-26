«Иностранцам легко чувствовать себя в России как дома». Откровения канадца из «Салавата»

Сезон-2025/2026 стал довольно удивительным для канадского нападающего Девина Броссо. 30-летний форвард начинал регулярку в стане одного из главных претендентов на Кубок Гагарина — в московском «Динамо». За бело-голубых Девин отыграл 12 матчей, набрав 5 (4+1) очков, однако уже в середине октября его обменяли в «Салават Юлаев», который на тот момент пребывал на дне таблицы КХЛ.

В итоге, попав в уфимскую команду, Броссо ударно провёл остаток регулярного чемпионата. Канадец забросил 17 шайб и отдал 15 ассистов в 51 встрече, став четвёртым снайпером и шестым бомбардиром юлаевцев. А суммарно за сезон Девин установил новый личный рекорд по количеству очков — 37, попутно почти вплотную приблизившись к рекорду по количеству голов (21 против 23).

Успешная и самоотверженная игра Броссо помогла «Салавату» перевернуть сезон, выйти в плей-офф и даже преодолеть первый раунд. В итоге год для Девина продлился даже дольше, чем для его бывшего клуба!

После завершения сезона для «Салавата» мы качественно поговорили с Броссо и обсудили ряд тем:

— почему не удалось пройти «Локомотив;

— благодаря чему «Салават» сумел перевернуть сезон, который складывался так неудачно;

— почему Девина обменяли из «Динамо» и какие у него сложились отношения с Алексеем Кудашовым;

— может ли Александр Жаровский закрепиться в НХЛ;

— какой на самом деле лидер уфимцев Шелдон Ремпал;

— как Евгений Кузнецов повлиял на «Салават»;

— как канадцу жизнь в России и почему Уфа для него лучше Москвы;

— почему Броссо расцвёл в стане юлаевцев;

— почему он как канадец рад рекордам Александра Овечкина в НХЛ.

Девин Броссо Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«С января и до конца сезона «Салават» был одной из лучших команд в КХЛ»

— Давай начнём с последнего, так сказать, по горячим следам. «Салават» проиграл серию «Локомотиву» со счётом 0-4. Команда играла хорошо, но не смогла забрать ни одного матча. Почему?

— Ты хорошо сказал. Я думаю, команда действительно сыграла хорошо. Мы много и усердно трудились, никогда не вешали нос. Мне кажется, нельзя однозначно определить причину поражения в этой серии. Но если бы мне пришлось назвать что-то конкретное, то, знаешь, нельзя выиграть серию, забив лишь два гола за всё противостояние. Так что это определённо было важнейшим фактором.

«Локомотив» — отличная команда. Мы знаем, что они очень хороши в обороне, играют упорно, у них отличный вратарь. Но мы не смогли найти способы пробить ярославцев во время серии, хотя работали и играли хорошо. Нам также не хватало некоторых важных, ключевых игроков, что делало ситуацию ещё сложнее. Во время серии это разочаровывало ещё сильнее.

Я думаю, что мы играли лучше и были лучшей командой, чем то, о чём говорит результат серии — 0-4. Всё должно было сложиться иначе. Но, опять же, «Локомотив» — отличная команда.

В конце концов, я действительно горжусь всеми парнями в раздевалке за те усилия, что каждый из нас приложил в этой серии.

— Я разговаривал с Алексеем Василевским после четвёртого матча, и он сказал почти то же самое — что гордится всей командой, что ребятам не в чем себя винить. Здорово услышать это от многих игроков «Салавата».

— Можешь спросить любого в команде: игроков, руководство, тренерский штаб, всех, кто является частью уфимской семьи, — и каждый ответит то же самое. Мы на самом деле чувствуем себя семьёй, заботимся друг о друге, у нас прекрасные отношения. Благодаря этому мы работаем друг для друга, трудимся много и усердно. Мы всё это проходим вместе, и это заставляет нас гордиться той командой, которой мы являемся. Любой в команде скажет то же самое, и это действительно здорово.

— Когда ты пришёл в «Салават», команда была худшей в КХЛ. Как ты можешь описать атмосферу, царившую тогда в команде?

— Когда меня обменяли, я был очень рад присоединиться к «Салавату». Слышал много хорошего о команде от ряда игроков. Особенно от Шелдона Ремпала, с которым много разговаривал перед тем, как принять предложение об обмене в «Салават».

Честно говоря, когда я приехал в Уфу, то подумал, что атмосфера в раздевалке и настроение там не такие уж плохие. В тот момент, несмотря на то что в начале сезона мы были одной из худших команд в плане результатов, я не ощущал никакой паники среди игроков. Все понимали, на что мы способны, и все продолжали верить, что мы можем изменить ситуацию, начать выигрывать матчи, стать лучше и выйти в плей-офф в этом сезоне. Это было нашей целью, и мы верили, что всё получится. Просто сосредоточились на том, чтобы становиться лучше каждый день и находить свою игру. На мой взгляд, у нас это получилось в течение года.

Знаешь, у нас уже были отличные игроки, а примерно с Нового года, где-то с января и до конца сезона мы были одной из лучших команд в лиге. Так что было действительно здорово наблюдать за прогрессом, который команда показала с конца октября, когда я приехал сюда, вплоть до конца сезона.

— Согласен. В начале зимы я даже написал статью, пытаясь понять, где мог бы быть «Салават», если бы играл так, как в то время, с самого начала сезона. Уфимцы действительно были бы одной из лучших команд в КХЛ с точки зрения результатов.

— Когда мы одержали несколько побед подряд в ноябре, то начали набирать уверенность. Когда мы поверили, что можем стать лучше, и увидели хорошие результаты, это заставило нас играть ещё лучше. Всё это время мы чувствовали, что можем обыграть кого угодно в лиге. И это то, что мы старались сохранить до конца сезона и в плей-офф.

Особенно когда мы играли с «Автомобилистом» в первом раунде. Мы чувствовали себя уверенно в этой серии. Мы видели многих людей, следящих за КХЛ, журналистов, аналитиков и так далее — мало кто думал, что Уфа выйдет победителем из этой серии. Но все ребята в раздевалке верили в себя, потому что знали, что последние несколько месяцев мы были одной из лучших команд в КХЛ. Поэтому мы были уверены в себе.

— Получается, уверенность и характер — это то, что помогло «Салавату» перевернуть сезон?

— Да, да и ещё раз да.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен прибавить, чтобы в следующем году серьёзно побороться за Кубок Гагарина? Особенно если учесть, что у 21 из 28 хоккеистов заканчиваются контракты.

— Я не знаю, у кого именно заканчиваются контракты, а кто точно остаётся, но надеюсь, что все парни останутся в «Салавате». У нас отличный состав, отличная атмосфера в раздевалке. На мой взгляд, чтобы бороться за кубок, одной из самых важных вещей является наличие отличной атмосферы в раздевалке, парней, которые хотят играть друг за друга, своего рода большая семья. И, знаешь, именно таким в этом сезоне и был «Салават». Кроме того, у нас сильный характер. Так что, думаю, вернувшись в команду, ещё и сумев извлечь побольше опыта из того, что произошло в этом сезоне, став ещё сильнее с точки зрения характера, мы сможем приблизиться к тому, чтобы стать претендентами на кубок в следующем году. Это точно поможет нам. Мы глубоко верим в это.

Так что, надеюсь, многие ребята останутся. Не знаю, планирует ли руководство приобрести ещё нескольких игроков, но вера в себя, наличие хороших хоккеистов и опыт парней, которые играли в плей-офф, которые знают, чего это стоит, знают, какой характер нужно проявить и что нужно положить на алтарь, чтобы бороться за кубок — вот что реально важно. Только после этого ты начинаешь думать, нужно ли добавить ещё какие-то кусочки в этот пазл. Может быть, к нам придут ещё один или два игрока. Посмотрим, что из этого выйдет.

Но, в конце концов, кого бы «Салават» ни подписал, я уверен, ребята верили, что мы можем бороться за кубок в этом году. Так что будет интересно посмотреть, кто останется в команде и какими будут действия руководства в следующем сезоне. Но мы обязательно вернёмся и подготовимся к тому, чтобы побороться за Кубок Гагарина.

«Ремпал — из тех парней, которые любят давление, кому это по душе»

— Как команду изменило возвращение Шелдона Ремпала в октябре?

— Шелдон — особенный игрок, он очень впечатляет. Он привносит в команду нечто, что нравится вообще всем. Ремпал — отличный хоккеист, который добавляет динамики в нашу игру, может забивать, набирать очки, активно помогает атаке. Его возвращение в «Салават» определённо помогло нам. К тому же Шелдон — не только великолепный хоккеист, но и потрясающий человек за пределами льда.

Когда такой отличный игрок, один из лучших в КХЛ, приходит в твою команду, это всегда хорошо, это укрепляет уверенность. Его возвращение стало важным моментом. Приятный бонус, приятное дополнение к тем отличным игрокам, которые уже были в команде.

Шелдон Ремпал с Девином Броссо Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Шелдон был великолепен в регулярном чемпионате, но показалось, что в плей-офф чувствовал себя немного не в своей тарелке, словно ощущал слишком много ответственности. А в решающих матчах и вовсе практически не уходил со льда. Как думаешь, действительно ли Ремпал чувствовал слишком большое давление?

— Нет (смеётся), я так не думаю. Я играл с Шелдоном более шести лет бок о бок в разных командах (с 2013-го по 2016-й они играли за «Нанаимо Клипперс» из BCHL, а с 2016-го по 2018-й — за Университет Кларксона из NCAA. — Прим. «Чемпионата»), а знаю я его лет 10-15. Ремпал — из тех парней, которые любят давление, кому это по душе и кто может показывать хорошую игру в стрессовых ситуациях. Так что не соглашусь.

Шелдон играл потрясно в первом раунде и даже во втором, создавал опасные моменты. Просто, как я уже сказал, «Локомотив» — отличная команда, они великолепно играют в защите, и у них потрясающая система. Поэтому играть с ними было определённо очень сложно. Но Шелдон сделал всё, что мог — как и остальные парни в команде.

Я думаю, он вообще не чувствовал особого давления. Мне кажется, ему это нравится. Все, кто видел его игру в прошлом сезоне и плей-офф, знают, что ему по душе давление и он может добиваться результатов в таких условиях. Ремпал старался изо всех сил, как и все в «Салавате». Наше поражение в серии с «Локомотивом» — это грустный исход для всей команды.

— Для российских болельщиков Ремпал — всё ещё большая загадка. Вы с Шелдоном друзья, поэтому как бы ты мог охарактеризовать его как человека?

— Он замечательный человек. Очень добрый. У него очень большое сердце. Шелдон очень заботится о своих друзьях и одноклубниках, он из тех людей, кто всегда будет рядом, когда это понадобится. А ещё он очень любит конкуренцию, любит побеждать — не только на льду, но и вне его. Например, если мы играем в падел, в карты или во что бы то ни было ещё, Ремпал всегда хочет выиграть, всегда привносит много энергии, веселья.

Таков Шелдон, которого я знаю. Конечно, болельщики и СМИ наблюдают за ним с трибун, за тем, что он показывает на льду, и видят его немного иначе. Но все ребята в команде, включая меня, видят, каким человеком он является. Это настоящий Шелдон.

— Я слышал, что Ремпал — интроверт.

— Да, Шелдон может быть немного застенчивым. Но когда ты узнаешь его поближе, а он почувствует себя немного более комфортно в окружении людей, вот тогда ты увидишь настоящего Ремпала.

Однако он определённо немного более интровертен по отношению к людям, которых он не знает. Тем не менее потом, спустя время, он раскрывается.

«Отсутствие мотивации у Кузнецова? Ничего подобного!»

— Зимой в команду пришёл ещё один мастер — Евгений Кузнецов. Как его переход повлиял на команду?

— Переход Кузи стал замечательным событием для «Салавата»! У него большой опыт, которым он делится с одноклубниками, на его счету огромное количество матчей в НХЛ, ещё и Кубок Стэнли. А ещё он россиянин, который много где побывал, который говорит и на русском, и на английском — такие парни помогают сплотить команду ещё больше.

Кузя — экстраверт, очень весёлый парень, который всегда создаёт отличное настроение в раздевалке. Круто, когда такие отличные и опытные игроки, обладающие массой мастерства, есть в команде. Евгений создавал хорошие моменты и набирал важные очки в течение всего сезона. Так что да, он стал ещё одним крутым парнем в команде. Было приятно узнать, что он присоединился к нам в ходе сезона.

Евгений Кузнецов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Забавно, что лидеры «Салавата» — полные противоположности. Кузнецов — экстраверт, а Ремпал — интроверт.

— (смеётся) Команде нужны люди всех типов, чтобы она была по-настоящему отличной. Так что для «Салавата» всё хорошо сложилось.

— Недавно я был на «ПНХШОУ», так там Кузнецов целых четыре часа — шутка, шутка, интересная история, затем снова шутка. Не могу назвать себя ни экстравертом, ни интровертом, но, смотря на него, поймал себя на мысли: «Боже мой, сколько же в нём энергии!»

— Значит, ты видел настоящего Кузю (улыбается). И вот что реально потрясает: он всегда в хорошем настроении! Всегда болтает со всеми, будь то легионеры, молодёжь, ребята постарше. Со всеми! Он всегда заражает парней своей потрясающей энергией и помогает нам чувствовать себя непринуждённо и комфортно, будь то на льду, в раздевалке, во время похода на ужин, в самолёте — вообще где угодно. Когда Кузя рядом, всегда весело, и я ценю его за это.

— Кузнецов считается одним из самых техничных российских игроков своего поколения. Скажи, он самый техничный хоккеист, с которым ты играл?

— Я играл со многими техничными игроками за свою карьеру, но Кузя — определённо особенный. Очень круто наблюдать за тем, как он читает игру и находит классные моменты, особенно когда играешь с ним в одной команде.

Кузнецов провёл сильную карьеру в НХЛ, сделал много замечательных вещей в «Вашингтоне», так что играть с ним, проводить с ним много времени на льду, да даже следить за ним со скамейки запасных, — это довольно круто. Весело наблюдать за тем, что он даёт «Салавату». И ведь ты реально можешь сказать, что болельщикам это нравится. Они приходят в восторг, когда шайба приходит к Кузе. Всегда очень круто, когда в твоей команде есть такой игрок.

— В последние годы — пару лет в «Вашингтоне», «Каролине», СКА и «Металлурге» — Евгения критиковали за отсутствие мотивации. Что думаешь об этом?

— Я и не знал, что его критиковали за это. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не особо следил за ним в России. Но вот что я могу сказать о Кузе, которого видел лично, когда он приехал в «Салават»: ничего подобного! Он тот, кто всегда заряжает команду энергией, создаёт моменты. Ребята его любят. Кузнецов всегда хочет как лучше, сконцентрирован на игре и сражается, стараясь победить в каждом матче.

Так что я не согласен с мнением, которое ты озвучил. В этом сезоне, когда мы играли бок о бок, я не почувствовал ничего подобного. Кузя был мотивирован. Мне кажется, ему нравятся Уфа, одноклубники, тренеры. Таков Евгений, которого я увидел. Так что было здорово находиться рядом с ним, это точно.

— У Кузнецова заканчивается контракт. Я так понимаю, ты бы хотел, чтобы он остался в «Салавате», верно?

— Да, конечно же, да! Как я уже сказал, с ним очень весело и он способен помочь команде. Опять же, это была отличная сделка для нашей команды. Так что надеюсь, что Кузя останется с нами и в следующем сезоне. Всегда приятно, когда такой парень есть в раздевалке. Евгений делится своим огромным опытом, у него всегда есть хорошие истории. Он великолепный человек и вне льда. Так что, конечно, я надеюсь, что мы увидим Кузнецова снова в зелёной форме.

«Мастерство Жаровского — просто на уровне НХЛ»

— В этом сезоне роль лидеров легла на многих молодых парней «Салавата». Кто больше всего удивил тебя в этом плане?

— Многие молодые ребята показали прогресс и стали лучше. Сейчас, с ходу, я бы назвал Александра Жаровского. Я получил большое удовольствие от его игры. В 18-19 лет делать то, что он делал в этом сезоне в КХЛ… это очень впечатляет.

За прошедший сезон у нас с ним сложилась довольно крепкая дружба. Мы много общаемся, и даже сегодня, когда он ещё в России, а я здесь, в Монреале, мы переписываемся. Александр — отличный парень, он сделал много хорошего для команды в этом году. Это было круто.

Егор Сучков и Александр Жаровский Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Ещё один игрок, который показал себя очень хорошо, — это Егор Сучков. Я был очень рад за него, потому что он замечательный человек. Ему пришлось взять на себя роль, которая требовалась команде, и он справился с ней потрясающе. Егор не только забил много голов и добавил мастерства в нашу атаку, но и продемонстрировал огромное трудолюбие. Он трудился невероятно усердно. А ещё у него отличное катание.

Егор принял роль форварда из верхней топ-6 и справился с ней, играл в меньшинстве, в большинстве. Он очень классный человек, потрясающий молодой парень, так что было действительно приятно видеть, как он добивается больших успехов и проводит потрясающий сезон — лучший в карьере.

Опять же, все наши молодые ребята проделали потрясающую работу. Семён Вязовой — один из лучших парней в лиге. Впечатляет то, каких высот он добился в таком возрасте. Ещё один замечательный человек в нашей команде. У нас с ним сложились прекрасные отношения.

Хей, мы реально могли бы просидеть здесь кучу времени, говоря о каждом молодом парне в «Салавате», потому что каждый показал невероятную игру и выложился на полную. Благодаря ребятам эта команда стала лучшей версией, какую мы только могли создать. Было приятно видеть, как парни прогрессировали на протяжении всего сезона.

— Согласен. К сожалению, за последние 10-20 лет не так много молодых игроков «Салавата» смогли показать себя. Но в этом сезоне некоторые парни действительно сильно спрогрессировали. Это невероятно.

— Я думаю, молодым игрокам дали шанс, и каждый воспользовался им, проделав для «Салавата» замечательную работу, будь то роль лидера или любая другая. Было здорово видеть, как молодые ребята воспользовались возможностью, приняли эту ситуацию и помогли нам одержать ряд важных побед.

— Хотел бы вернуться к Жаровскому. Его очень высоко оценивают в «Монреале». Как думаешь, может ли Александр стать крепким игроком основы «Канадиенс»?

— Да, безусловно. Это особенный игрок. У него есть навыки, которым нельзя научить, он очень умён на льду. Алекс — крупный парень, поэтому может прикрывать шайбу корпусом. Он не боится силовой игры. Его мастерство — просто на уровне НХЛ.

Но самое главное для меня — это то, что Жаровский стремится учиться и усердно работает каждый день. Он всегда пытается стать лучше. Я не удивлюсь, если благодаря этому, его мастерству, интеллекту, катанию — благодаря всем этим элементам однажды увижу его в форме «Монреаля» и он на очень долгое время застолбит за собой место основного игрока «Хабс».

И я как болельщик «Канадиенс» с нетерпением жду этого. Не знаю, когда это случится, но однажды он определённо может стать игроком НХЛ.

— У Жаровского ещё один год по контракту. Как думаешь, что Александру стоит сделать после его окончания — попробовать себя в НХЛ или провести здесь, в России, ещё годик-другой?

— Это будет зависеть от того, насколько он будет доволен своим прогрессом и что будут думать в «Монреале» относительно его развития. Думаю, следующий год будет для него важнейшим.

Очевидно, Алекс — суперважный игрок для «Салавата», он прогрессирует с каждым матчем. Я замечаю это. С каждым днём он становится всё более и более зрелым игроком. Так что, знаешь, нет, я не считаю безумием думать, что после следующего сезона он может быть готов к НХЛ.

Александр Жаровский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Вполне возможно, что Жаровский уедет в НХЛ после следующего сезона. Также возможно, что он захочет остаться в Уфе ещё на год. Не знаю, как всё сложится. Нужно будет посмотреть через год, как он себя чувствует, что думают в «Монреале». Это решение будут принимать только Александр и «Канадиенс».

Но, как я уже сказал, он всегда хочет усердно работать и учиться. Алекс обладает умопомрачительным мастерством, катанием и габаритам. Так что, знаешь, потенциал определённо есть.

«В «Салавате», в Уфе я действительно чувствовал себя как дома»

— В этом сезоне ты побил свой рекорд по количеству очков и практически повторил личный рекорд по количеству голов. Чувствуешь, что за этот год стал ещё сильнее как хоккеист? Или в Уфе просто удалось лучше раскрыть свои лучшие качества?

— Уфа — отличное место для того, чтобы играть в хоккей. Играя за «Салават», я действительно чувствовал себя как дома, это было здорово. Я очень доволен тем, как провёл этот год, это был хороший сезон. Но, конечно, даже если ты провёл качественный год, всегда хочешь попытаться ещё больше помочь команде.

Что касается моих успехов, их бо́льшая часть принадлежит всем моим одноклубникам и тренерскому штабу. Виктор Козлов и его штаб проделывают отличную работу, на высоком уровне занимаются со всеми ребятами в раздевалке. Благодаря им мы чувствуем себя очень комфортно на льду. За Козлова приятно играть.

Как я уже сказал, я стараюсь выходить на лёд в каждом матче и играть на победу. Я просто хочу выигрывать с «Салаватом», поэтому постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде победить в любой встрече — забить гол, создать опасный момент, хитануть кого-нибудь — да что угодно. Я просто хочу играть именно так. Просто играть на победу, биться за парней и тренеров. Такой подход, на мой взгляд, раскрывает лучшие качества хоккеиста и потенциал каждого человека. Я чувствовал это в нынешнем сезоне, и мне было комфортно играть здесь. Приятно провести хороший год. Однако я с нетерпением жду возможности выиграть ещё много матчей с «Салаватом» в следующем сезоне и постараться стать лучше как игрок.

— Мне довелось побывать на третьем и четвёртом матче серии с «Локомотивом». Когда ты забил гол в ворота ярославцев, болельщики и журналисты вокруг просто сходили с ума.

— Я глубоко убеждён, что у «Салавата» лучшие болельщики в лиге. Они очень любят хоккей и очень увлечены им. Мы, игроки, определённо чувствуем это. Мы ощущаем это по всему городу, на арене — вообще везде, где бы мы ни находились. Это очень круто, особенно для меня как для довольно эмоционального игрока. Я люблю привносить эмоции в игру, и мне кажется, что фанаты, видя это, получают от этого удовольствие.

Знаешь, играть в Уфе на самом деле здорово. Это очень-очень-очень крутое, просто отличное место для игры в хоккей. И да, фанаты, журналисты, вообще все вокруг просто потрясающие. Это офигенно.

— Кстати, прошлым летом ты сказал, что тебе нравится Москва. Можешь сравнить её с Уфой?

— Я думаю, это два очень разных города. Москва гораздо больше, у неё гораздо более высокий темп жизни. А Уфа — это город поменьше, но он ощущается больше как одно сообщество, как одна большая семья. Ты гуляешь по Уфе и чувствуешь поддержку болельщиков. Конечно, в Москве я тоже ощущал это, но там это было немного иначе. Всё-таки в Москве аж три команды и такое огромное население.

Опять же, это два очень разных города, и сравнивать их довольно сложно, но я рад, что приехал в Уфу. Здесь хорошие условия для жизни и великолепные болельщики, поэтому я счастлив, что испытал это.

— После одного из матчей серии с «Локомотивом» тренеру Бобу Хартли задали вопрос, какой совет он как франкоканадец мог бы дать тебе, чтобы тебя пригласил «Монреаль». Он ответил, что после плей-офф, может, сумеет что-то посоветовать. В итоге общался ли Хартли с тобой?

— (смеётся) Нет, мы об этом не говорили. Я немного пообщался с Бобом, когда мы стояли в очереди на рукопожатие после серии. Просто сказали друг другу на французском, что это была отличная серия. Я пожелал ему удачи и сказал, что уважаю его за то, кем он является, что уважаю его как тренера. Всегда приятно видеть франкоканадцев в России. Мы немного поговорили об этом, но про «Монреаль» или типа того ничего не было (улыбается).

— Ты хотел бы попробовать свои силы в НХЛ и, например, однажды сыграть за «Монреаль»?

— Тяжело ответить «нет» на этот вопрос. Для того, кто родился и вырос в тех местах, всегда было мечтой сыграть за «Канадиенс», выйти на лёд «Белл-центра» субботним вечером… Да, это определённо было моей мечтой, и это остаётся моей мечтой.

Посмотрим. Время покажет. Но, знаешь, мне нравится играть в России. На данный момент я доволен тем, куда моя карьера меня привела, так что я просто живу и смотрю, что произойдёт дальше. Но да, сыграть за «Монреаль» всегда, с самого детства было моей мечтой.

«Увольнение Кудашова из «Динамо» — это определённо шок»

— Вернёмся к началу сезона. Ты начинал в «Динамо», однако уже в середине октября тебя обменяли. Тебе объяснили, почему приняли такое решение?

— Сложно назвать конкретную причину. «Динамо» — это престижная организация, поэтому я был очень рад пополнить её ряды и попытаться помочь ей выиграть чемпионат. Я приехал в команду, был готов играть и отдавал всего себя в каждом матче. Я мог помочь «Динамо», старался сделать всё возможное, чтобы мы побеждали. Но, думаю, в тот момент в команде не совсем понимали, где я могу им пригодиться, как правильно использовать мои сильные стороны. К тому же у нас было не очень удачное начало сезона. Так что мой обмен — это просто бизнес. Что есть, то есть.

Мне не стоит много говорить об этом, но, конечно, всегда тяжело покидать команду. В «Динамо» собрались отличные, просто отличные ребята, это была действительно классная команда, поэтому было сложно сразу завоевать место в первых звеньях.

Девин Броссо в московском «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так что вот как всё происходило. Конечно, были и другие бизнес-решения. Однако, как я уже сказал, я просто старался выкладываться на полную и быть хорошим одноклубником. Думаю, что, если учитывать те возможности, которые мне предоставили в «Динамо», если учитывать отведённое мне игровое время, мне это удалось. Я просто старался показать свою лучшую игру в тех условиях, в которых я оказался.

С другой стороны, я попал в «Салават», познакомился с замечательными (здесь Девин сказал «great-great-great». — Прим. «Чемпионата») одноклубниками. Я на самом деле счастлив из-за того, как всё вышло, из-за того, где я в итоге оказался, из-за того, что был в силах помочь «Салавату» улучшить игру в ходе сезона и выйти в плей-офф. Было здорово наблюдать за этим. А мы ещё и прошли первый раунд! Так что я абсолютно доволен тем, как всё сложилось.

— Было много слухов о ваших взаимоотношениях с главным тренером Алексеем Кудашовым. Можешь рассказать поподробнее, как у вас складывались отношения с ним? На какой ноте разошлись?

— Думаю, у нас были неплохие отношения. Конечно, мы не особо много общались. Но Кудашов всегда говорил мне, что доволен тем, как я играю, что я хороший одноклубник, что со мной приятно работать, что я усердно тружусь и стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче.

В конце концов, я уважаю любые решения, которые ему пришлось принять. Знаешь, у нас были хорошие отношения, мы уважали друг друга. Кудашов — отличный тренер, так что будет здорово увидеть его в «Автомобилисте» в следующем сезоне.

— Слышал мнение, что Алексей Кудашов — достаточно жёсткий тренер. В то же время о Викторе Козлове говорят как о добром специалисте. Какую разницу ты заметил между ними?

— Я думаю, что они отличаются друг от друга. У каждого тренера своя тактика и свой способ работы с командой. На мой взгляд, у Козлова другой подход, нежели у Кудашова. Он не строгий — это не совсем подходящее слово, в нём больше спокойствия, он больше контролирует ситуацию. Например, если я совершаю ошибку, он знает, что я понимаю, что ошибся.

У каждого тренера — разные способы работы, каждый по-своему обучает игроков. У Козлова и Кудашова эти способы отличаются, но оба подхода великолепны. Эти тренеры добились больших успехов. Ты сам это видишь. Тут вопрос в том, чтобы найти подходящего тренера и подходящую команду. Многие игроки уважают обоих тренеров, я это точно знаю.

Пробыв в Уфе практически весь сезон, я вижу, как сильно все игроки и персонал уважают Виктора, мы готовы в каждом матче выходить на лёд и сражаться за него и весь остальной тренерский штаб. Думаю, это о многом говорит.

— Я слышал, что некоторые игроки едут в «Салават» преимущественно из-за желания поработать с Козловым.

— Думаю, есть такое. Хотя, как я уже сказал, я считаю, что Уфа — отличное место для игры в хоккей, одно из лучших. К тому же здесь одни из лучших болельщиков в лиге, отличная команда, классные ребята, замечательное руководство и тренерский штаб во главе с Виктором.

У нашего штаба отличный тренерский стиль, а Козлов — фантастический тренер. Думаю, ты можешь спросить любого в нашей команде, и каждый ответит точно так же. Тренер очень заботится о своих игроках, знает, как с нами обращаться. Это заставляет нас, хоккеистов, просто хотеть играть за Виктора, за весь тренерский штаб, выкладываться на полную, ведь мы знаем, что у наших тренеров большое сердце, они очень заботятся о нас. Это создаёт очень хорошую атмосферу в раздевалке — знаешь, словно одна большая семья, которая сплачивается перед каждым матчем. Мне кажется, многим ребятам это нравится. Быть такой командой, выходить на лёд и играть, проводить вот так целый сезон — это отличный подход.

Алексей Кудашов и Виктор Козлов Фото: «Чемпионат»

— Ты знаешь, что происходило с «Динамо» после того, как тебя обменяли?

— Конечно, я следил за командой. У меня там остались хорошие друзья, к тому же сложились отличные отношения со всеми, кто там был, от руководства до каждого игрока. Так что да, я следил за «Динамо». Неудачный сезон для команды.

Я думаю, многие ребята чувствовали, что это не лучший сезон для них. Они пережили сложный отрезок и серьёзно перетряхнули состав, когда потерпели много поражений за короткий промежуток времени, а это всегда тяжело для клуба.

Я всегда болел за них — если только «Динамо» не выходило на матч с нами (смеётся). Но да, было тяжело видеть, как бело-голубые вылетели в первом раунде. Я особо не знаю, что происходило внутри команды, но я следил за развитием событий, за тем, как этот сезон проходит для них.

— Тебя шокировало увольнение Кудашова?

— Да. Это всегда шокирует, когда кого-либо из команды обменивают или увольняют. Так что, думаю, эта новость многих шокировала.

Опять же, я не знаю наверняка, почему это произошло. Поэтому сложно комментировать случившееся. Однако это определённо шок, когда кого-либо увольняют или обменивают, особенно из такой команды, как московское «Динамо».

«Люди в России замечательные. Нам, иностранцам, очень легко чувствовать себя здесь как дома»

— Ты играл за московское «Динамо», «Салават», «Амур», «Куньлунь», были матчи по всей стране. Какие города, на твой взгляд, лучшие в России?

— Знаешь, в России много отличных городов, где есть клубы КХЛ. Всегда весело побывать в этих местах, съездить туда с парнями из команды, с тренерским штабом.

Признаюсь, Уфа — номер один. Я здесь живу и играю. За Уфой идут Москва и Санкт-Петербург — потрясающие города, которые здорово посмотреть. Санкт-Петербург — действительно красивый город с речкой в самом центре. Всегда приятно остановиться там, погулять. В Санкт-Петербурге хорошая еда. Казань — тоже красивое место, Екатеринбург — большой и крутой город.

Трудно выбрать одно место, но я бы сказал, что это, наверное, лучшие города в России.

— А как тебе вообще жизнь в России?

— Мне очень нравится жить в России. Я люблю здешнюю культуру. А ещё тут отличная еда, всегда приятно ходить в бани и знакомиться с этой стороной культуры страны.

Знаешь, когда в Канаде меня спрашивают о жизни в России, одно из первых, что я всегда говорю, — это то, что люди здесь замечательные. Они очень гостеприимные, супердобрые. Говорю как человек, приехавший жить в Россию из другой страны. Люди здесь реально очень приветливые, очень милые и дружелюбные, поэтому нам, иностранцам, очень легко адаптироваться здесь и чувствовать себя как дома. Это то, из-за чего я испытываю больше всего уважения к России, то, что делает жизнь здесь великолепной.

Александр Елесин и Девин Броссо Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Какие стереотипы рухнули, когда ты переехал в Россию?

— Первое, что меня удивило, — это в целом еда в России. Я не знал, чего ожидать, у меня не было никаких мыслей на этот счёт. Но то, что российская кухня будет так хороша, — это вообще не первое, о чём ты можешь подумать. Я имею в виду не только русскую национальную еду. В любом ресторане, куда бы ты ни пошёл, обслуживание и еда на высшем уровне. Это первое, что меня удивило. В этом плане здесь всё замечательно.

Когда ты переезжаешь в другую страну — не только в Россию, но и в другие страны Европы, да вообще куда угодно, — ты не знаешь, насколько легко сможешь адаптироваться и почувствовать себя как дома. И, как я уже сказал, в России это сделать довольно легко, люди здесь такие отзывчивые и добрые. На самом деле было очень приятно почувствовать и увидеть это в самом начале моей карьеры в России.

— К слову, о еде. Совсем недавно я впервые попробовал национальную кухню Башкирии — бешбармак, кыстыбый. Это действительно было нечто особенное.

— На самом деле я не скажу названия блюд, но несколько раз мы пробовали местную еду на арене и в местах, куда ходили поесть, — и она реально очень-очень вкусная! Я получаю огромное удовольствие от здешних блюд, когда мы едим на арене или ходим в рестораны.

Мне очень нравится и традиционная русская кухня. На самом деле я большой поклонник борща и огромный сладкоежка. Я очень люблю сырники! Эти два классических блюда русской кухни — мои самые любимые. Однако здесь есть много других блюд, которые я никогда не пробовал до поездки в Россию, но теперь полюбил.

Я всегда говорю, что хочу научиться готовить настоящий русский борщ для своей семьи в Канаде. Посмотрим, получится ли у меня это сделать этим летом!

— Да, борщ — это классно! Особенно со сметаной… Но ладно, вернёмся к хоккею. Чем отличаются Россия и Канада в плане хоккея?

— Меня довольно часто просили сравнить североамериканский хоккей с российским. Я никогда не играл в НХЛ, но выступал в АХЛ и мог бы немного сравнить эту лигу с КХЛ. Я думаю, КХЛ — это очень мастеровитая, быстрая лига. Игроки здесь крайне искусные, умеют хорошо обращаться с шайбой, обладают высокой скоростью и отличными навыками плеймейкера.

Что касается североамериканского хоккея, то там у игроков тоже много мастерства и скорости, но я бы сказал, что в этой лиге больше физической и жёсткой игры, есть определённая, более чёткая система, по которой команды играют. В КХЛ есть несколько команд, которые играют в североамериканском стиле. Ты смотришь, например, на «Северсталь» и видишь, как быстро они двигают шайбу, как быстро они перемещаются. Даже здесь, в «Салавате», мы играем в довольно быстрый хоккей. Так что, думаю, в России играют важную роль мастерство и скорость, в то время как в Северной Америке хоккей немного более силовой и системный.

— Россия — это очень хоккейная страна, а Канада — дом хоккея. Как, на твой взгляд, отличаются хоккейные болельщики в России и в Канаде?

— Здесь тоже есть сходства. Ты верно сказал, в Канаде хоккей — это любовь и почти религия. Болельщики страстно любят его. Как человек, живущий в Монреале, могу сказать это наверняка. Монреальские болельщики суперкрутые. Они безумные, ты всегда чувствуешь ажиотаж в городе во время хоккейного сезона.

Я думаю, что Россия похожа на Канаду в этом плане, здесь болельщики очень любят свои клубы. Опять же, возьму Уфу в качестве примера. Каждый день, когда мы играли там, арена была забита под завязку, болельщики кричали, не жалея глотки, и заводили кричалки. Они великолепны. Так что сходств много.

Я бы сказал, что единственное отличие России — в том, что у болельщиков многих команд есть свои кричалки, которые они скандируют во время и после матчей. Это такая уникальная и очень крутая особенность, которую добавляют сами фанаты и которая нам, хоккеистам, реально нравится. Мы чувствуем энергию российских болельщиков, и для нас это источник силы.

— В прошлом году я был на шестом матче серии «Салавата» со «Спартаком» в «Мегаспорте». Несмотря на то что встреча проходила в Москве, я слышал практически только болельщиков уфимцев.

— (смеётся) Да, наши болельщики здорово проявляют себя на выездах. В каждом городе, где мы играем по всей России, у нас всегда есть несколько болельщиков из числа местных, и они активно поддерживают «Салават».

Некоторые болельщики из Уфы ездят в другие города, чтобы посмотреть наши матчи, на трибунах у нас всегда есть отличная поддержка. Мы, игроки, это ценим, нам это очень нравится. Мы гордимся тем, что играем за Уфу, и видим поддержку, которую получаем по всей России и особенно дома.

«Увидеть, как Ови бьёт ещё один рекорд Гретцки, было бы просто потрясающе»

— В России очень любят Александра Овечкина. О чём ты как канадец думал, когда Ови побил рекорд Уэйна Гретцки? Это же был канадский рекорд.

— О, мне это очень понравилось! Я следил за Ови с тех пор, как он попал в НХЛ. Для нас возможность наблюдать за Алексом в течение всей его карьеры, за тем, как он побил рекорд, была чем-то невероятно крутым! Если ты спросишь любого хоккеиста, он, вероятно, скажет то же самое: рекорд Ови был захватывающим событием. То, что он побил рекорд Гретцки, просто показывает, что хоккей развивается. К тому же Алекс — прирождённый голеадор и просто очень хороший игрок. Наблюдать за ним — нечто потрясающее.

Когда он побил рекорд, это было просто потрясающе, это был особенный момент, который посчастливилось увидеть. Думаю, каждый хоккеист во всём мире, будь он из России, США, Европы или Канады, — каждый был в восторге от этого.

Кстати, я познакомился с Ови летом в Москве, когда играл за «Динамо». Он приезжал к команде, мы видели его, здоровались. Было очень круто познакомиться с ним.

— Получается, ты бы хотел увидеть, как он побьёт ещё один рекорд Гретцки — по количеству голов в НХЛ с учётом плей-офф?

— Да, да, конечно! Любая возможность увидеть, как игрок из нашего поколения бьёт рекорд, присутствовать при этом событии, быть его частью, — это действительно очень круто и захватывающе, в том числе и для хоккейных болельщиков. И, знаешь, хотя я и хоккеист, я всё ещё фанат этой игры. Так что увидеть, как Ови бьёт ещё один рекорд, было бы просто потрясающе.

