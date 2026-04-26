Какой кошмар! Никишин после грубого удара в голову не смог подняться со льда

Серия между «Каролиной» и «Оттавой» была одной из тех, которая могла завершиться в четырёх матчах. Несмотря на то что «сенаторы» не провалили ни одну встречу, каждый раз они оказывались немного слабее оппонента. Во втором матче «Сенаторз» уступили только во втором овертайме, в первом и третьем – неплохо действовали временами, но не могли реализовать шансы.

Вопрос, как заведомый аутсайдер будет отыгрываться с 0-3 у фаворита, нужно было решать тренерскому штабу канадской команды. Чуть позже стало ясно, какой способ предпочла выбрать «Оттава».

Но в первом периоде никаких предпосылок к началу беспредела не было. «Оттава» допустила несколько опасных моментов у своих ворот, однако могла забить и сама – Эллер попал в перекладину.

А вот во втором рвануло, да так, что не поздоровилось многим. Особенно Александру Никишину, которого Тайлер Клевен жёстким и грубым силовым приёмом в голову просто-напросто вырубил. Андрей Свечников тут же вступился за партнёра, не используя даже привычный кодекс чести, который гласит, что лежачих бить нельзя. Андрей прикладывался по находящемуся в горизонтальном положении Клевену с душой.

Через мгновение доктор и два игрока «Каролины» взяли Никишина под руки и начали уводить со льда, и Александр еле держался на ногах, один раз даже завалился на лёд.

В этот момент «Оттава» будто окончательно поняла, что в хоккей «Каролину» она не переиграет, поэтому завершить сезон надо другим способом. Немного погодя игроки «Сенаторз» начали позволять себе грязь иного масштаба – Фёгеле схватил за шею Уокера, а Грейг подъехал и ударил по лицу Шона. А Ткачук жёстко впечатал Холла.

Потом команды всё-таки начали играть в хоккей, в котором результат для «Каролины» сделали всё те же люди – Холл и Стэнковен. Тейлор набирает очки в каждом матче серии, а Логан во всех играх забрасывает по шайбе. Ещё дубль оформил Себастьян Ахо, который оба гола забил в пустые ворота.

Первая серия плей-офф НХЛ окончена! «Каролина» в четырёх матчах прошла «Оттаву» и ждёт победителя серии «Питтсбург» — «Филадельфия».