«Дайте ему по башке!» Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он отменил уже 11 голов подряд

«Ак Барс» выиграл первый матч полуфинальной серии с магнитогорским «Металлургом». В успехе команды Анвара Гатиятулина множество составляющих, но нельзя не отметить и роль отменённой шайбы. В первом периоде хозяева достаточно быстро ответили своим голом на два удачных попадания гостей, однако судьи взятие ворот отменили.

Видеотренер казанцев Кирилл Горнов вовремя заметил положение игры у магнитогорцев перед удачной атакой, сигнализировал Гатиятулину, тот взял тренерский запрос – и шайбу не засчитали. Это уже пятый подряд успешный видеозапрос «Ак Барса» в этом плей-офф, а вместе с регулярным сезоном — 11-й.

Главный арбитр отменяет взятие ворот в КХЛ Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Если какая-то команда возьмёт Кубок Гагарина, Горнов его отменит». «Кириллу Горнову не нужна Таня, чтобы сделать отмену в «Пятёрочке». «Вы можете забить сколько сможете, а мы – отменим столько, сколько захотим». Примерно так прямо сейчас выглядит хоккейный телеграм-канал, где главной звездой и поставщиком ярких мемов стал видеотренер Кирилл Горнов. Ещё бы, человек напрямую влияет на ход матчей и серий плей-офф. Всё началось ещё с первой игры с «Трактором». Челябинцы очень резво начали и явно превосходили Казань по игре. Гол вытекал из логики событий, но «Ак Барс» посчитал, что перед взятием ворот была помеха вратарю – и оказался прав. Гости не смогли конвертировать своё преимущество в цифры на табло, а затем и упустили стартовый матч серии. Дальше – во многом ключевая четвёртая игра. «Трактор» уступает в серии 2-1, впереди – выезд в Казань.

Проигрывать нельзя, да и вновь Челябинск играет лучше. Третий период, счёт 2:2, игра идёт до гола. И вот Сергей Телегин прорывается в зону «Ак Барса» и пробивает вратаря казанцев Максима Арефьева. «Арена-Трактор» безумствует, однако на скамейке гостей спокойствие. Анвар Гатиятулин берёт тренерский запрос, и вновь успешный – Виталий Кравцов сыграл высоко поднятой клюшкой в центре площадки примерно за минуту до гола. Можно долго спорить насчёт того, насколько подобный эпизод реально мог повлиять на ход матча и соответствуют ли такие трактовки правил пресловутому «духу игры», но строго по букве закона такую шайбу нельзя засчитывать. Её и не засчитали. В овертайме «Трактор» забьёт ещё раз, однако там уже сами судьи увидят помеху вратарю. А во второй дополнительной двадцатиминутке уже «Ак Барс» реализует свой момент и поедет закрывать серию в Казань.

Следом жертвой видеозапросов «Ак Барса» стал Минск. «Динамо» здорово включилось во второй игре. Быстрая атака минчан при счёте 1:3 должна была перевернуть ход встречи, но вновь Казань просит судей изучить эпизод на повторах внимательно. Перед тем как Сэм Энас забросил шайбу в ворота Тимура Билялова, было положение "«вне игры – соответственно, гола нет. И хотя «Динамо» затем всё же сравняло счёт и даже вышло вперёд за минуту до конца матча, итоговая победа за «Ак Барсом», и кто знает, как бы всё сложилось без запроса на офсайд с шайбой Энаса. В четвёртой встрече серии, когда поражение для минчан означало уже завершение сезона, спасать клуб из столицы Беларуси принялся Виталий Пинчук. Но сначала сами судьи отменили его первый гол, посчитав, что был удар по шайбе ногой, а затем и второй, уже по запросу «Ак Барса».

Вновь казанцы вовремя заметили положение «вне игры» до взятия ворот – и вместо дубля и равного счёта перед третьим периодом у «Динамо» была «баранка» в графе «заброшенные» и итоговый вылет из Кубка Гагарина. Рискует повторить этот путь теперь и «Металлург» Андрея Разина. «Ак Барс» очень бодро стартовал в Магнитогорске, выдав сумасшедшие первые 10 минут. 2:0 при разнице в бросках 13:1 – это ещё не худший итог. Тем более что подопечные Разина потихоньку начали оправляться от случившегося, Владимир Ткачёв пронёс шайбу через всю площадку и отдал на Данилу Паливко. Тот здорово попал, однако вновь в пылу борьбы многие упустили нарушение правила входа в зону со стороны атакующей команды. Многие, но не лавка «Ак Барса». Успешный видеозапрос, отмена гола, своя заброшенная шайба – и к перерыву вместо бодрых 1:2 у «Металлурга» похоронные 0:3.

А теперь важный технический момент — как в принципе работает система тренерского запроса? У команд в КХЛ есть ровно минута на то, чтобы попросить судей оценить эпизод на нарушение правил. За эти 60 секунд нужно оценить целесообразность запроса, а также сформулировать конкретную причину. Нельзя взять запрос «просто так» – нужно чётко сказать, на что обратить внимание. Цена ошибки – большинство у соперника, ведь ошибочный видеозапрос трактуется как задержка игры и наказывается малым штрафом. Понятное дело, что у главного тренера по ходу матча глаза разбегаются от количества задач, как и у его помощников на лавке. Поэтому у большинства команд за видеоповторы отвечает видеотренер. Он сидит, как правило, на верхних рядах арен. Оттуда лучший обзор, к тому же у него под рукой сразу несколько планов телекамер, своя камера, и есть возможность оперативно просмотреть любой эпизод.

Рекордную серию «Ак Барса» с 11 подряд успешными видеоповторами, шестью в регулярном чемпионате и уже пятью в плей-офф сделал возможным тандем видеотренера Кирилла Горнова и тренера по вбрасываниям Дмитрия Полянчикова. Им помогают новейшие технологии, в распоряжении специалистов сразу 24 камеры с частотой до 120 fps. В случае если Горнов с Полянчиковым видят возможное нарушение правил, они связываются с Гатиятулиным по рации – и уже с лавки Анвар Рафаилович берёт запрос. Горнов работает в клубе с 2012 года. В своё время его пригласил ещё из московского «Динамо» в штаб сборной, а вместе с тем и в Казань Зинэтула Билялетдинов. С тех пор он не покидал Татарстан, пережив и эпоху Дмитрия Квартальнова, и кратковременный отрезок с Олегом Знарком, и сейчас стал важным винтиком штаба Гатиятулина.

«Ак Барс» перед стартом сезона-2025/2026 Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казалось бы, как можно заметить высоко поднятую клюшку в средней зоне за минуту до гола и сообщить главному тренеру об этом за 60 секунд? Но у Горнова с Полянчиковым всё выверено до мелочей, и им хватает чаще всего 30-40 секунд на принятие решения. «Во время игры я смотрю на то, что происходит в зоне, а Дима – на то, что было до входа, – рассказывал Горнов клубному ТВ. – И он увидел, что была высоко поднятая клюшка. Но даже не это было ключевым. Главное, что было после – чтобы игрок «Ак Барса» не коснулся шайбы. Тогда был бы переход хода и гол бы засчитали. Нас 20 секунд по зоне возили, никто шайбы не коснулся. У нас было 45 секунд, чтобы всё просмотреть. Успели». Не помешал Кириллу и Дмитрию даже тот факт, что конкретно в эпизоде с голом «Трактора» у них не было кадра, где всё было бы ясно на 100%.

Горнов подмечает, что риск с видеозапросами есть всегда. Главная задача – оценить степень этого риска и его целесообразность. Разумеется, видеозапросы – далеко не единственный и даже не главный функционал видеотренера. Он собирает материалы по матчу для послематчевого разбора, просматривает игры соперников, чтобы выделить сильные и слабые стороны, выделяет ключевые аспекты. Отметим и Дмитрия Полянчикова. Это молодой и перспективный специалист, который много вкладывает и в свою непосредственную задачу – работу над вбрасываниями. Подходит к ней креативно, настолько, что даже запатентовал собственное изобретение. «Шайбоврос» – специальный тренажёр, с помощью которого можно удобно и быстро тренировать реакцию хоккеистов на точке. Есть у «шайбовброса» и вторичная функция – с его помощью можно подготовить хоккеистов к броскам по шайбе с лёту. «Ак Барс» уже и в этом сезоне забил несколько таких голов – точно не без помощи Полянчикова.

Дмитрий Полянчиков Фото: Пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Кто у них там видеооператоры? – в шутку выдал на пресс-конференции Разин в ответ на вопрос об отменённой шайбе своей команды. – Знаете, всё-таки мы дома играли… Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели ничего сделать!» Мелочей в плей-офф не бывает, и если «Ак Барс» выиграет в этом сезоне Кубок Гагарина, то во многом и за счёт грамотной работы Горнова и Полянчикова.