Ставший ненавистным в России Тардиф уходит из ИИХФ. А кто может его сменить?

Француз оставил о себе плохую память в нашей стране, но не факт, что с его преемником ситуация станет лучше.

Люк Тардиф уходит с поста президента ИИХФ, где он пробыл всего лишь один срок. Это означает, что у международной федерации будет лишь четвёртый президент за 40 лет: Рене Фазель на своём посту пробыл целых 27 лет, а его предшественник Гюнтер Сабецки — 19. Если швейцарец и немец сделали для мирового хоккея очень много, то Тардиф в России в первую очередь запомнится в первую очередь как человек, который отстранил Россию — пусть и на фоне того, что он такой был не один.

Но здесь надо учитывать два важных фактора. Во-первых, в зарубежной сфере даже крайне робкие словесные реверансы Тардифа в сторону России в духе «не всё так однозначно» считывались как ужасные пророссийские действия, за которые его нещадно пинали уже зарубежные СМИ. Во-вторых, офисом федерации рулит генеральный секретарь, который во многом и определяет административную политику — а это финн Матти Нурминен. Такие незаметные администраторы обычно остаются в управлении после любых выборов.

А вот кто будет новым президентом и стоит ли ждать от него разворотов хоккейной политики? Здесь надо учитывать две вещи: во-первых, это вряд ли будет внезапный человек — обычно президентом становится тот, кто уже отработал в руководящих органах ИИХФ несколько лет. Во-вторых (и это негласная политика большинства международных федераций) такие посты редко отдают представителям наций, которые явно доминируют в этом спорте — что и иллюстрируют примеры Тардифа, Фазеля и Сабецки.

Поэтому Павла Буре мы бы на этом посту не увидели — даже если бы политическая обстановка была более благоприятствующей. Однако и других представителей больших наций в Совете это касается — первого вице-президента и бывшего вратаря сборной Чехии Петра Бржизы, вице-президента и опытного канадца Боба Николсона, главы шведской федерации Андерса Ларссона и финна Хейкки Хиетанена. Однако и условно «экзотические» для хоккея страны вряд ли пробьются наверх, поэтому вряд ли шансы есть у вице-президента по Азии Айваза Оморканова из Кыргызстана (тем более ему нет и 30) и польки Марты Завадзкой.

Самым условно «пророссийским» человеком в нынешнем руководстве федерации можно назвать Франца Райндля. Как известно, именно немца и одного из сподвижников Фазеля Россия поддерживала на выборах в 2021-м, но он уступил Тардифу. Уже после 2022-го Райндль даже появлялся на страницах российских медиа с похвальбой в адрес Овечкина — однако в свои 72 года он уже вряд ли будет переизбираться на октябрьском голосовании.

Так что теперь это условное звание переходит к человеку, о котором вы могли и не слышать: к венгерке Сюзанне Кольбенхайер. Она руководит местной федерацией и комитетом ИИХФ по женскому хоккею, раньше она не раз участвовала во московском Всемирном хоккейном форуме и даже играла за сборную ИИХФ на минском Рождественском турнире. Не просто так в последнее время мы слышали разговоры, что Россия могла бы сыграть именно с Венгрией — однако непонятно, что теперь ждать после смены власти в стране.

Можно выделить ещё трёх достаточно опытных кандидатов. Первый — латвиец Виестурс Козиолс, который в своё время помогал заходить в КХЛ рижскому «Динамо», а в последние годы является генсеком местной федерации хоккея. Козиолс регулярно дает комментарии нашим СМИ, и в марте он высказался об отстранении России так: «Есть страны, где ваши ребята даже визы не могут получить, к сожалению. Это реальность. Ну так как мы можем проводить чемпионат мира тогда? Есть, к сожалению, места проведения, где участие сборных России и Беларуси приведёт к беспорядкам, к сожалению».

Второй — швейцарец Рето Раффайнер. Раффайнер провёл 14 сезонов в главной швейцарской лиге, но лишь раз в своей карьере набрал больше 20 очков за сезон. Зато менеджерская карьера Раффайнера была быстрой: сразу после завершения выступлений он стал генеральным менеджером сборных страны всех уровней. При этом в декабре 2017-го Раффайнер приветствовал допуск хоккейной сборной России под нейтральным флагом до олимпийского турнира, в 2021-м принимал участие в прощальном матче Рене Фазеля в Санкт-Петербурге.

Третий и потенциально самый реалистичный — датчанин Хенрик Бах Нильсен, который в 2021-м баллотировался в президенты, проиграл, но получил «утешительный» пост вице-президента по Европе. Пять лет назад датчанин предлагал расширить количество участников ЧМ и помогать малым хоккейным странам за счёт грандов, однако этот популизм не помог получить много голосов. Бах Нильсен уже провёл три полных срока в совете ИИХФ, руководит датской федерацией и сейчас выглядит самым опытным из потенциальных кандидатов. О России и её участии в хоккее сборных после 2022-го он публично не высказывался.

Но в целом ждать резкой смены политики ИИХФ после смены Тардифа вообще сложно. Это происходит хотя бы из-за того, что ИИХФ — это условно самая европоцентричная спортивная организация из тех, что важны России. В отличие от ФИФА или условной ФИБА, где недавно разрешили играть сборным 3х3, там мало стран из Азии, Латинской Америки и Африки, которые настроены нейтрально или благожелательно.

Однако можно надеяться на то, что новый президент будет в целом более решителен в проведении своей политики. Попытки француза понравиться «и нашим, и вашим» привели лишь к тому, что он не понравился решительно никому.