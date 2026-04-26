Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа

Старт серии третьего раунда плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» сложился в пользу омской команды. В первом матче полуфинала Кубка Гагарина – 2026 «ястребы» продемонстрировали отличную игру и одержали уверенную победу со счётом 5:2. Та встреча сложилась персонально крайне неудачным образом для железного первого номера ярославцев Даниила Исаева. Голкипер пропустил четыре шайбы к 32-й минуте матча, после чего был заменён.

Во второй половине встречи место в воротах хозяев занимал Алексей Мельничук. Иронично, что 27-летний Мельничук является обладателем Кубка Гагарина – 2025, но появление на льду в предыдущей игре с «Авангардом» стало для российского голкипера дебютным в плей-офф КХЛ. Всё дело в том, что ранее Алексей во всех кубковых встречах на российском этапе карьеры находился в запасе и ни разу в ходе матча в игру не вступал.

Перед началом сегодняшней встречи не приходилось сомневаться в том, что никто в тренерском штабе «Локомотива» не запаникует и не начнёт метаться с выбором состава. Так и произошло. Исаев ожидаемо вернулся на последний рубеж своей команды, а в заявке ярославцев произошла всего одна перестановка. Да и та – вынужденная: канадский форвард Байрон Фрейз выпал из состава по причине болезни – его заменил Павел Красковский, который в этом плей-офф не играл с 30 марта. Заявка омичей по понятным причинам и вовсе не претерпела изменений.

С первых минут сегодняшнего матча гости бросились добывать вторую подряд победу в Ярославле. На протяжении большей части стартового отрезка хозяева действовали вторым номером, тогда как омичи были заметно активнее. В помощь гостям было и удаление Александра Полунина, который в начале периода получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. «Ястребы» планомерно нагружали Исаева работой, и к 15-й минуте периода их преимущество по броскам в створ было уже трёхкратным (12:4), но забить не получилось.

Зато хозяева использовали свой момент, открыв счёт в матче и впервые в серии сумев выйти вперёд. Защитник Андрей Сергеев получил пас на синей линии, спокойно продвинулся вперёд и зарядил под перекладину: Александр Радулов и Георгий Иванов в борьбе на пятаке закрыли обзор Никите Серебрякову, помешав голкиперу омичей среагировать на бросок – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сразу после заброшенной шайбы на льду возникла массовая стычка с участием абсолютно всех полевых игроков на льду. Главные арбитры встречи Николай Акузовский и Евгений Гамалей не стали разбираться, кто был активнее в выяснении отношений, а кто просто хотел постоять рядом. Рефери выписали двухминутные удаления всем 10 полевым игрокам, отправив в штрафные боксы по две пятёрки хоккеистов с каждой стороны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Гол Сергеева остался единственным в стартовой двадцатиминутке, в результате чего омская команда впервые в этом плей-офф проиграла первый период. До этого в активе команды Ги Буше было семь побед при четырёх ничейных результатах. В середине второго периода страсти на льду вспыхнули с новой силой. Причём на сей раз в инциденте принимали участие даже те игроки, которые находились на скамейке. Собственно, именно обстоятельство и стало причиной того, что после очередного массового выяснения отношений игра была остановлена практически на 20 минут.

Столько времени судьи сначала изучали видеопросмотр произошедшего момента, а затем пытались объяснять представителям команд вынесенные решения. В общей сложности в штрафной бокс отправились больше 10 хоккеистов, а для защитника хозяев Алексея Береглазова и форварда гостей Кирилла Долженкова матч на этом и вовсе оказался завершён – они получили удаления до конца встречи. В общей сложности за этот момент две команды получили 106 минут штрафа.

«Думаю, что такая большая задержка во втором периоде связана с тем, что судьи долго смотрели повтор и разбирались, кто вышел с обеих скамеек на лёд во время конфликта. Что касается самой ситуации, то в любой игре такое может случиться», – прокомментировал момент известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Когда же игра наконец возобновилась, хозяева получили ещё одно удаление и лишились того большинства, которое было в их активе по итогам массовой стычки. Однако после нарушения правил со стороны Рихарда Паника игра продолжилась в формате «четыре на четыре», и гости быстро сравняли счёт: Исаев словно замёрз за время безумной паузы и пропустил наброс от синей линии в исполнении Василия Пономарёва. Константин Окулов поборолся у борта и сделал пас на синюю линию, Пономарёв обработал шайбу и точно бросил в ближний угол – 1:1.

Удаление Паника обернулось для «Локомотива» грандиозными проблемами. Мало того, что омичи успели сравнять в равных составах, так следом они отличились уже в остатке своего большинства, которое как раз и выросло из той самой роковой ошибки словака. «Ястребы» заперли соперника в зоне, капитан гостей Дамир Шарипзянов приложился от синей линии — и шайба после рикошета влетела в сетку – 1:2. Два гола «Авангарда» разделили всего 68 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Под занавес второго периода количество штрафного времени могло увеличиться ещё сильнее. Арбитры даже взяли видеоповтор, чтобы определить, наносил ли защитник «Локомотива» Рушан Рафиков колющий удар сопернику. Лидер ярославской обороны в этом моменте мог получить пятиминутный штраф, но после изучения повтора арбитры определили, что был игровой эпизод. Казалось, что второй период в Ярославле не закончится никогда, но спустя 61 минуту сирена о завершении отрезка наконец прозвучала.

Начало третьего периода ознаменовалось очередным удалением. Во второй игре полуфинала Кубка Гагарина оставалось всё меньше игроков, не совершавших экскурсий в штрафной бокс. Теперь правила нарушил Михаил Гуляев, однако своим большинством хозяева не воспользовались. Отбившись в меньшинстве, в скором времени теперь уже гости получили большинство, причём сразу четырёхминутное – защитник хозяев Александр Елесин был наказан за удар головой.

Следом нарушил правила ещё один игрок ярославской обороны – Рушан Рафиков составил компанию партнёру в боксе для штрафников. Главный тренер «Авангарда» моментально среагировал на сложившуюся ситуацию и взял тайм-аут, ведь в распоряжении его игроков было 80 секунд на игру «пять на три». И таким шансом гости воспользовались: цели достиг идеальный бросок от Эндрю Потуральски – 1:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Количество штрафа продолжало расти как на дрожжах. Удаление Джозефа Чеккони давало хозяевам последний шанс зацепиться за эту игру, но спецбригады железнодорожников пока что вчистую проигрывают свою дуэль соперникам. «Локомотив» не использовал и это большинство, после чего «Авангард» хладнокровно довёл дело до второй подряд победы в Ярославле.

68-секундный интервал во втором периоде, в течение которого омичи забросили две шайбы подряд, оказался ключевым моментом во всей игре. Общими усилиями на двоих команды набрали 144 минут штрафа, выдав один из самых грубых матчей в истории КХЛ на этой стадии турнира. Теперь серия перебирается в Омск, где в теории у «Авангарда» теперь есть шанс даже на завершение полуфинала плей-офф. Посмотрим, сумеет ли действующий чемпион КХЛ найти выход из столь неприятного для себя положения.