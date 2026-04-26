Эмоции сгубили «Локомотив» во второй игре полуфинала. Ярославль не остановился вовремя

После первой игры полуфинала Кубка Гагарина многие справедливо отметили, что «Локомотив» был весьма пассивен, а дающий энергию любой команде, за которую выступает, Александр Радулов — скромен и незаметен. Через день ярославцы сделали выводы, в том числе и неувядающий 39-летний лидер «Локомотива».

Повторный домашний матч с «Авангардом» хозяева льда начали с правильными эмоциями, прибавив и в интенсивности борьбы, и в агрессии. Вспомнили и про трэш-ток — обязательный атрибут плей-офф. Цель словесных провокаций «Локомотивом» тоже была выбрана верно — голкипер омичей Никита Серебряков. Далеко не нордического характера вратарь, вывести которого из себя не так уж сложно. Эту дорожку проложил ещё год назад Егор Сурин, постоянно беседовавший с Серебряковым на не самые приятные вратарю темы. В первом раунде, где соперником «Авангарда» был «Нефтехимик», психологическое воздействие на вратаря регулярно оказывал Андрей Белозёров, несколько раз высказывавший что-то Серебрякову сразу после голов нижнекамцев. Сегодня трюк Белозёрова повторил Радулов: после гола Андрея Сергеева, открывшего счёт во встрече, лидер «Локомотива» не поехал праздновать шайбу с партнёрами, а наклонился к Серебрякову и начал что-то ему яростно говорить. Разумеется, на Радулова сразу же накинулся игрок «Авангарда», полетел на форварда ярославцев и сам голкипер, и в результате началась заварушка, по итогам которой на скамейках штрафников соперников оказалось по пятёрке хоккеистов. Редчайший момент в хоккее.

Тут эмоции «Локомотиву» помогли. Забили гол, выбесили соперника и, что важно, его вратаря. Затем ярославцы в целом контролировали игру, а во втором периоде провели длинную позиционную атаку с наложением смен, сильно вымотали пятёрку «Авангарда», не имевшую возможности смениться, и были близки ко второй шайбе. Но потом произошёл эпизод, спровоцировавший новую масштабную потасовку, а затем и беспрецедентную паузу длиной в почти двадцать минут.

Итак, что случилось? 27-я минута матча, «Локомотив» проводит ту самую затяжную атаку. «Авангарду» удаётся вывести шайбу из своей зоны, но лишь в средний периметр и без установления контроля, так что ярославцы собираются организовать новое наступление на изрядно уставшего соперника. В это время на пятачке в едином клубке сплетаются Радулов и защитник «ястребов» Максим Лажуа. Третьим в это единоборство лезет ловушкой Серебряков, которого явно раздражает поведение Радулова в матче. Арбитры разлепляют полевых, игра продолжается, но тут Лажуа, потерявший в борьбе шлем, видимо, забывшись (или не поняв, что игра не остановилась), начинает надевать его обратно прямо на льду. Делать этого нельзя — игрок без шлема должен незамедлительно покинуть площадку. В итоге Лажуа получает справедливое удаление за незаконное снаряжение. «Локомотив» получает большинство.

И вот здесь ярославцы не смогли вовремя остановиться, притушить эмоции, включить хладнокровие. Сразу после свистка судьи к Серебрякову, который уже тоже раздражает своим поведением игроков «Локомотива», направляется Сурин, пытается что-то сказать голкиперу, на его защиту, разумеется, поспевают хоккеисты «Авангарда». Дальше — больше. Во время начавшейся коммерческой паузы Серебряков едет на свою скамейку (дальнюю во втором периоде), на его пути возникает Алексей Береглазов, тоже имеющий что сказать вратарю «Авангарда». При этом Береглазова не было на льду в предыдущей смене, что дало позднее арбитрам повод выписать защитнику «Локомотива» штраф за покидание скамейки — 20 дисциплинарных минут, то есть до конца игры. Наказывать Береглазова, конечно, вылетают игроки «Авангарда» уже со своей скамейки, начинается новая толкотня, пауза затягивается надолго.

Действия Сурина и Береглазова выглядят излишеством. Если бы игроки «Локомотива» не поехали разбираться с Серебряковым (понимая последствия наезда на вратаря соперника), то ярославцы после коммерческого тайм-аута просто получили бы большинство. В результате же после возобновления игры Ярославль и так вышел в формате «пять на четыре», но, во-первых, прошла огромная пауза, за время которой хоккеисты остыли, потеряли тонус. А во-вторых, на скамейке штрафников оказались важные для большинства «Локомотива» исполнители – Радулов, Сурин, Мартин Гернат.

«Авангард», конечно, тоже одномоментно лишился сразу пятерых защитников и важных «меньшевиков», но для Омска эта пауза была важна, чтобы сбить ход игры, в которой «Локомотив» всё навязчивее диктовал свои условия. И ярославцам должно быть невероятно обидно, что эту самую паузу они организовали своими руками из-за излишней несдержанности.

Итог же и вовсе оказался максимально печальным для «Локомотива». Хозяева льда не только не реализовали большинство, но и вскоре удаление схватил Рихард Паник, а «Авангард» в течение минуты с небольшим перевернул игру, забив как в формате «четыре на четыре», так и реализовав численное преимущество. «Локомотив» за время простоя, пока судьи определялись с количеством штрафных минут, как будто растерял самого себя образца начала матча и вернулся в состояние прошлой игры, когда нужно было догонять «Авангард». И снова сделать это ярославцам не удалось. При этом после той самой стычки Радулов и остальные хоккеисты «Локомотива» моментально успокоились, как будто из них выпустили весь воздух, и это тоже не лучшим образом сказалось на попытках отыграться.

Очевидно, «Локомотив», пассивно сыгравший два дня назад на фоне не самых эмоционально сложных серий двух первых раундов, сегодня с эмоциями переборщил. «Авангард» проявил стойкость, выдержал психологическое давление, да ещё и оказался в выигрыше. Теперь счёт в серии 0-2, и она отправляется в Омск. Впрочем, «Локомотив» — опытная команда с опытным тренером. Пустить эмоции в нужное русло она точно способна, равно как и найти баланс в их использовании. Это сражение продолжается.