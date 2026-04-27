«У меня к себе вопросов минимум». Интервью со звёздным вратарём ХК «Сочи» Самсоновым

С подачи легенды «Ак Барса» Даниса Зарипова в КХЛ появилась интересная традиция. Параллельно с матчами основных команд в борьбе за Кубок Гагарина встречаются ветеранские составы. Сначала мы видели противостояние звёзд Казани и Челябинска прошлых лет, а в Магнитогорске Зарипов вместе со своей командой Республики Татарстан встретился с ветеранами «Металлурга».

Дома магнитогорцам удалось позвать практически всех, кто был доступен. До последнего все были уверены, что на лёд выйдут даже спортивный директор Евгений Бирюков и главный тренер Андрей Разин, но они всё же остались у бортика. А вот Илья Самсонов, на секундочку, ещё действующий хоккеист на контракте с ХК «Сочи», отыграл 30 минут.

В интервью «Чемпионату» Самсонов рассказал о том, как получил приглашение на такой необычный матч, чем он сейчас занимается и что его ждёт в будущем. Спойлер: далеко не факт, что мы увидим Илью в составе «леопардов».

Илья Самсонов и Василий Кошечкин на матче легенд «Ак Барса» и «Металлурга» Фото: ХК «Металлург»

«В плане самоотдачи у меня к себе нет вопросов, отдавался полностью, всё в порядке»

– Как вы получили приглашение на матч легенд?

– Мне позвонил Василий Кошечкин, я был в это время в Сочи, буквально ехал в аэропорт. Он позвонил мне, спросил, не хочу ли сыграть. Я ему отвечаю, что в целом не против, но у меня даже формы с собой нет. Он сказал: если успеешь, заезжай, буду рад.

– И как вам атмосфера таких игр?

– Настроение шикарное. Как встреча старых друзей. Всё равно тяжело бывает найти время, возможность, собраться всем в одном месте в одно время. А атмосфера в общей раздевалке всегда такая тёплая, прекрасная. Соскучился по многим ребятам.

– Не чувствуете себя неловко? Вы всё ещё действующий хоккеист, а вокруг вас ветераны хоккея.

– Нет, всё нормально, как уже говорил, это встреча старых друзей, на уровень игры не обращаю внимания. Да и я сам уже месяц как не катался, клюшку в руках не держал, в принципе, сейчас время для семьи скорее, для здоровья, физическое состояние подтянуть, с семьёй побыть. Так что мы сейчас все на одном уровне.

Матч легенд «Ак Барса» и «Металлурга» Фото: ХК «Металлург»

– Сезон у «Сочи» давно закончился. Сейчас вас всех распустили, вы отдыхаете?

– Нет, мы прилетали в Сочи 6 апреля, у нас были мини-сборы, немного потренировались, скорее восстановительная такая работа была, прийти в себя немножко. Ребятам пошли навстречу в команде, процедуры проводили, которые нужны после тяжёлого сезона.

К весне у всех есть какие-то сложности, травмы, микротравмы. Важно вовремя всё это отслеживать, с этим работать, чтобы потом не было уже никаких проблем. На это тоже нужно время.

– Не всё получилось у вас в «Сочи», для себя уже провели определённый анализ, что пошло не так? Причины больше ментальные или физические были?

– Не знаю, у меня всё хорошо. Если взглянуть на статистику, то пока я играл, даже после перерыва в полгода, никаких проблем. Всё в порядке было, я считаю, что к себе у меня точно не должно быть вопросов. В плане самоотдачи, результата – выходил, отдавался полностью в матчах, в играх. Поэтому у меня к себе вопросов минимум.

– Физически себя чувствуете сейчас стабильно?

– Сейчас уже более-менее. Хорошие доктора у нас, работаем, проводим восстановительные процедуры. 1 мая стартует тяжёлая предсезонка такая, начинаем работать плотно.

Илья Самсонов в «Сочи» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– У вас по контракту ещё год в «Сочи». Всё по плану, остаётесь в команде?

– Там есть немного подводных камней, пока что не могу о них говорить. Не для прессы.

– Лично у вас есть желание остаться в клубе? Или хотите побороться за Кубок Гагарина в другом месте?

– Есть определённые трудности, не могу вдаваться в подробности, не буду сейчас о них говорить.

«В межсезонье для меня хоккея не существует: двое детей, не скучаю»

– Следите за серией «Ак Барса» и «Металлурга»? За плей-офф?

– Первый матч серии смотрел, был на арене, смотрел всю игру.

– Болели за «Металлург»?

– Разумеется, а за кого ещё? Это моя родная команда. Всегда за «Металлург».

– На ваш взгляд, что пошло не так у подопечных Андрея Разина?

– Такое случается. «Ак Барс» очень здорово и бодро начал, Андрей Владимирович верно подметил: наша команда плохо провела первый период, который стал в итоге и ключевым. Ничего страшного, такое бывает.

Это только первая игра, семь дней перерыва были, всё-таки это сказывается. Я думал, что мы сможем переломить эту ситуацию, кто знает, засчитали бы ту шайбу, когда сделали счёт 2:1, может, игра бы потом куда-то в другую сторону и развернулась, в нашу сторону.

– Удалось пообщаться после матча с Александром Смолиным? Поддержать его как коллега по амплуа?

– Нет, я здесь был минимум времени, практически никого не видел, только с Василием Кошечкиным пообщался.

– Андрей Разин сказал после игры на пресс-конференции, что люди, которые хотя бы раз держали в руках вратарский блин и ловушку, никогда не будут предъявлять претензии Смолину за третий гол «Ак Барса». Вы согласны с тем, что ошибки Смолина в эпизоде с шайбой Тодда не было?

– Всякое бывает, если бы не Смолин, глядя на то, как мы действовали в первом периоде, «Ак Барс» легко забил бы и пять-шесть голов, на самом деле. Саша молодец, хорошо играл, на мой взгляд. Ему бы немного спокойствия, всё будет в порядке, он проводит хороший плей-офф. И удачи в дальнейшем по серии, она только начинается.

– За кем ещё следите в этом плей-офф? Кто импонирует своими действиями из вратарей?

– Я вчера посмотрел первую игру во всём плей-офф. Даже «Металлург» не смотрел. Для меня хоккея в межсезонье не существует, когда я свой сезон заканчиваю.

Александр Смолин в первом матче полуфинальной серии с «Ак Барсом» Фото: ХК «Металлург»

– Неужели даже НХЛ не смотрите?

– Нет, банально нет времени.

– Чем занимаетесь тогда в межсезонье?

– Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда, дел много.

– То есть сейчас для вас ключевое – домашний быт?

– Именно. Отцовские обязанности. Стараюсь больше проводить времени с семьёй, ценить эти моменты. Сейчас вот шашлыки будем делать, много готовить начал. Интересно даже, много новых блюд для себя открыл, развиваюсь и в этом направлении.

– Есть коронное блюдо от Ильи Самсонова?

– Коронного пока нет, только изучаю. Не нашёл коронного, как будет – сообщу и всех приглашу.

Илья Самсонов с болельщиками в Магнитогорске Фото: ХК «Металлург»

– Находите время что-то посмотреть, почитать?

– Так как маленькие дети – мы больше по мультфильмам. А так бывает, что с женой, когда есть время, что-нибудь включим. Однако не сериалы и фильмы, а скорее какие-то познавательные видео в интернете.

Про путешествия интересно смотреть, и сами много путешествовали, в разных странах побывали. Но цели всегда можно найти, много уже где были, однако много где и не были, ещё есть страны, которые хотелось бы посетить. В том числе планы на отпуск продумываем.