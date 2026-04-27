Сезон НХЛ для Панарина окончен! А «Лос-Анджелес» не смог красиво проводить легенду

У «Лос-Анджелеса» были шансы повести серию с «Колорадо» в другом направлении как минимум один раз – «короли» смогли добраться до овертайма во второй игре, при этом едва не одержав победу в основное время. Однако тогда калифорнийцам не хватило каких-то трёх с половиной минут.

«Эвеланш» как более мастеровитая команда смогли подвести соперника на грань вылета за минимальное количество матчей – подопечные Джареда Беднара приехали в гости к «Кингз» и смогли оказаться сильнее в первой встрече на их арене. А потому в четвёртой игре серии мы могли увидеть второй свип этого плей-офф – первый днём ранее совершила «Каролина».

Для «Лос-Анджелеса» этим матчем могло закончиться не только участие в этом розыгрыше Кубка Стэнли, но и целая эпоха – Анже Копитар уже давно объявил об уходе из хоккея после этого сезона, и негативный финал серии с «Колорадо» одновременно означал бы финал его пути в составе «королей», в составе которых он стал обладателем двух чемпионских титулов и лучшим бомбардиром в истории франшизы.

В своём последнем плей-офф 38-летний словенец, как и его команда, до сих пор был не особо успешен – за первые три игры он не смог набрать очков и вдобавок заработал «-4» в графе «полезность». Согласитесь, далеко не самый красивый конец славной истории длиной в 20 лет.

Лидер «лавин» и новоиспечённый обладатель приза имени Мориса Ришара Натан Маккиннон пока тоже был не очень-то заметен – «+2» и только одно результативное действие, которым стал ассист в первом матче серии.

Но в четвёртой игре лучший снайпер регулярного сезона наконец-то сказал своё слово и в плей-офф – канадец смог реализовать первое же большинство своей команды, в касание замкнув передачу Назема Кадри. Антон Форсберг едва не совершил очередной сейв, однако шайба проскользнула через его амуницию и заползла за линию.

Ещё ближе конец карьеры для Копитара приблизил Кейл Макар. В его активе уже была заброшенная шайба в предыдущей встрече, и в начале второго периода он стал автором ещё одной. Практически всю работу в этом эпизоде защитник «Колорадо» сделал самостоятельно — без особых проблем обыграл Тэйлора Уорда и неотразимо бросил прямо под ловушку Форсбергу.

Впрочем, сдаваться просто так «Лос-Анджелес» не собирался — одну шайбу хозяева отыграли ещё до второго перерыва. Копитар, пусть и не получил баллов за результативные действия, сыграл в этом голе довольно важную роль — именно он на пятаке блокировал обзор Скотту Уэджвуду.

Но непосредственными героями всё-таки стали другие хоккеисты — оказавшийся по ходу второй двадцатиминутки вместо Артемия Панарина в первом звене калифорнийцев Алекс Лаферрье смог сохранить владение для своей команды, Адриан Кемпе выдал пас под бросок Джоэлю Эдмундсону, а защитник после небольшой обработки сократил отставание «королей» до минимума.

Возродившиеся надежды болельщиков «Кингз» были окончательно разрушены к середине третьего периода. С интервалом в 2 минуты и 48 секунд гости смогли ещё два раза поразить ворота Форсберга. Первый из этих двух ударов совершил автор победной шайбы в овертайме второго матча серии Николя Руа.

«Лос-Анджелес» тут же получил право на розыгрыш большинства, но воспользоваться численным преимуществом не сумел. А всего через полминуты после выхода Брока Нельсона из штрафного бокса Девон Тэйвз снял все вопросы о победителе как этой встречи, так и всей серии.

Да, у «королей» были время и возможности отыграться, но их оппоненты без особых проблем подавляли любые попытки подобраться ближе. Режиссёры трансляции стали всё чаще показывать сидящего на лавке Копитара, который продолжал подбадривать одноклубников, но, кажется, прекрасно всё понимал.

Он находился на льду во время гола Нельсона, а затем и в тот момент, когда Маккиннон оформил дубль — канадец поразил уже пустые ворота за пять с половиной минут до конца — к тому моменту не осталось никаких сомнений — матча, серии и карьеры Анже Копитара.

Проводить свою легенду красиво «Лос-Анджелес» не смог — «Колорадо» забрал победу 5:1 в этой игре и 4-0 во всём противостоянии. Для «Кингз», Артемия Панарина и Андрея Кузьменко, который не попал в состав на последнюю игру, сезон официально окончен. А Анже Копитара мы благодарим за отличную карьеру.