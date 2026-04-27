Монреаль – Тампа – 2:3, видео, голы, обзор четвёртого матча первого раунда плей-офф НХЛ, 27 апреля 2026 года

Кучеров сравнялся с великим Ягром! И двумя гениальными передачами принёс победу «Тампе»
Елена Кузнецова
Никита Кучеров и Брэндон Хагель
«Молнии» совершили камбэк с 0:2 и сравняли счёт в серии.

«Тампа» хотя и считалась фаворитом серии с «Монреалем», но в первых трёх матчах испытывала серьёзные проблемы с молодым и амбициозным соперником. Никита Кучеров и Брэйден Пойнт по большей части не были похожи сами на себя, меньшинство поначалу хромало на обе ноги, а единственную победу «молнии» выгрызли с большим трудом. Четвёртый матч был невероятно важен – возвращаться домой при счёте 1-3 было опасно.

Джон Купер решил объединить Кучерова и Пойнта с Брэндоном Хагелем, который шикарно начал серию, забивая во всех матчах. И это в итоге сыграло решающую роль. Хотя «Тампа» сегодня вновь загнала себя в угол, из которого пришлось героически выбираться. После безголевого первого периода «Монреаль» дважды забил в середине второго. Первая шайба получилась курьёзной – Захари Болдюк в контратаке, с висящим на плечах Рэддишем пытался нанести бросок одной рукой. Василевский сыграл клюшкой, однако шайба срикошетила от игрока «Монреаля» и проскользнула в сетку. Вскоре Коул Кофилд в большинстве замкнул прострел на пятачке, сделав счёт 2:0.

Поворотным моментом для «молний», по их собственным признаниям после матча, стал сокрушительный силовой приём Макса Крозье на Юрае Слафковски в центре площадки в концовке второго периода. Это завело скамейку гостей. «Он попал в точку по таймингу. Вся скамейка вскочила со своих мест», — отметил Купер.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Болдюк (Гуле, Тексье) – 30:06     2:0 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 33:29 (pp)     2:1 Гюнцель (Мозер, Рэддиш) – 39:06     2:2 Хагель (Кучеров, Гюнцель) – 41:40 (pp)     2:3 Хагель (Кучеров, Мозер) – 55:07    

На этом эмоциональном подъёме «молнии» отыграли одну шайбу до перерыва благодаря усилиям Джейка Гюнцеля, а сразу после него сравняли счёт. Кучеров вычертил идеальную передачу на подставление Хагелю в большинстве. Канадец забил в четвёртом матче подряд и повторил рекорд «Тампы» по длительности голевой серии в плей-офф, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом и Венсаном Лекавалье.

До овертайма дело на этот раз не дошло – ещё одна гениальная передача Кучерова за пять минут до финальной сирены обеспечила «Тампе» победу. Никита набросил на ворота от борта, как будто специально сыграв, как в бильярде, — шайба отскочила в сетку от корпуса Хагеля.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин вышел на 10-е место по голевым передачам в плей-офф НХЛ (123), сравнявшись с великим Яромиром Ягром. И в очередной раз подтвердил, что после поражений в матче плей-офф всегда повышает свой уровень. В таких ситуациях он набрал за карьеру 80 очков, и впереди него только четыре игрока – Марк Мессье (83 очка в матчах, следовавших за поражением), Дуг Гилмор (93) и Уэйн Гретцки (111).

«Тампа» сравняла счёт, и теперь это серия до двух побед.

