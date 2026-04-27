Уникальная «Магнитка» и битва титанов в полуфиналах. Что происходит в плей-офф ВХЛ

Сегодня, 27 апреля, стартуют полуфинальные серии во второй по силе лиге российского хоккея — ВХЛ. После завершения регулярного чемпионата мы рассказывали, что происходит в этом интересном и очень самобытном турнире, теперь же пора поговорить и о плей-офф. Вопреки ожиданиям, которые были основаны на опыте прошлых лет, розыгрыш Кубка чемпионов России — 2026 получается совсем пресным на сенсации и неожиданные результаты. Четвёрка лучших команд регулярного чемпионата в полном составе вышла в полуфинал плей-офф, однако назвать однозначного фаворита всё-таки тяжело.

Быстрый вылет чемпиона, странные дела в Новокузнецке, исторический успех «Омских Крыльев»

Год назад чемпионом России во многом сенсационно стал фарм-клуб «Торпедо» – «Торпедо-Горький». Нижегородцы тогда в плей-офф усилились игроками КХЛ и сумели дойти до самого конца, обыграв в финале воскресенский «Химик». На волне такого слегка читерского успеха в ВХЛ летом подредактировали регламент: теперь на помощь команде в плей-офф разрешено спускать лишь тех игроков на двусторонних контрактах, кто провёл в ВХЛ минимум половину регулярки.

Не факт, что именно это стало причиной провала действующего чемпиона, однако полномочия «Торпедо-Горький» сложило очень быстро. В четырёх матчах первого раунда нижегородцы проиграли «Магнитке» и выбыли из борьбы за защиту титула. Впрочем, надо понимать, что «Торпедо-Горький» — это команда без самостоятельных амбиций. В чистом виде фарм-клуб, решающий задачу по подготовке кадров для «Торпедо» в КХЛ, а не по борьбе за трофеи. В прошлом сезоне всё удачно сошлось, в этом — картина была иная, так что быстрый вылет не стал сенсацией. Сейчас же и вовсе фарм-клуб в Нижнем Новгороде могут распустить: по словам генерального менеджера «Торпедо» Евгения Забуги, расходы на содержание «Торпедо-Горький» растут, при этом было значительно сокращено число хоккеистов на двусторонних контрактах, которых можно использовать и в ВХЛ, и в КХЛ в течение сезона (с 40 до 15).

Хоккеисты «Торпедо-Горький» Фото: vhlru.ru

Так что во Всероссийской хоккейной лиге точно будет новый чемпион. Возможно, им станет новокузнецкий «Металлург». Победитель регулярного сезона уверенно, хоть и не без проблем прошёл два первых раунда, одолев значительно уступающих в классе «Кузне» самарский ЦСК ВВС и «Горняк» из Верхней Пышмы. В полуфинале плей-офф ВХЛ Новокузнецк — одна из самых обеспеченных команд лиги — не был три года, а вообще, с тех пор как «Металлург» выгнали из КХЛ, «Кузня» ещё ни разу не становилась чемпионом. Сейчас такой шанс есть, и в третьем раунде новокузнечанам играть с «Химиком», который как раз три года назад остановил «Кузню», а затем победил и в финале.

«Металлург» — самая звёздная по меркам ВХЛ команда лиги, при этом после первого раунда клуб огорошил новостью о расставании с Михаилом Шалагиным и Максимом Минеевым. Первый — лучший бомбардир сезона ВХЛ и отныне рекордсмен лиги. Второй — лучший атакующий защитник ВХЛ. В клубе не распространялись о причинах столь неожиданного решения, но очевидно, что оно не связано с хоккеем. Думаю, речь идёт о каких-то серьёзных дисциплинарных проступках. Потеря главных звёзд могла по-разному сказаться на «Металлурге», однако во втором раунде отряд не заметил потери бойцов. Если такие вещи не прибивают команду, то, наоборот, сплачивают её ещё сильнее, так что, возможно, именно сейчас в Новокузнецке сложился коллектив, готовый, наконец, к чемпионству.

«Металлург» Новокузнецк Фото: vhlru.ru

Существенно реформированные прошлым летом «Омские Крылья» вслед за первым в истории клуба выходом в плей-офф смогли выиграть и первую кубковую серию. При этом омичи добровольно согласились поменяться посевами с «Челметом» и начать раунд 1/8 финала в гостях. Всё ради игры в реконструированном СКК имени Блинова, который не успевали подготовить к дате начала серии. И «крылья» ведь проиграли оба стартовых матча в Челябинске, поставив под серьёзное сомнение эту авантюру руководства, но потом в легендарном для Омска дворце подопечные Луи Робитайла перевернули ход серии и там же оформили выход в четвертьфинал.

«Омские Крылья» в СКК имени Блинова Фото: vhlru.ru

«Магнитка» и «Рязань» — главные сенсации, «Югра» — скрытый фаворит

По-настоящему пошуметь дальше Омску не удалось, так как во втором раунде «крылья» попали на «Югру». Самую системную команду ВХЛ, которая ровно прошла регулярку, установив рекорд по количеству сухих матчей за сезон. Иногда складывается впечатление, что Ханты-Мансийску просто невозможно забить, эта команда порой напоминает тольяттинскую «Ладу» Петра Воробьёва образца первой половины 2000-х.

«Югра» буквально раздавила «Омские Крылья» со счётом 4-0 в серии, не помог Омску и СКК имени Блинова. В целом Ханты-Мансийск — теневой фаворит Кубка чемпионов России. Явный, пожалуй, это яркий Новокузнецк, однако у менее глянцевой, но более структурной «Югры» шансов победить не меньше. Впрочем, до гипотетического финала с «Кузней» северянам ещё нужно пройти в полуфинале «Нефтяник», а это весьма крепкий орешек. Альметьевский клуб давно на прекрасном счету в ВХЛ, дважды выигрывал лигу, в последний раз – в 2024 году.

Эта команда связана партнёрскими отношениями с «Ак Барсом», и, хоть сейчас рассчитывать на помощь из КХЛ по понятным причинам «Нефтянику» не приходится, там достаточно своих лидеров. В плей-офф Альметьевск прошёл пензенский «Дизель» и «Рязань-ВДВ», причём команда Павла Зубова доставила «Нефтянику» немало проблем, даже выиграв первый матч серии. Вообще, «Рязань» — одно из открытий сезона. У клуб нет большого бюджета, нет мощной школы или топового аффилированного партнёра в КХЛ, который мог бы подкинуть игроков. Но рязанцы – как раз после прихода Зубова — здорово преобразились в регулярном чемпионате, а потом дошли до четвертьфинала — достойнейший результат.

После окончания серии «Нефтяник» — «Рязань» Фото: vhlru.ru

Ну а дольше всех из команд, не попавших в полуфинал, в игре оставалась «Магнитка» — ещё одно открытие сезона. Этому клубу всего два года, он был создан в 2024-м на базе «Металлурга» в Магнитогорске, и уже в дебютном сезоне «Магнитке» удалось драматично попасть в плей-офф на последних минутах регулярки, а затем с 16-го места выбить в первом раунде победителя регулярки «Кузню».

Во втором сезоне команда выступила уже намного увереннее. Заняла высокое пятое место в регулярном чемпионате, в первом раунде плей-офф вынесла «Торпедо-Горький» 4-0, а в четвертьфинале повела в серии с «Химиком» 2-0 после двух выездных матчей. Причём оба раза голкипер магнитогорцев Джелал-ад-Дин Амирбеков оставлял ворота в неприкосновенности. Эта сказка закончилась по возвращении на родной для «Магнитки» лёд, там «Химик» перевернул ход серии, и, хоть в итоге магнитогорцы довели дело до седьмой игры, в ней оказались неконкурентоспособны — 0:6, и Воскресенск вновь в полуфинале. Однако Магнитогорск необходимо отметить как уникальный пример качественной работы клубной вертикали и сочетания подготовки кадров с хорошими спортивными результатами. В составе «Магнитки» выступают молодые хоккеисты из системы «Металлурга»: кто-то уже вышел по возрасту из МХЛ, а кто-то просто созрел для взрослого хоккея. Там практически нет купленных на стороне игроков, а результат делают те, кто мечтает в ближайшее время перебраться на «Арену-Металлург», чтобы закрепиться в команде КХЛ у Андрея Разина.

Хоккеисты «Магнитки» Фото: vhlru.ru

Что в полуфиналах?

В полуфиналах сойдутся четыре весьма самостоятельных клуба ВХЛ, имеющие чёткие задачи, амбиции на сезон и подогнанное под это дело финансирование. Да, «Химик» и «Нефтяник» связаны партнёрскими соглашениями со «Спартаком» и «Ак Барсом» соответственно, но фарм-клубами в чистом виде я бы их не назвал — у них есть своя история, своя фан-база, свой флёр. Хотя независимости в финансовом смысле у обоих нет. Ну а про «Металлург» и «Югру» и говорить не приходится — два самых богатых клуба лиги, которые в своём нынешнем состоянии, пожалуй, смогли бы побороться и за места в плей-офф КХЛ.

Интересно, что за последние пять лет все четыре полуфиналиста играли в финале плей-офф ВХЛ, а три из них одерживали там победы. «Нефтяник» — чемпион-2024, «Химик» — чемпион-2023, «Югра» — чемпион-2021. При этом ханты-мансийцы пять лет назад в решающей серии обыграли как раз «Кузню». Повторится ли тот финал вновь или нас ждут иные варианты? Узнаем совсем скоро, а полуфинальный раунд стартует уже сегодня в Новокузнецке матчем «Металлург» — «Химик».