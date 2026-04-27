Макдэвид на грани вылета из плей-офф! Главное оружие «Эдмонтона» сильно барахлит

«Эдмонтон» и «Анахайм» стали одной из самых удивительных пар первого раунда за последние годы. Друг на друга попали 14-я и 18-я команды лиги, а также 25-я и 29-я оборона. Оба клуба по ходу регулярки резко трясло, и если колебания молодых «уток» были объяснимы и предсказуемы, то давний претендент на Кубок «Эдмонтон» по проценту набранных очков выдал свою худшую регулярку за семь лет.

Однако «Эдмонтон» мог спеть соперникам в духе «у нас есть пулемёт «Максим», у них «Максима» нет». Коннор Макдэвид был самым могущественным оружием «Ойлерз» в последние годы, стабильно набирая зверскую форму в плей-офф. На финал сил иногда не оставалось, однако для прохода в этот самый финал они стабильно находились. В трёх последних сериях первого раунда Коннор выбивал 10+ очков.

Однако прямо сейчас и Макдэвид не помогает «Ойлерз». Вокруг шайбы Райана Пилинга в овертайме четвёртой игры онлайн-войны будут идти ещё несколько дней — однако её не отменить, «Эдмонтон» проигрывает в серии 1-3 и больше не может проигрывать. А Макдэвид параллельно набрал лишь одно очко в равных составах за четыре матча (ещё три в большинстве) и имеет полезность в «-6». Что происходит?

В первую очередь оказалось, что защита «Эдмонтона» всё-таки очень и очень слаба. Нельзя всё валить на вратарей, пусть Коннор Ингрэм в трёх первых играх и Тристан Джерри в четвёртой всё-таки не выручили. В среднем в этой серии «нефтяники» допускают 4 ожидаемых гола за матч — даже по меркам современной НХЛ это очень много, а для плей-офф настоящая катастрофа. Конечно же, в арьергарде оборонительной статистики парочка на $ 20 млн — Дарнелл Нурс и Эван Бушар, чьи очки в большинстве не могут замаскировать все его проблемы в зоне обороны.

Интересно, что Лукаш Достал за четыре матча пропустил 2,6 гола сверх xG – и в этом плей-офф хуже него только Ингрэм. Так что вратарские проблемы нельзя назвать главной причиной пролёта «Эдмонтона»: чех, который стабильно тащил «Анахайм», после Олимпиады почему-то сам не свой. Хотя стоит отметить, что пару важных сейвов Лукаш всё-таки сделал — в том числе и на Макдэвиде в концовке четвёртого матча при равном счёте.

Коннор Макдэвид Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

К самому Макдэвиду при всём этом не так много вопросов. Он один из лишь двух игроков команды с положительной разницей созданных моментов во время нахождения на льду. Второй — Каспери Капанен: сын финской легенды пару лет назад чуть не вылетел из НХЛ, а в этой серии пока что является лучшим игроком команды. Капанен и Василий Подколзин в звене Драйзайтля стабильно создают моменты и набирают очки.

К вингерам Макдэвида претензий пока куда больше. В первую очередь это касается Зака Хаймана: лучший игрок НХЛ по умению пробиться на позицию, откуда можно легко забивать, пропустил треть сезона из-за травмы. В результате этого в плей-офф Хаймана пока не узнать — как и молодого Мэтта Савуа, который стал редким примером молодого игрока «Эдмонтона», раскрывшегося в последние годы. Крис Ноблох ожидаемо пробовал перевести в первое звено старого друга Макдэвида Райана Нюджент-Хопкинса, но и эта мера не помогала.

Канадские журналисты намекают на то, что Макдэвид может играть не на полную силу из-за столкновения с Маттиасом Экхольмом во втором матче серии. «Макдэвид играет процентов на 70% от своей мощности, всё так же хорош в защите — но эти 30%, которых мы не видим, и делают его лучшим игроком в мире», — пишет автор Sportsnet Марк Спектор. Не стоит забывать, что и Драйзайтль пропустил концовку сезона из-за травмы и никто не знает, в какой форме он подошёл к плей-офф, не пришлось ли ему форсировать своё восстановление.

Все отмечают, что Коннор внешне выглядит не лучшим образом — вряд ли незамеченными остались 23 минуты в среднем за матч в регулярке, а ещё Олимпиада, где Джон Купер тоже по максимуму гонял свою суперзвезду в ключевые моменты. И это очень плохо для игрока, главной силой которого всё равно остаётся скорость, за которой оппоненты часто не успевали. Проявляются и нервы: в одном из моментов Макдэвиду простили отмашку в адрес Беккетта Сеннеке.

При этом для «Эдмонтона» в последние годы начинать серии плохо стало даже фишечкой. Год назад клуб отыгрался с 0-2 в серии против «Лос-Анджелеса», за год до этого победил «Ванкувер», уступая 2-3, а ещё не оставил шансов «Далласу» после 1-2 на старте финала Запада. Даже против «Флориды» «Ойлерз» чуть не отыгрались с 0-3 в 2024-м, однако в нынешнем году этой энергетики пока не чувствуется. Особенно это будет трудно сделать против «уток», которые лидируют по волевым победам в этом сезоне.

Пока радуется «Анахайм» Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

И здесь надо отметить и «Анахайм», чьи звёздочки на уровень известности Макдэвида и Драйзайтля ещё не вышли, но через пару лет могут. Внезапно для многих лучшим бомбардиром команды стал защитник Джексон Лакомб, который мощно прибавил за последние пару лет и получил контракт на $ 9 млн в год. Многие тогда в этом сомневались: в плане чистой обороны Лакомб выглядел здорово, но за такие деньги надо генерировать и в атаке, и в большинстве, что у Джексона в этом году получалось уже хуже.

При этом «Анахайм» играет всю серию в 7 защитников и 11 форвардов: из этих защитников лишь двое старше 25. Однако при общей короткости скамейки у Джоэля Кенневилля есть роскошь иметь три примерно равных звена, и пока ему не приходилось искать против Макдэвида какое-то особое сдерживающее звено. Как отмечают журналисты, у Коннора нет проблем с мобильностью, но зачастую он идёт один против троих. Это связано как с упомянутыми выше проблемами вингеров Макдэвида, так и с высокой командной скоростью «Анахайма», которая перебивает измученный травмами «Эдмонтон».

Кроме того, «Анахайм» лучше попадал в игроков нижних звеньев. «Эдмонтон» в очередной раз вляпался в историю, выписав огромные контракты ролевикам типа Трента Фредерика, которые их не оправдали, — хотя выменянный на дедлайне Джейсон Дикинсон оказался полезным, но и его здоровье подвело. Зато упомянутый выше Пилинг приходил из «Филадельфии» в роли нераскрытого таланта, а четвёртый матч в овертайм перевёл гол Джеффри Вьеля, который к 29 годам имел ноль полноценных сезонов в НХЛ.

У «Эдмонтона» в теории есть преимущество домашней площадки, но оно работает далеко не всегда. Главное преимущество команды пока не работает — и если Коннор не выдаст сверхчеловеческий матч №5, сезон может закончиться тотальным разочарованием.