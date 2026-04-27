Расписание спортивных матчей 28 апреля 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: «ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Локомотив», теннис и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 апреля 2026 года
Мощное 28 апреля: Сафонов против Кейна, «Питтсбург» — «Филадельфия», Единая лига, «Денвер» — «Миннесота» в плей-офф НБА, а ещё волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

НХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способен ли «Питтсбург» на великий камбэк?

Команды, проигрывающие 0-3 в серии, в истории НХЛ побеждали всего четыре раза. «Питтсбург» только в четвёртом матче смог расколдовать оборону «Филадельфии» и избежал быстрого вылета в первом раунде, вернув серию домой. Это начало великого камбэка или лишь отсрочка неизбежного?

Капитан «пингвинов» полон веры:
«У «Питтсбурга» есть шанс». Кросби — о матчах Кубка Стэнли с «Филадельфией»

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли ничья в серии?

Мало кто ожидал увидеть то, что первый посев Востока «Детройт» будет проигрывать восьмому «Орландо» после трёх матчей (1-2). «Пистонс» необходимо прибавлять как можно скорее, иначе вылет неминуем. Тем более «Мэджик» проведут ещё одну игру на домашнем паркете. Сумеет ли фаворит сравнять счёт в серии?

Всё самое интересное о плей-офф НБА:
«Оклахома» и «Миннесота» выйдут в следующий раунд? Плей-офф НБА — LIVE
🏒 4:30: «Юта Маммот» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юта» поставит «Вегас» на грань вылета?

«Юта» впечатляюще начала первый плей-офф в своей истории после релокации из Аризоны и уже ведёт у «Вегаса» со счётом 2-1. Подопечные Андре Туриньи попытаются закрепить успех и захватить полный контроль над серией, поставив «рыцарей» на грань вылета. Получится?

Полный гид по первому раунду:
Плей-офф НХЛ уже сегодня! Собрали минимум, который надо знать обо всех командах
🏀 4:30: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: действующий чемпион выйдет во второй раунд?

Даже с учётом травмы Джейлена Уильямса «Финикс» не сумел выиграть у «Оклахомы» третью игру в серии. Шей Гилджес-Александер и его банда просто великолепно себя ощущают в плей-офф, по крайней мере пока. Увидим ли мы «Тандер» во втором раунде или же «Санз» ещё поборются?

Бывшего игрока НБА там точно не ждали:
Селфи, девушки и Белый дом. Чемпион НБА побывал на ужине со стрельбой у Дональда Трампа
🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наследие Йокича под угрозой

«Миннесота» потеряла из-за травм главную звезду Эдвардса и основного игрока Дивинченцо по ходу четвёртого матча серии, но всё равно добыла победу. Досунму выдал игру жизни, в которой набрал 43 очка. У «Денвера» больше нет права на ошибку в плей-офф (1-3). Причём все ждут от Йокича прохода дальше без двух лидеров в составе «волков». Удастся ли для начала хотя бы приблизиться к камбэку?

Потасовка в конце игры между игроками:
Вот это эмоции! Йокич после поражения в матче плей-офф наехал на соперника
🎾 14:00*: Лейла Фернандес (Канада, 24) — Мирра Андреева (Россия, 9), Мадрид, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Мадрид (ж). 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 14:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд в Мадриде?

Мирра Андреева довольно стабильно выступает на «тысячнике» в Мадриде. Четыре года подряд она добиралась до четвёртого круга, и вот теперь третий год подряд стала четвертьфиналисткой. После победы над тремя представительницами Венгрии — Панной Удварди, Далмой Галфи и Анной Бондарь — юная россиянка за место в полуфинале сразится с Лейлой Фернандес из Канады. Теннисистки ранее уже играли дважды, причём довольно давно — в 2023 году. Как раз на старте Мадрида сильнее оказалась Мирра, а вот в Гонконге — Лейла. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Хейли Баптист.

Мирре придётся играть два дня подряд:
Мирра сотворила камбэк в Мадриде! Третий год подряд Андреева вышла в четвертьфинал турнира
🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, мужская Суперлига, серия за третье место, четвёртый матч

Пари Суперлига — плей-офф (м). Серия за 3-е место. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закончит ли «Зенит» бронзовую серию?

После уверенной победы в первом матче серии за третье место «Локомотив» притормозил и отдал две встречи соперникам из Санкт-Петербурга. Третья встреча, которая проходила в Новосибирске, вообще получилась для «Локо» очень тяжёлой. После разгрома в домашних стенах Пламену Константинову будет непросто настроить свою команду на битву, но другого выхода у него просто нет. Если «Зенит» снова победит, то серия закончится.

Как «Зенит» вырвался вперёд в серии:
«Мы даже не попытались». «Зенит» легко обыграл «Локомотив» и оказался в шаге от бронзы!
🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
28 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» успокоит нервы?

«Локомотив» мог бы сравнивать счёт в полуфинале, но поддался эмоциям и выстрелил себе в ногу. После грандиозной драки скамейка на скамейку во втором матче «Авангард» в считаные минуты перевернул ход матча и в итоге заработал очень комфортное преимущество в серии. Теперь предстоят игры в Омске, где «Локомотиву» будет ещё труднее. Что придумает Боб Хартли?

Страсти кипят:
Бойня в полуфинале КХЛ! Матч остановили на 20 (!) минут. Команды набрали 144 минуты штрафа
🏀 19:00: УНИКС — МБА-МАИ, плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, второй матч

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости сделали выводы?

МБА-МАИ оказывала сопротивление лишь в первой четверти матча с УНИКСом. Затем казанцы уничтожили соперника прежде всего своей плотной защитой. Москвичи в роли андердога, им терять нечего, поэтому необходимо идти на отчаянные меры. Есть ли у команды Карасёва план Б?

Подробный разбор первого матча:
УНИКС мощно начал в плей-офф. МБА-МАИ оказалась не готова к такой защите
🏀 20:00: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, второй матч

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
28 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: питерцы готовы сравнять счёт?

«Уралмаш» уже совершил сенсацию, выиграв первый матч четвертьфинальной серии в Питере. «Зенит» играл отлично, но в определённый момент сбавил обороты. Как вы понимаете, в плей-офф это не прощается. Хозяевам никак нельзя ехать в Екатеринбург со счётом 0-2, увидим ли мы реванш?

Сенсация!
Первый матч плей-офф Единой лиги — и сразу сенсация! «Зенит» не справился с «Уралмашем»
⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая серия битвы двух титанов в полуфинале ЛЧ.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии» — скрытый финал Лиги чемпионов. Две сильнейшие команды мира прямо сейчас сыграют за стадию до решающего матча. Жаль, что мы потеряли такой грандиозный финал. Но зато мы получим сразу две битвы вместо одной! Первая игра состоится в Париже. «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым на воротах важно не только одержать победу, но и не пропустить. В таком случае команда Луиса Энрике поедет в Германию в статусе фаворита. Обратный же результат кратно увеличит шансы «Баварии» на финал.

Во Франции сняли документальный фильм про Сафонова:
«У меня другое восприятие». Что показала Лига 1 в документальном фильме о Сафонове?
