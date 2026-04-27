Топ-события вторника: «ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Локомотив», теннис и баскетбол

Мощное 28 апреля: Сафонов против Кейна, «Питтсбург» — «Филадельфия», Единая лига, «Денвер» — «Миннесота» в плей-офф НБА, а ещё волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: способен ли «Питтсбург» на великий камбэк?

Команды, проигрывающие 0-3 в серии, в истории НХЛ побеждали всего четыре раза. «Питтсбург» только в четвёртом матче смог расколдовать оборону «Филадельфии» и избежал быстрого вылета в первом раунде, вернув серию домой. Это начало великого камбэка или лишь отсрочка неизбежного?

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: будет ли ничья в серии?

Мало кто ожидал увидеть то, что первый посев Востока «Детройт» будет проигрывать восьмому «Орландо» после трёх матчей (1-2). «Пистонс» необходимо прибавлять как можно скорее, иначе вылет неминуем. Тем более «Мэджик» проведут ещё одну игру на домашнем паркете. Сумеет ли фаворит сравнять счёт в серии?

🏒 4:30: «Юта Маммот» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: «Юта» поставит «Вегас» на грань вылета?

«Юта» впечатляюще начала первый плей-офф в своей истории после релокации из Аризоны и уже ведёт у «Вегаса» со счётом 2-1. Подопечные Андре Туриньи попытаются закрепить успех и захватить полный контроль над серией, поставив «рыцарей» на грань вылета. Получится?

🏀 4:30: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/8 финала, четвёртый матч

Интрига: действующий чемпион выйдет во второй раунд?

Даже с учётом травмы Джейлена Уильямса «Финикс» не сумел выиграть у «Оклахомы» третью игру в серии. Шей Гилджес-Александер и его банда просто великолепно себя ощущают в плей-офф, по крайней мере пока. Увидим ли мы «Тандер» во втором раунде или же «Санз» ещё поборются?

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/8 финала, пятый матч

Интрига: наследие Йокича под угрозой

«Миннесота» потеряла из-за травм главную звезду Эдвардса и основного игрока Дивинченцо по ходу четвёртого матча серии, но всё равно добыла победу. Досунму выдал игру жизни, в которой набрал 43 очка. У «Денвера» больше нет права на ошибку в плей-офф (1-3). Причём все ждут от Йокича прохода дальше без двух лидеров в составе «волков». Удастся ли для начала хотя бы приблизиться к камбэку?

🎾 14:00*: Лейла Фернандес (Канада, 24) — Мирра Андреева (Россия, 9), Мадрид, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд в Мадриде?

Мирра Андреева довольно стабильно выступает на «тысячнике» в Мадриде. Четыре года подряд она добиралась до четвёртого круга, и вот теперь третий год подряд стала четвертьфиналисткой. После победы над тремя представительницами Венгрии — Панной Удварди, Далмой Галфи и Анной Бондарь — юная россиянка за место в полуфинале сразится с Лейлой Фернандес из Канады. Теннисистки ранее уже играли дважды, причём довольно давно — в 2023 году. Как раз на старте Мадрида сильнее оказалась Мирра, а вот в Гонконге — Лейла. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Хейли Баптист.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит» СПб, мужская Суперлига, серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: закончит ли «Зенит» бронзовую серию?

После уверенной победы в первом матче серии за третье место «Локомотив» притормозил и отдал две встречи соперникам из Санкт-Петербурга. Третья встреча, которая проходила в Новосибирске, вообще получилась для «Локо» очень тяжёлой. После разгрома в домашних стенах Пламену Константинову будет непросто настроить свою команду на битву, но другого выхода у него просто нет. Если «Зенит» снова победит, то серия закончится.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, третий матч

Интрига: «Локомотив» успокоит нервы?

«Локомотив» мог бы сравнивать счёт в полуфинале, но поддался эмоциям и выстрелил себе в ногу. После грандиозной драки скамейка на скамейку во втором матче «Авангард» в считаные минуты перевернул ход матча и в итоге заработал очень комфортное преимущество в серии. Теперь предстоят игры в Омске, где «Локомотиву» будет ещё труднее. Что придумает Боб Хартли?

🏀 19:00: УНИКС — МБА-МАИ, плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: гости сделали выводы?

МБА-МАИ оказывала сопротивление лишь в первой четверти матча с УНИКСом. Затем казанцы уничтожили соперника прежде всего своей плотной защитой. Москвичи в роли андердога, им терять нечего, поэтому необходимо идти на отчаянные меры. Есть ли у команды Карасёва план Б?

🏀 20:00: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф Единой лиги ВТБ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: питерцы готовы сравнять счёт?

«Уралмаш» уже совершил сенсацию, выиграв первый матч четвертьфинальной серии в Питере. «Зенит» играл отлично, но в определённый момент сбавил обороты. Как вы понимаете, в плей-офф это не прощается. Хозяевам никак нельзя ехать в Екатеринбург со счётом 0-2, увидим ли мы реванш?

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Бавария», Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

Интрига: первая серия битвы двух титанов в полуфинале ЛЧ.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии» — скрытый финал Лиги чемпионов. Две сильнейшие команды мира прямо сейчас сыграют за стадию до решающего матча. Жаль, что мы потеряли такой грандиозный финал. Но зато мы получим сразу две битвы вместо одной! Первая игра состоится в Париже. «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым на воротах важно не только одержать победу, но и не пропустить. В таком случае команда Луиса Энрике поедет в Германию в статусе фаворита. Обратный же результат кратно увеличит шансы «Баварии» на финал.