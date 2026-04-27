«Металлург» сделал выводы и взял реванш! Но «Ак Барс» едва не сотворил крутой камбэк

Команда Андрея Разина вела 3:0 и почти растеряла всё преимущество, но включилась в нужный момент.

Второй матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Ак Барсом» обещал стать ключевым с точки зрения психологии и тактики.

После первой встречи команды уже нащупали слабые места друг друга. «Металлург» традиционно делает ставку на быстрый переход из обороны в атаку и агрессивную игру на чужом пятаке. Сильная сторона команды Андрея Разина — глубина состава и вариативность в нападении: опасность может исходить от любого звена.

«Ак Барс», в свою очередь, действует более структурированно. Казанцы делают акцент на дисциплину, плотную оборону и контроль шайбы. В первом матче было видно, что коллектив Анвара Гатиятулина старался «задушить» темп соперника и минимизировать количество опасных моментов у своих ворот.

Во втором матче многое должно было зависеть от реализации большинства — в плей-офф это часто решающий фактор. Кроме того, от игры вратарей, которые уже начинают оказывать серьёзное влияние на серию, а также от способности команд адаптироваться по ходу игры — тренерские решения выходят на первый план.

Если «Металлург» сумеет установить свой темп, серия может быстро уйти в русло уральцев. Но если «Ак Барс» снова навяжет вязкий, позиционный хоккей, нас может ждать упорная и низкорезультативная встреча.

Вторая игра — это не просто попытка закрепить успех или отыграться. Это матч, который может задать тон всей серии.

«По поводу «Ак Барса» могу сказать, что казанцы удивляли меня в регулярке, где они, с моей точки зрения, играли ниже своего уровня. А в плей-офф, особенно в серии с Минском, вышли на пик формы, в результате чего показали свой истинный уровень. Это радует», — считает известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Первый период начался с гола хозяев в большинстве. Ткачёв сделал передачу на синюю линию, Яковлев фирменно бросил с кистей, а Канцеров подправил с пятака. «Металлург» вышел на лёд с огромным желанием бороться на каждом сантиметре льда, а силовые приёмы выполнял даже Ткачёв, для которого это, мягко говоря, несвойственно.

Во втором отрезке встречи «Магнитка» продолжила доминировать, а мысли «барсов», похоже, уже были о домашних встречах. Сперва Толчинский буквально с ленточки добил шайбу в ворота Билялова, а затем своим удалением гостей подвёл Хмелевски.

В итоге магнитогорцы расположились в зоне соперника, вывели на бросок Вовченко, и тот из левого круга вбрасывания щёлкнул в касание — шайба после рикошета оказалась в сетке ворот. Гатиятулину ничего не оставалось, кроме как брать 30-секундный перерыв. Команду нужно было привести в чувство.

Третий период начался молниеносно, а магнитогорцы, похоже, остались в раздевалке. Вбрасывание в зоне Набокова (по правилам было положено именно так, ведь Казань начала в большинстве из-за оставшегося времени от удаления Короткова), отличный розыгрыш и точный бросок Галимова. Артём, как и обычно, заводил партнёров и постоянно лез под кожу сопернику.

Далее Хмелевски принял шайбу в средней зоне, здорово включил ноги, укатил один на один с голкипером и классно переиграл Набокова. Однако камбэка не случилось: Михайлис здорово сыграл на чужом пятаке, в упор пробив Билялова. В концовке, даже несмотря на замену Билялова на шестого полевого хоккеиста и удаление Барака, голов больше не случилось.

4:2 в матче и 1-1 в серии, которая теперь переезжает в столицу Татарстана. И там, без сомнений, тоже будет жарко! Всё только начинается.