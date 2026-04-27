Самая безумная пресс-конференция в истории КХЛ? Разин усадил рядом журналиста «Чемпионата»

Андрей Разин – лучший шоумен лиги. По крайней мере, в отсутствие Романа Борисовича Ротенберга. Причём уникальность Андрея Владимировича в том, что он сочетает отличные хоккейные результаты с яркими перфомансами на пресс-конференциях. Его выступления перед медиа — настоящее шоу, а цитаты Разина часто уходят в народ. Кто следит за моей журналистской карьерой, знает, что я часто задаю тренерам КХЛ вопросы на грани провокации, но никогда её не перехожу. Цель – получить интересный для читателя ответ. Работа с таким специалистом, как Разин, — особый вид искусства, где главное — выбрать подходящую тему, а дальше за меня всё сделает сам Андрей Владимирович.

В этом сезоне наши панчи начались ещё в регулярном чемпионате, когда после одного из матчей я спросил его, чему он научился у Этери Тутберидзе, когда встречался с ней в Магнитогорске, а после другого – что он думает о возможности заменить главного тренера на искусственный интеллект. Вопрос вытекал из контекста, поскольку на эмоциях Разин предлагал заменить на ИИ арбитров, так почему по такой логике не заменить бы и его самого? Тем более в футболе уже был опыт, пусть и неудачный. Про него знал и Андрей Владимирович, о чём рассказал на пресс-конференции. Так как я живу в Казани, плотнее всего работаю с «Ак Барсом», и сетка плей-офф свела нас уже весной.

Встречу с Разиным, не скрою, по-журналистски ждал с особым трепетом. Из Магнитогорска в Казань был рейс поздним вечером четверга. Как раз перед открытой тренировкой «Металлурга», которую поставили на пятницу. Поэтому удалось встретиться ещё до старта первой игры. Всё с ходу пошло, скажем так, необычно. Моя попытка спросить про вратарей закончилась его ремаркой «Кто пустил его сюда?» Затем разговор вновь зашёл про искусственный интеллект. Ещё одна ремарка Разина: «Я не даю интервью «Чемпионату», и вот вы на меня теперь обижены?» Продолжение было после первой игры. Максимально неудачной для команды хозяев – «Ак Барс» быстро забил три безответные (пусть и с нюансом в виде отменённого гола «Металлурга») шайбы и, по сути, обеспечил результат уже по окончании первого периода.

Голкипера после третьего гола «Ак Барса» Разин сменил, и вместо Александра Смолина на лёд вышел Илья Набоков. Логично было продолжить вратарскую тему, но Разин отвечать на мои вопросы отказывался. На любые. Вернее, как отказывался – отвечал односложно.

– О, мой дружбан, привет, – сказал Разин, когда мы только встретились и пожали друг другу руки.

– Можете объяснить, почему основным вратарём стал Смолин?

– Не могу.

– Результат этой игры повлияет на дальнейший выбор вратаря?

– Не скажу.

– Можно ли сказать, что вашей команде не удалось нейтрализовать сильные стороны «Ак Барса»?

– Полностью согласен.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

Когда закончились тарантиновские диалоги, коллеги уточнили у Андрея Владимировича, что он думает про видеотренера «Ак Барса», который отменил шайбы Даниила Паливко. Это уже 11-й успешный видеозапрос от Казани. Ответ был в стиле Разина.

«Отменённые шайбы, конечно, по психологии не бьют. Кто у них там видеооператоры? Кирилл Горнов? Знаете, всё-таки мы дома играли… Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели ничего сделать (смеётся)», – сказал он под конец пресс-конференции. Разумеется, подарив заголовок нашей статье о Кирилле Горнове и Дмитрии Полянчикове.

Но Андрей Владимирович, как мне рассказали магнитогорские коллеги, прочитал эту статью утром, листая перед игрой ленту «Чемпионата». И был недоволен подачей материала. Поэтому, когда он проходил мимо всех журналистов на пресс-конференции и пожимал коллегам руки, мне не пожал, причём демонстративно – я пытался. Дальше случилось то, что едва ли вообще встречалось в истории российского спорта. Разин буквально отказывался начинать пресс-конференцию, пока я не сяду рядом с ним.

– А можно смурфика из Казани сюда посадить? Тебя покажут на всю страну. Пошли! Чего ты боишься? Алексей (Обращается к пресс-атташе «Металлурга» Алексею Мишукову. — Прим. «Чемпионата») – Разреши ему. Я ему позадаю вопросы. Его покажут на всю страну! Пошли. Давай поговорим с тобой.

Честно скажу, я понимал, что это странно и неуместно. Отказывался до последнего, но в какой-то момент стало очевидно, что либо я соглашаюсь, либо пресс-конференция так и не состоится.

Что было дальше – читайте (а лучше смотрите) сами.

– Меня на прошлой пресс-конференции спросили про видеотренеров. Я что ответил?

– Что мы играем дома и им нужно дать по башке.

– Подожди. Ты конкретно скажи, слово в слово, что я сказал.

– Сейчас открою в телефоне.

– Ты откроешь то, что ты написал, или то, что я сказал?

– Я передавал слово в слово. Нашел не на своём сайте, не на «Чемпионате». Ровно то же: «Мы играем дома. Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке».

– Нужно кого-то посадить, чтобы им дали по башке. Гыы, улыбка (улыбается). Это что?

– Шутка.

– А что ты написал?

– Так же написал.

– Открой название своей статьи и посмотри. Там броское название. Скажи чётко в микрофон!

– «Дайте ему по башке». Разина бесит видеотренер «Ак Барса». Он же вас бесит?

– Это твои догадки. Объясни мне. Есть моя шутка, а есть твои – «бесят» и «дайте по башке». Есть разница?

– Шутка – это интерпретация.

– Тебя как зовут?

– Рустам.

– Есть разница между шуткой и «Тренера бесит. Дайте ему по башке»?

– Нормальный человек поймёт, что это шутка.

– А ты читал, что потом Плющев написал про меня?

– Зачем вы его читаете?

– Только тебя читать надо?

– Вы ещё комментарии на Sports.ru почитайте.

– Я комментарии не читаю. Есть два издания: одно из них – ваше. Там много информации, и эту информацию я стараюсь читать. А что пишут в комментариях, я не читаю. А ты портишь мою репутацию. Народ прочитает твоё название и скажет: «Разин – быдло. Спустился с 1990-х, хочет дать нормальным людям по башке, и его ещё всё бесит». Я своей шуткой похвалил людей. Они получили ещё больше хайпа, если они вышли в шлемах. Теперь будут узнавать этих ребят. Кто молодец?

– Вы.

– Ты должен быть нейтральным корреспондентом, ты не должен меня обсирать.

– Я вас не обсираю. Я вас поздравляю с победой, вы провели хороший первый период, был хороший ход с заменой вратаря. Воспряли после нокдауна, совсем другой увидели сегодня «Металлург».

– Ты давай зубы мне не заговаривай. Я переходил из «Автомобилиста», и мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что я надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз, и тут появляешься ты.

– Вы сказали это фразу, я её не выдумывал.

– Это разные вещи. «Дать» – это уже угроза. «Надо было дать» — это шутка, в прошедшем времени.

– Любой здравомыслящий человек понимает, что это шутка.

– А потом появляются комментарии.

– Так вы не обращайте на них внимание. Зачем вы на них реагируете?

– Как не обращать? Это мой имидж. Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил. Нафига его брать?

– Вы хотите в «Ак Барс»?

– Всё возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим.

– Я буду за вашу кандидатуру.

– Тебе судейство сегодня понравилось?

– Нормальное судейство.

– Хорошее?

– Да. Как вам Артём Галимов?

– Артём Галимов молодец, но там был эпизод, который мы пошлём в СДК. Там будет много вопросов к Артёму Галимову.

– У вас можно вопросы к Петунину задавать.

– Например, какие?

– Есть эпизоды, в которых человек явно приукрашивал.

– Всё-таки за «Ак Барс» болеешь?

– Я вам честно сказал всё.

– Ты на трибуне можешь шарфом там мотать.

– Я вам два примера привёл – Галимова и Петунина.

– «Ак Барс» будет посылать в СДК на Петунина, что он приукрашивает? Не знаешь? А мы будем. Один эпизод пошлём, надеюсь, что СДК примут правильное решение.

– А как вам игра Паливко, в эпизоде с голом Александра Хмелевского?

– Там был ряд ошибок, Паливко старался спасти, но, к сожалению, Хмелевски, он… Скажем так, мы его клиенты. Он нам постоянно валит и валит, тут ничего не сделаешь. Его надо как-то заговорить, что ли. Ощущение, причём, что он только нам забивает. За «Салават Юлаев» приезжал, в овертайме нам забил. Теперь за вас.

– Я спросил касательно ваших цитат и то, как вы на них реагируете. Вы резко высказались об игре вашего игрока после четвёртого матча с «Торпедо», и за вас потом извинялся спортивный директор Евгений Бирюков.

– Какую фразу?

– Грозились ударить игрока.

– Опять перевираешь. Я сказал, что в моё время, когда мне было 16-18 лет, мне бы за это надели мешок на голову. Это действительно так, во времена, например, 1990-е годы, был случай, когда один хоккеист буллит не забил, ему потом тапком пробили. А ещё в те годы в раздевалках курили, представляешь? Пока тренер не зашёл – курили.

– Это же неправильно.

– Были такие времена. Я сказал про те времена. Я своему хоккеисту не угрожал. Фразы переворачивают, например, про судейство сказал. Почему такие ситуации, когда целенаправленный удар в голову идёт, трактуются не как 5+20, а тычок клюшкой – 5+20. Я 300 тысяч заплатил, никто не разбирался. Хотя есть отличия, что я сказал и критика судей.

– В регламенте в принципе запрещено комментировать судейство. Любые комментарии.

– Хорошо регламент знаешь, а вот фразы переворачиваешь…

– Комментаторы в интернете переворачивают.

На этом самая весёлая часть пресс-конференции завершилась. А под конец Андрея Владимировича спросили, считает ли он сам себя главным шоуменом лиги.

«Я всегда отвечаю честно. Я стараюсь пошутить, я отвечаю на все вопросы, нигде не промычал, всё было развёрнуто. Это просто люди берут и переворачивают эти ситуации. Взять ситуацию в Нижнем Новгороде, где «лопатой по хребту», и про «Торпедо», пришёл на пресс-конференцию, когда «Ак Барс» уже вышел на нашу пару.

Сказал, если будем допускать такие ошибки, как будем играть с «Ак Барсом». У меня вообще ничего дурного не было. Но народ додумывать начал, что я принизил «Торпедо». Чем? После такого не хочется лишний раз что-то вообще говорить, всё в народ это всё уходит, а он любит «с перчинкой». Я не хочу, но от этого никуда не деться», – сказал Разин.