Перед началом плей-офф многие думали, что встреча двух команд из Пенсильвании станет одной из самых горячих в первом раунде. Однако после окончания третьего матча серии такое сказать было нельзя. «Филадельфия» полностью переиграла оппонента. «Лётчики» выигрывали большое количество единоборств, нещадно долбили лидеров «Пенс», а также были свежее и идейнее.

В четвёртом матче, исходя из предыдущих встреч, всё должно было заканчиваться, однако «пингвины» проявили характер и смогли зацепить одну игру.

На пятый матч не вышел Матвей Мичков. Рик Токкет убрал из состава проваливающего плей-офф россиянина и заменил его Алексом Бампом.

Уже в первом периоде было много потасовок, иного ожидать в этой серии бессмысленно. А главным действующим лицом стал Евгений Малкин. Джино сначала начал конфликтовать с Конечны, а потом к нему отношения выяснять подъехал Хэтэуэй. Немного погодя россиянин уже сам решил спровоцировать соперника, швырнув с неудобной руки шайбу на скамейку запасных «Флайерз» во время паузы.

Но команды не забывали и о хоккее. Открыл счёт Эльмер Сёдерблом после прекрасной передачи Манты из-за ворот. Это был первый бросок в матче в исполнении «Пингвинз».

Во втором периоде хозяева упрочили лидерство – Дьюар бросил так, что никто даже не успел разглядеть шайбу. Но уже через 12 секунд «Питтсбург» пропустил, забил заменивший Мичкова Бамп, который отлично положил корпус и нашёл щёлочку в амуниции Шилова. Видимо, Матвея не стоит ждать в составе и в следующем матче.

Под конец периода гости сравняли счёт, однако глупый курьёз погубил перспективы «Флайерз». Крис Летанг бросил в сторону ворот, шайба попала в борт, отскочила в конёк Владаржу и заползла за ленточку.

В третьем периоде голов не было, хотя «Питтсбург» в последние две минуты мог забрасывать в пустые, но игроки «Пингвинз» упорно не хотели попадать в створ, а Сидни Кросби попал в штангу.

«Питтсбург» жив! Курьёзный гол от борта 39-летнего ветерана спас «пингвинов». Серия переезжает в Филадельфию.