Юта – Вегас – 4:5 ОТ – видео, голы, обзор четвёртого матча первого раунда Кубка Стэнли – 2026, плей-офф НХЛ

Камбэк с 0:3 оказался напрасным! «Вегас» всё же добил «Юту» в сумасшедшем триллере
Максим Макаров
«Вегас Голден Найтс»
Дорофеев забил дважды, но один гол был отменён из-за офсайда.

Перед началом плей-офф шло активное обсуждение: как смена тренера поможет «рыцарям» в походе за Кубком Стэнли? «Голден Найтс» выглядели неважно весь сезон, мало побеждали, часто проигрывали в дополнительное время и в конце регулярного чемпионата подвисли в неопределённом положении. Но с приходом Джона Тортореллы команда выдала серию побед и смогла не просто остаться в зоне плей-офф, но и выиграть Тихоокеанский дивизион.

В паре с «Ютой» по старой памяти предпочтение отдавалось преимущественно в пользу опытного «Вегаса», который за всю историю существования франшизы лишь раз пролетал мимо плей-офф. Но «Маммот» не стушевались перед авторитетом «рыцарей» и уже в первом матче показали, что могут биться на равных. А во втором и третьем и вовсе переиграли соперника и повели в серии.

Однако старт четвёртой встречи «мамонты» совершенно провалили. Уже на старте матча забросил Павел Дорофеев, которому на пустые ворота выложил передачу Иван Барбашёв – блистательная работа российской связки.

А чуть позже хозяева сами нашли приключение на голову – Петерка ошибся в простой ситуации, а Хауден мастерски разобрался с Веймелкой.

Когда в начале второго периода счёт стал 3:0 в пользу «Вегаса», казалось, что шансов на спасение у «Юты» уже не осталось. Но подопечные Туриньи были другого мнения. Два быстрых гола с 29-секундным интервалом вернули хозяев в матч и заставили «Голден Найтс» начать нервничать.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Айкел) – 01:12     0:2 Хауден (Марнер) – 18:38 (sh)     0:3 Смит (Ханифин, Сиссонс) – 23:26     1:3 Шмальц (Круз, Сергачёв) – 28:04     2:3 Коул (Дурзи) – 28:33     3:3 Карконе (Гюнтер, Сергачёв) – 41:45     4:3 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:10     4:4 Хауден (Айкел) – 50:25     4:5 Теодор (Айкел, Хауден) – 79:08    

До перерыва «Вегас» не пропустил, должен был успокоиться в раздевалке, однако в самом начале третьего периода пропустил дважды. «Юта» продолжала играть вдохновлённо на каждом сантиметре площадки, однако удержать минимальный перевес не смогла. У гостей сработала базовая установка на такой случай – наброс и подставление. Не зря говорят: «Не знаешь, что делать – грузи на пятак».

Команды впервые в этой серии ушли в овертайм, где Павел Дорофеев смог протолкнуть шайбу в ворота в борьбе с Кайлером Ямамото. Но гол не был засчитан, так как «Вегас» зашёл в зону не по правилам.

Дело плавно катилось ко второму дополнительному периоду, но Ши Теодор с ползоны «расстрелял» Веймелку и помог команде добить «Юту» в сумасшедшем триллере! Камбэк с 0:3 «Маммот» оказался напрасным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

