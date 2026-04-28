Камбэк с 0:3 оказался напрасным! «Вегас» всё же добил «Юту» в сумасшедшем триллере

Перед началом плей-офф шло активное обсуждение: как смена тренера поможет «рыцарям» в походе за Кубком Стэнли? «Голден Найтс» выглядели неважно весь сезон, мало побеждали, часто проигрывали в дополнительное время и в конце регулярного чемпионата подвисли в неопределённом положении. Но с приходом Джона Тортореллы команда выдала серию побед и смогла не просто остаться в зоне плей-офф, но и выиграть Тихоокеанский дивизион.

В паре с «Ютой» по старой памяти предпочтение отдавалось преимущественно в пользу опытного «Вегаса», который за всю историю существования франшизы лишь раз пролетал мимо плей-офф. Но «Маммот» не стушевались перед авторитетом «рыцарей» и уже в первом матче показали, что могут биться на равных. А во втором и третьем и вовсе переиграли соперника и повели в серии.

Однако старт четвёртой встречи «мамонты» совершенно провалили. Уже на старте матча забросил Павел Дорофеев, которому на пустые ворота выложил передачу Иван Барбашёв – блистательная работа российской связки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А чуть позже хозяева сами нашли приключение на голову – Петерка ошибся в простой ситуации, а Хауден мастерски разобрался с Веймелкой.

Когда в начале второго периода счёт стал 3:0 в пользу «Вегаса», казалось, что шансов на спасение у «Юты» уже не осталось. Но подопечные Туриньи были другого мнения. Два быстрых гола с 29-секундным интервалом вернули хозяев в матч и заставили «Голден Найтс» начать нервничать.

До перерыва «Вегас» не пропустил, должен был успокоиться в раздевалке, однако в самом начале третьего периода пропустил дважды. «Юта» продолжала играть вдохновлённо на каждом сантиметре площадки, однако удержать минимальный перевес не смогла. У гостей сработала базовая установка на такой случай – наброс и подставление. Не зря говорят: «Не знаешь, что делать – грузи на пятак».

Команды впервые в этой серии ушли в овертайм, где Павел Дорофеев смог протолкнуть шайбу в ворота в борьбе с Кайлером Ямамото. Но гол не был засчитан, так как «Вегас» зашёл в зону не по правилам.

Дело плавно катилось ко второму дополнительному периоду, но Ши Теодор с ползоны «расстрелял» Веймелку и помог команде добить «Юту» в сумасшедшем триллере! Камбэк с 0:3 «Маммот» оказался напрасным.

