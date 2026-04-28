Плей-офф НХЛ сезона-2025/2026, кто и с кем сыграет во втором раунде, турнирная сетка, регламент Кубка Стэнли, все детали

Какими будут четвертьфиналы Кубка Стэнли? Расклады на данный момент
Сергей Емельянов
Какими будут четвертьфиналы Кубка Стэнли?
На Западе и Востоке определено по одному участнику второго раунда, «Питтсбург» заходит на камбэк с 0-3, а «Эдмонтон» близок к отпуску.

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Северной Америке продолжился плей-офф Национальной хоккейной лиги. По итогам игрового дня мог определиться третий участник второго раунда, однако «Питтсбург Пингвинз» сделал ещё один шаг в сторону исторического камбэка в серии с «Филадельфией Флайерз» (2-3). Команда Дэна Мьюза проиграла первые три матча в Пенсильванском дерби и оказалась всего в шаге от вылета из плей-офф. В таком же положении «Пингвинз» пребывают и сейчас, но две победы подряд подарили «Питтсбургу» надежду на продолжение кубкового похода.

Сидни Кросби и Ко пытаются спастись с 0-3 в серии!
Таким образом, на данный момент по-прежнему определены два участника четвертьфиналов Кубка Стэнли – по одному от каждой конференции. На Востоке первой свою задачу решила «Каролина Харрикейнз», за четыре матча выбившая из борьбы «Оттаву Сенаторз» (4-0). На Западе аналогичным образом во второй раунд пробился «Колорадо Эвеланш», уверенно прошедший «Лос-Анджелес Кингз» (4-0). Для российского форварда Артемия Панарина и его новой команды путь в нынешнем плей-офф получился максимально коротким.

Кто и с кем сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ? «Чемпионат» напоминает регламент проведения турнира и изучает текущие расклады. Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первой строчке в зоне уайлд-кард. Во втором раунде состоятся так называемые финалы дивизионов.

Восточная конференция

«Каролина Харрикейнз» – «Питтсбург Пингвинз»/«Филадельфия Флайерз» (2-3);

«Баффало Сэйбрз»/«Бостон Брюинз» (3-1) – «Тампа-Бэй Лайтнинг»/«Монреаль Канадиенс» (2-2).

По состоянию на данный момент «лётчики» и «клинки» находятся в шаге от выхода в четвертьфинал плей-офф НХЛ. Для обеих команд это будет по-настоящему серьёзное достижение. «Филадельфия» не принимала участие в розыгрышах Кубка Стэнли с 2020 года. Кстати, шесть лет назад она как раз и завершила кубковый поход во втором раунде.

Ещё дольше выхода своей любимой команды в плей-офф ожидали болельщики «Баффало». «Сэйбрз» не участвовали в кубковых кампаниях на протяжении 15 (!) лет. Если же говорить о потенциальной победе в серии плей-офф, то её «клинки» не добивались с 2007 года, когда дошли до финала конференции. Примечательно, что тогда американскую команду, как и сейчас, тренировал Линди Рафф. Пока что серия с «Бостоном» складывается под диктовку «Баффало», а последний матч и вовсе превратился в настоящий бенефис «клинков» (6:1).

В ещё одной паре первого раунда пока что установилось равенство. «Тампа-Бэй» и «Монреаль» проводят очень плотную серию. Все четыре матча неизменно завершались с разницей в одну шайбу, а в трёх случаях для выявления победителя понадобился овертайм. Пятый матч в серии пройдёт в ночь на 30 апреля.

Западная конференция

«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз»/«Миннесота Уайлд» (2-2);

«Вегас Голден Найтс»/«Юта Маммот» (2-2) – «Эдмонтон Ойлерз»/«Анахайм Дакс» (1-3).

Команда Джареда Беднара ещё долго будет ждать своего соперника по второму раунду. «Звёздам» и «дикарям» потребуется как минимум два матча, чтобы определить победителя. Российский нападающий Кирилл Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. За это время «Уайлд» пять раз пробивались в плей-офф, однако выйти во второй раунд в эпоху российского форварда в американском клубе пока так и не получилось. Каждый раз «дикари» находятся в борьбе – и каждый раз чего-то не хватает. (3-4 в 2021 году, 2-4 в 2022-м, 2-4 в 2023-м как раз с «Далласом» и 2-4 в 2025-м). Получится ли разрушить эту тенденцию?

Равенство в серии установилось и в паре с участием «Вегаса» и «Юты». Четвёртый матч серии прошёл минувшей ночью и получился потрясающим. «Золотые рыцари» повели 3:0 к 23-й минуте, но следом пропустили четыре шайбы подряд и оказались в положении отыгрывающихся за 15 минут до финальной сирены. Этого времени команде Джона Тортореллы хватило, чтобы перевести игру в овертайм, где со второй попытки «Вегас» всё-таки забил легитимный гол. Шайбу Павла Дорофеева отменили из-за положения вне игры, но гол Ши Теодора на последней минуте первого овертайма был забит по всем правилам.

В нынешнем сезоне в НХЛ точно сменится чемпион. Это стало понятно после того, как обладатель двух последних Кубков Стэнли «Флорида Пантерз» не сумела квалифицироваться в плей-офф, завершив участие в сезоне уже после регулярного чемпионата. В двух последних сезонах оппонентом «пантер» по финальной серии неизменно становился «Эдмонтон Ойлерз», который сейчас находится в одном поражении от вылета из плей-офф. В этом году «Анахайм Дакс» впервые за девять лет одержал победу в матче плей-офф НХЛ. Однако на этом крайне локальном достижении команда Джоэля Кенневилля не остановилась. «Утки» выиграли три матча подряд, максимально приблизив Коннора Макдэвида и Ко к раннему отпуску.

