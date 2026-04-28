Виталий Пинчук перешёл в Нэшвилл, что известно о трансфере Пинчука в Нэшвилл, Пинчук уехал в НХЛ

Главный талант Беларуси из КХЛ уехал в НХЛ. Что ждёт Пинчука в «Нэшвилле»?
Родион Власов
Что ждёт Пинчука в «Нэшвилле»?
Виталий уезжает в клуб, где может получить много возможностей и игровое время.

Минское «Динамо» эпохи Дмитрия Квартальнова прекращает своё существование. Как говорится в старом штампе, у тренера есть три года на построение команды, и третий сезон был закончен безнадёжными 0-4 в серии с «Ак Барсом». Теперь несколько минских легионеров выберут более сладкие предложения карьеры в КХЛ, а молодые белорусы отправятся в НХЛ.

У двух задрафтованных «Ютой» форвардов, Вадима Мороза и Егора Борикова, нет другого выбора — их ждут «мамонты», чья система прямо сейчас и так перенаселена талантами. Другая история – с Виталием Пинчуком: ещё год назад, когда он оставался в «Динамо» на год, речь шла о том, что он делает ради грядущего отъезда в НХЛ, Пинчуком очень интересовались «Авангард» и СКА, но в итоге туда он не уехал и всё пошло по намеченному плану.

Интервью с Пинчуком из прошлого июля:
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком
«У «Локомотива» самый безопасный хоккей. Это не моё». Интервью со звездой Минска Пинчуком

Вчера вы могли увидеть новость, что незадрафтованным Виталием интересуются аж 29 клубов НХЛ. Скорее речь шла о том, представители каких клубов смотрели за игрой белоруса вживую: скаутинг не всегда равен интересу. Однако даже так интерес был высок: контракт талантливому молодому игроку из Европы — это беспроигрышная лотерея. Выстрелит — получишь Панарина №2, не выстрелит — можешь скинуть однолетний контракт новичка в АХЛ, где он будет получать $ 90 тыс.

Вчера стало известно, что этим клубом стал «Нэшвилл». Как сообщает самый авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, в итоге выбор пал на два южных клуба, но «Лос-Анджелес» отвалился из гонки. «Хищники» заключили с Пинчуком стандартный контракт новичка на год и $ 900 тыс. в год: по условиям Коллективного соглашения они и не могли выбрать другой.

Виталий Пинчук

Виталий Пинчук

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

С точки зрения перспектив Пинчук и его агенты сделали удачный выбор. «Нэшвилл» прямо сейчас находится в странном состоянии полуперестройки. Барри Тротц несколько лет назад приходил в клуб, чтобы дать костяку имени Йози, Форсберга и Сароса ещё один шанс далеко зайти в плей-офф, но не получилось. В результате команда вела политику в духе «шаг вперёд, два шага назад», и её состав сейчас серьёзно разбалансирован, выглядит как странный микс из опытных ветеранов и совсем молодых ребят.

Самое главное — не совсем понятно, кто будет руководить «Нэшвиллом» в следующем сезоне. Это касается и офиса, и тренерского штаба. Как известно, Тротц ещё в феврале объявил, что покинет пост генерального менеджера, однако будет занимать этот пост, пока клуб не подберёт новую кандидатуру. В такой роли «хромой утки», как говорят в американской политике, Тротц и руководит несколько месяцев.

До сих пор непонятно, кто сменит Тротца. В СМИ уже появилась кандидатура Тома Фитцджеральда, бывшего генменеджера «Дэвилз» и игрока первого состава «Нэшвилла». Однако он пока что не утверждён — и любой преемник Тротца может стать новой метлой, выбрать новую стратегию и тактику, пойти на неожиданные обмены или поставить своего тренера. Так что частично Пинчук попадает в неизвестность.

Номинально два первых центра команды — это Стивен Стэмкос и Райан О’Райлли. Однако два суперветерана нередко играли в одном звене, кроме того, обоих могут обменять в это межсезонье. В первую очередь это касается О’Райлли: у него последний год по контракту, нет запрета на обмена, и сумма сделки ($ 4,5 млн в год) выглядит невероятно выгодно для игрока такого калибра.

В прошлом сезоне за команду также выступали опытные Эрик Хаула и Майкл Маккэррон. Однако Маккэрона на дедлайне обменяли в «Миннесоту», а Хаула нередко выходил на фланге, и у финна истекает контракт — вполне возможно, он выберет другую команду на рынке. Так что из конкурентов у Пинчука прямо сейчас — это упомянутые выше суперветераны с непонятной трансферной судьбой и банда перспективной молодёжи.

Из них нас больше всего интересует Фёдор Свечков. Первораундник-2021 уехал из КХЛ, толком не успев поиграть на взрослом уровне, и начало этого сезона получалось для него сложным: лишь одно очко в первых 19 встречах, первая шайба в сезоне только в 20-м матче сезона. За сезон Фёдор набрал 17 очков в 70 встречах, получил полноценный взрослый контракт и в целом неплохую прессу.

Фёдор Свечков станет одноклубником Пинчука

Фёдор Свечков станет одноклубником Пинчука

Фото: Derek Cain/Getty Images

В концовке сезона у «хищников» появился неожиданный центрфорвард. После нескольких обменов на дедлайне команда поставила в центр молодого крайнего форварда Мэттью Вуда, первораундника-2023. Внезапно эксперимент сработал: в 21 матче Мэттью набрал 11 очков, а команда до последнего боролась за плей-офф. На этом отрезке Вуд успел получить публичную хвалу своей игры от опытных игроков типа Джонатана Маршессо.

Наконец, есть главная звёздочка системы — пятый номер прошлого драфта Брэди Мартин, тоже центр.

«Универсальный бесстрашный форвард, настоящая рабочая лошадка, играет как взрослый. Мартин играет жёстко, пашет на льду во всех трёх зонах, готов выдержать игру в тело и сам идёт в силовую. Однако его нельзя назвать просто работягой с кое-каким мастерством, это уникальный и универсальный форвард с большим уровнем таланта», — пишет автор The Athletic Скотт Уилер. Однако захочет ли клуб сразу бросать 19-летнего Мартина в огонь НХЛ в следующем году — это большой вопрос.

Можно много обсуждать фамилии, но главное, что можно понять по ситуации в «Нэшвилле»: у Виталия будут все карты и возможности для того, чтобы стать вторым центром команды в следующем году. Однако для этого надо будет провести сильный тренировочный лагерь и показать готовность к североамериканскому стилю.

