Главный талант Беларуси из КХЛ уехал в НХЛ. Что ждёт Пинчука в «Нэшвилле»?

Минское «Динамо» эпохи Дмитрия Квартальнова прекращает своё существование. Как говорится в старом штампе, у тренера есть три года на построение команды, и третий сезон был закончен безнадёжными 0-4 в серии с «Ак Барсом». Теперь несколько минских легионеров выберут более сладкие предложения карьеры в КХЛ, а молодые белорусы отправятся в НХЛ.

У двух задрафтованных «Ютой» форвардов, Вадима Мороза и Егора Борикова, нет другого выбора — их ждут «мамонты», чья система прямо сейчас и так перенаселена талантами. Другая история – с Виталием Пинчуком: ещё год назад, когда он оставался в «Динамо» на год, речь шла о том, что он делает ради грядущего отъезда в НХЛ, Пинчуком очень интересовались «Авангард» и СКА, но в итоге туда он не уехал и всё пошло по намеченному плану.

Вчера вы могли увидеть новость, что незадрафтованным Виталием интересуются аж 29 клубов НХЛ. Скорее речь шла о том, представители каких клубов смотрели за игрой белоруса вживую: скаутинг не всегда равен интересу. Однако даже так интерес был высок: контракт талантливому молодому игроку из Европы — это беспроигрышная лотерея. Выстрелит — получишь Панарина №2, не выстрелит — можешь скинуть однолетний контракт новичка в АХЛ, где он будет получать $ 90 тыс.

Вчера стало известно, что этим клубом стал «Нэшвилл». Как сообщает самый авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, в итоге выбор пал на два южных клуба, но «Лос-Анджелес» отвалился из гонки. «Хищники» заключили с Пинчуком стандартный контракт новичка на год и $ 900 тыс. в год: по условиям Коллективного соглашения они и не могли выбрать другой.

Виталий Пинчук Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

С точки зрения перспектив Пинчук и его агенты сделали удачный выбор. «Нэшвилл» прямо сейчас находится в странном состоянии полуперестройки. Барри Тротц несколько лет назад приходил в клуб, чтобы дать костяку имени Йози, Форсберга и Сароса ещё один шанс далеко зайти в плей-офф, но не получилось. В результате команда вела политику в духе «шаг вперёд, два шага назад», и её состав сейчас серьёзно разбалансирован, выглядит как странный микс из опытных ветеранов и совсем молодых ребят.

Самое главное — не совсем понятно, кто будет руководить «Нэшвиллом» в следующем сезоне. Это касается и офиса, и тренерского штаба. Как известно, Тротц ещё в феврале объявил, что покинет пост генерального менеджера, однако будет занимать этот пост, пока клуб не подберёт новую кандидатуру. В такой роли «хромой утки», как говорят в американской политике, Тротц и руководит несколько месяцев.

До сих пор непонятно, кто сменит Тротца. В СМИ уже появилась кандидатура Тома Фитцджеральда, бывшего генменеджера «Дэвилз» и игрока первого состава «Нэшвилла». Однако он пока что не утверждён — и любой преемник Тротца может стать новой метлой, выбрать новую стратегию и тактику, пойти на неожиданные обмены или поставить своего тренера. Так что частично Пинчук попадает в неизвестность.

Номинально два первых центра команды — это Стивен Стэмкос и Райан О’Райлли. Однако два суперветерана нередко играли в одном звене, кроме того, обоих могут обменять в это межсезонье. В первую очередь это касается О’Райлли: у него последний год по контракту, нет запрета на обмена, и сумма сделки ($ 4,5 млн в год) выглядит невероятно выгодно для игрока такого калибра.

В прошлом сезоне за команду также выступали опытные Эрик Хаула и Майкл Маккэррон. Однако Маккэрона на дедлайне обменяли в «Миннесоту», а Хаула нередко выходил на фланге, и у финна истекает контракт — вполне возможно, он выберет другую команду на рынке. Так что из конкурентов у Пинчука прямо сейчас — это упомянутые выше суперветераны с непонятной трансферной судьбой и банда перспективной молодёжи.

Из них нас больше всего интересует Фёдор Свечков. Первораундник-2021 уехал из КХЛ, толком не успев поиграть на взрослом уровне, и начало этого сезона получалось для него сложным: лишь одно очко в первых 19 встречах, первая шайба в сезоне только в 20-м матче сезона. За сезон Фёдор набрал 17 очков в 70 встречах, получил полноценный взрослый контракт и в целом неплохую прессу.

Фёдор Свечков станет одноклубником Пинчука Фото: Derek Cain/Getty Images

В концовке сезона у «хищников» появился неожиданный центрфорвард. После нескольких обменов на дедлайне команда поставила в центр молодого крайнего форварда Мэттью Вуда, первораундника-2023. Внезапно эксперимент сработал: в 21 матче Мэттью набрал 11 очков, а команда до последнего боролась за плей-офф. На этом отрезке Вуд успел получить публичную хвалу своей игры от опытных игроков типа Джонатана Маршессо.

Наконец, есть главная звёздочка системы — пятый номер прошлого драфта Брэди Мартин, тоже центр.

«Универсальный бесстрашный форвард, настоящая рабочая лошадка, играет как взрослый. Мартин играет жёстко, пашет на льду во всех трёх зонах, готов выдержать игру в тело и сам идёт в силовую. Однако его нельзя назвать просто работягой с кое-каким мастерством, это уникальный и универсальный форвард с большим уровнем таланта», — пишет автор The Athletic Скотт Уилер. Однако захочет ли клуб сразу бросать 19-летнего Мартина в огонь НХЛ в следующем году — это большой вопрос.

Можно много обсуждать фамилии, но главное, что можно понять по ситуации в «Нэшвилле»: у Виталия будут все карты и возможности для того, чтобы стать вторым центром команды в следующем году. Однако для этого надо будет провести сильный тренировочный лагерь и показать готовность к североамериканскому стилю.