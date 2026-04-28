«Локомотив» раскочегарился! Устроил грандиозный камбэк и затащил победу в Омске

Ярославцы завалили первый период, но потом отыгрались с 0:2 и размочили счёт в серии.

Стартовые матчи полуфинала плей-офф КХЛ остались за «Авангардом». В первой игре «Локомотив» пропустил почти половину того, что за первые два раунда, а во второй ярославской встрече начал за здравие, смог повести в счёте, а в итоге был бит и в драках, и по счёту. Хорошо отлаженная машина внезапно начала сбоить по всем фронтам – слабая реализация, почти нет помощи в атаке от лидеров, неважно выглядит Даниил Исаев, большинство не выручает в нужные моменты.

Боб Хартли не терял веру в своих ребят. «Действительно, трудно нам даются забитые голы, особенно в большинстве. Выглядит так, что один плохой пас или отскок — и шайба выходит из зоны. С другой стороны, у нас достаточно голевых моментов, наши лидеры приносили результат «Локомотиву» на протяжении многих лет, сейчас ещё ничего не потеряно. Мы можем поехать в Омск и выиграть две игры там, продолжаем сражаться», — говорил он перед тем, как серия переехала в Омск.

И действительно, «Локомотив» сегодня вышел так, будто это матч их жизни. Собственно, так оно и есть, ведь отступать уже практически некуда. И «Авангард» ему в этом даже помог, удалившись на первой минуте. Ярославцы, и так заведённые донельзя, в численном преимуществе обрушили град бросков на Никиту Серебрякова, но он всё тащил, а остальное блокировали его партнёры.

«Локомотив» практически не давал «Авангарду» вздохнуть, продолжая давить уже в равных составах – 100-процентный момент не использовал Каюмов, однако шайба пришла ему в ноги, и он не смог завести её в практически пустые ворота, воткнув под щиток Серебрякову. Мог открывать счёт и Егор Сурин – но и тут выручил кипер омичей.

«Авангард» не дрогнул под мощным натиском гостей, а затем – открыл счёт. Всё случилось после выигранного вбрасывания в чужой зоне, Прохоркин получил передачу и выдал пас из-за лицевой линии Мартынову, который в нужный момент подключился к атаке и послал шайбу верхом.

«Локомотив» такое развитие событий не сильно смутило, команда продолжала давить, однако незадолго до перерыва Паник перестарался и схватил необязательное удаление в зоне атаки. Опрометчиво было делать «Авангарду» такой подарок, большинство – одно из главных оружий омичей в этой серии. Закончилось всё закономерно – Окулов не глядя выдал пас за спину на Шарипзянова, и защитник пальнул по-капитански, увеличив преимущество хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Во втором периоде характер игры не изменился, но изменилось то, что «Локомотив» наконец в этой серии смог воспользоваться представляющимися возможностями и переломить ход матча. «Авангард» уверенно контролировал игру до тех пор, пока Наиль Якупов не двинул клюшкой между ног Панику.

Ярославцы смогли быстро отыграть одну шайбу – Радулов полностью перекрыл обзор Серебрякову, и тот не видел броска Рушана Рафикова. Ги Буше взял запрос на пас рукой, однако после просмотра судьи засчитали гол, а «Авангард» остался на две минуты втроём.

Омичи отбились, но уже в равных составах четвёртое звено «Локомотива» организовало ещё один гол, а прямо перед перерывом Радулов вывел гостей вперёд.

Третий период прошёл не так ярко, как первые 40 минут, даже моменты у команд появлялись не так часто. Только в концовке «Авангард» предпринял финальный штурм, снял вратаря, и Паник поразил пустые ворота.

«Локомотив» наконец-то отладил практически все системы, которые в первых матчах сбоили. Радулов сегодня показал себя мотором команды, истинным лидером. Большинство, пусть и не было идеальным, но сильно помогло. Пришла реализация моментов. Убрали неправильные эмоции, оставив характер и волю к победе. Ярославцы раскочегарились и устроили грандиозный камбэк, да ещё и на вражеской территории. И вот сейчас серия становится по-настоящему захватывающей.